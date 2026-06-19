ICE detiene a futbolista venezolana y desata indignación en universidad de Michigan

ICE detiene estudiante venezolana

Universidad impulsa recaudación urgente

Familia denuncia difíciles condiciones

Una campaña de recaudación de fondos impulsada por el equipo de fútbol femenino de la Universidad Cleary busca ayudar a una de sus integrantes que permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Michigan.

La iniciativa tiene como objetivo reunir dinero para cubrir la fianza y los gastos legales de Karliana Perdomo, una estudiante venezolana de 20 años que cursa su último año de negocios en la institución ubicada en Howell.

Según informó la universidad, Perdomo forma parte del equipo de fútbol femenino y lleva cuatro años viviendo en Estados Unidos.

Además, se encontraba en proceso de regularización migratoria bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y había solicitado asilo conforme a la legislación migratoria vigente.

Estudiante venezolana detenida por ICE moviliza a universidad

La situación de Perdomo comenzó el pasado 26 de mayo, según Univision.

De acuerdo con la información proporcionada por la universidad, tres vehículos interceptaron a la joven mientras conducía cerca de Detroit y le ordenaron detenerse.

Posteriormente, agentes de ICE la arrestaron y la trasladaron al centro de detención North Lake, ubicado en Baldwin, Michigan, donde permanece a la espera de una audiencia migratoria.

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El caso ha generado preocupación dentro de la comunidad universitaria.

La estudiante es originaria de Venezuela y, según su familia, ingresó a Estados Unidos cuando tenía 16 años como menor no acompañada.

Más tarde se estableció en Michigan y continuó su formación académica.