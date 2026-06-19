ICE detiene a futbolista venezolana y desata indignación en universidad de Michigan
Publicado el19/06/2026 a las 09:00
- ICE detiene estudiante venezolana
- Universidad impulsa recaudación urgente
- Familia denuncia difíciles condiciones
Una campaña de recaudación de fondos impulsada por el equipo de fútbol femenino de la Universidad Cleary busca ayudar a una de sus integrantes que permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Michigan.
La iniciativa tiene como objetivo reunir dinero para cubrir la fianza y los gastos legales de Karliana Perdomo, una estudiante venezolana de 20 años que cursa su último año de negocios en la institución ubicada en Howell.
Según informó la universidad, Perdomo forma parte del equipo de fútbol femenino y lleva cuatro años viviendo en Estados Unidos.
Además, se encontraba en proceso de regularización migratoria bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y había solicitado asilo conforme a la legislación migratoria vigente.
Estudiante venezolana detenida por ICE moviliza a universidad
La situación de Perdomo comenzó el pasado 26 de mayo, según Univision.
De acuerdo con la información proporcionada por la universidad, tres vehículos interceptaron a la joven mientras conducía cerca de Detroit y le ordenaron detenerse.
Posteriormente, agentes de ICE la arrestaron y la trasladaron al centro de detención North Lake, ubicado en Baldwin, Michigan, donde permanece a la espera de una audiencia migratoria.
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El caso ha generado preocupación dentro de la comunidad universitaria.
La estudiante es originaria de Venezuela y, según su familia, ingresó a Estados Unidos cuando tenía 16 años como menor no acompañada.
Más tarde se estableció en Michigan y continuó su formación académica.
La familia denuncia las condiciones de detención
Liliana Gotopo, madre de Karliana, confirmó que ha logrado comunicarse con su hija desde el centro de detención.
«Hemos hablado con ella y la verdad es que nada es fácil para lo que está pasando: la pésima alimentación, el sueño, los horarios, todas las limitaciones de una persona detenida», declaró al medio Michigan Advance.
«La verdad es que no se lo merece», agregó.
En otro mensaje, la madre expresó su preocupación por la distancia y las condiciones que enfrenta su hija mientras permanece bajo custodia migratoria.
«No es fácil pensar en todo lo que está pasando allí, lejos de casa», escribió Gotopo.
«Comer cuando come mal o tiene hambre no es fácil».
La familia también explicó que Karliana logró completar sus estudios de secundaria en Michigan después de llegar al país.
Universidad y compañeras piden apoyo urgente
Los organizadores de la campaña señalaron que se necesita apoyo «urgente y rápido» para afrontar la próxima audiencia de fianza y los costos legales relacionados con el caso.
También indicaron que, si sobra dinero una vez cubiertos esos gastos, los recursos se destinarán a becas que llevarán el nombre de Karliana Perdomo.
La Universidad Cleary manifestó públicamente su preocupación por la situación.
El presidente de la institución, Alan Drimmer, emitió una declaración tras conocer la detención.
“Estamos al tanto de la situación que involucra a la estudiante y deportista Karliana Perdomo y estamos profundamente preocupados por su bienestar y el de su familia durante este momento difícil. Karliana es un miembro valioso de nuestra comunidad universitaria y de nuestro programa de fútbol femenino”, señaló.
Perdomo se graduó con honores en la Escuela Secundaria Western International de Detroit.
Posteriormente obtuvo un título técnico mientras jugaba fútbol en el Colegio Comunitario St. Clair.
Su madre la describe como una estudiante dedicada, atleta trabajadora, disciplinada, responsable, solidaria, apasionada y determinada.