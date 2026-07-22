¿Puede EE.UU. destruir el búnker nuclear de Irán? El Pentágono evita responder

Búnker nuclear: El Pentágono evita dar detalles

Trump amenaza con atacar

Guerra cuesta miles de millones

Las dudas sobre la capacidad militar de Estados Unidos para destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán dominaron una tensa audiencia en el Senado, donde los principales líderes del Pentágono evitaron ofrecer respuestas concretas mientras el presidente Donald Trump mantiene sus amenazas de atacar la llamada Montaña Pico.

En la comparecencia, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, fueron interrogados por legisladores de ambos partidos sobre la posibilidad de eliminar el complejo subterráneo iraní y sobre los próximos pasos de la campaña militar que enfrenta a Washington y Teherán.

La falta de respuestas específicas coincidió con la petición del Pentágono al Congreso de miles de millones de dólares adicionales para sostener la guerra, mientras la tensión en Oriente Medio continúa escalando tras dos semanas de ataques cruzados.

El debate también dejó al descubierto cuestionamientos sobre la justificación de la ofensiva estadounidense, especialmente por las diferencias entre las declaraciones previas de funcionarios del Gobierno y los argumentos utilizados posteriormente para iniciar el conflicto.

El Pentágono evita revelar si puede destruir la Montaña Pico (Búnker nuclear)

Durante la audiencia, convocada para solicitar recursos adicionales para las operaciones militares contra Irán, el senador republicano John Kennedy preguntó directamente a Pete Hegseth si Estados Unidos posee la capacidad de destruir cualquier instalación ubicada bajo la denominada Montaña Pico.

El secretario de Defensa evitó responder de forma directa y argumentó que buena parte de las capacidades militares estadounidenses permanecen clasificadas por razones de seguridad nacional.

«Muchas de nuestras capacidades son clasificadas, senador», respondió Hegseth.

Sin entrar en detalles técnicos, añadió una frase que dejó abierta la posibilidad de una acción militar de gran alcance: «Si alguien en el mundo puede alcanzar algo en la faz de la Tierra, son las fuerzas armadas de Estados Unidos».

La pregunta se produjo apenas horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera públicamente que Estados Unidos podría atacar «muy pronto y con mucha fuerza» la Montaña Pico, una instalación subterránea que, según las autoridades estadounidenses, está vinculada al programa nuclear iraní.