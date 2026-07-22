¿Puede EE.UU. destruir el búnker nuclear de Irán? El Pentágono evita responder
Publicado el21/07/2026 a las 15:18
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Las dudas sobre la capacidad militar de Estados Unidos para destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán dominaron una tensa audiencia en el Senado, donde los principales líderes del Pentágono evitaron ofrecer respuestas concretas mientras el presidente Donald Trump mantiene sus amenazas de atacar la llamada Montaña Pico.
En la comparecencia, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, fueron interrogados por legisladores de ambos partidos sobre la posibilidad de eliminar el complejo subterráneo iraní y sobre los próximos pasos de la campaña militar que enfrenta a Washington y Teherán.
La falta de respuestas específicas coincidió con la petición del Pentágono al Congreso de miles de millones de dólares adicionales para sostener la guerra, mientras la tensión en Oriente Medio continúa escalando tras dos semanas de ataques cruzados.
El debate también dejó al descubierto cuestionamientos sobre la justificación de la ofensiva estadounidense, especialmente por las diferencias entre las declaraciones previas de funcionarios del Gobierno y los argumentos utilizados posteriormente para iniciar el conflicto.
El Pentágono evita revelar si puede destruir la Montaña Pico (Búnker nuclear)
Durante la audiencia, convocada para solicitar recursos adicionales para las operaciones militares contra Irán, el senador republicano John Kennedy preguntó directamente a Pete Hegseth si Estados Unidos posee la capacidad de destruir cualquier instalación ubicada bajo la denominada Montaña Pico.
El secretario de Defensa evitó responder de forma directa y argumentó que buena parte de las capacidades militares estadounidenses permanecen clasificadas por razones de seguridad nacional.
«Muchas de nuestras capacidades son clasificadas, senador», respondió Hegseth.
Sin entrar en detalles técnicos, añadió una frase que dejó abierta la posibilidad de una acción militar de gran alcance: «Si alguien en el mundo puede alcanzar algo en la faz de la Tierra, son las fuerzas armadas de Estados Unidos».
La pregunta se produjo apenas horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera públicamente que Estados Unidos podría atacar «muy pronto y con mucha fuerza» la Montaña Pico, una instalación subterránea que, según las autoridades estadounidenses, está vinculada al programa nuclear iraní.
La fortaleza subterránea que preocupa a Washington
La llamada Montaña Pico se encuentra excavada en el interior de una formación montañosa, una característica que dificulta considerablemente cualquier intento de destruir sus instalaciones mediante bombardeos convencionales.
Precisamente esa ubicación ha generado interrogantes entre legisladores y analistas sobre si el arsenal estadounidense dispone de armamento suficiente para penetrar las estructuras protegidas bajo cientos de metros de roca.
Ni Hegseth ni Dan Caine respondieron con precisión sobre ese punto, manteniendo la reserva respecto a las capacidades militares disponibles.
Los responsables del Pentágono tampoco quisieron aclarar si Estados Unidos contempla operaciones terrestres dentro de territorio iraní, limitándose a defender la estrategia impulsada por la Administración Trump mientras evitaban anticipar cuáles podrían ser los siguientes movimientos militares.
Senadores cuestionan las razones que llevaron a la guerra
La audiencia también estuvo marcada por las críticas de la senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, quien puso en duda la coherencia de las explicaciones ofrecidas por el Gobierno sobre la amenaza nuclear iraní.
Gillibrand recordó que meses antes Hegseth había asegurado que Estados Unidos había eliminado la capacidad iraní para fabricar armas nucleares durante la denominada Operación Martillo de Medianoche.
«Las palabras que ha usado en el pasado no cuadran», afirmó la senadora.
La legisladora señaló que, pese a esas declaraciones, ocho meses después Trump justificó el inicio de la guerra argumentando que Irán se encontraba a solo dos semanas de desarrollar un arma nuclear.
Ante esos cuestionamientos, Hegseth defendió que los objetivos atacados durante la Operación Martillo de Medianoche, ejecutada en junio de 2025, «fueron destruidos», aunque sostuvo que posteriormente «los iraníes imprudentemente continuaron intentando desarrollar capacidades nucleares».
La guerra aumenta su costo mientras el Pentágono pide más recursos
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Además del debate estratégico, la comparecencia sirvió para exponer el creciente costo económico del conflicto.
El Pentágono solicitó al Congreso cerca de 70.000 millones de dólares adicionales para financiar las operaciones militares, reemplazar armamento utilizado durante la campaña y reforzar las reservas estratégicas estadounidenses.
Durante la audiencia, Pete Hegseth cifró en 37.500 millones de dólares el costo acumulado de la guerra contra Irán.
Por su parte, Dan Caine abrió su intervención recordando a los tres militares estadounidenses fallecidos recientemente en Oriente Medio: Tyler Feehan, Michael Swinton e Isabella Gonzales.
El jefe del Estado Mayor Conjunto pidió al Senado y a la ciudadanía que no olviden el sacrificio realizado por los soldados caídos ni el impacto que el conflicto ha tenido sobre sus familias.
Estados Unidos e Irán cumplen ya dos semanas de ataques cruzados en Oriente Medio, una escalada que rompió el alto el fuego firmado el 18 de junio, el cual buscaba abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Desde entonces, las hostilidades han vuelto a intensificarse y mantienen en alerta a la comunidad internacional.
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FUENTE: EFE.