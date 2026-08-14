FDA lanza alerta máxima por retiro de 19 millones de huevos

La FDA elevó al nivel más grave un retiro masivo de huevos por riesgo de salmonela. Revisa las marcas, códigos y fechas afectadas.

FDA eleva alerta sanitaria

Retiran millones de huevos

Salmonela provoca hospitalizaciones La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó a Clase I una retirada masiva de huevos anunciada a finales de julio. La medida afecta a más de 19 millones de huevos producidos por Midwest Poultry Services, LP, en dos granjas ubicadas en Texas. Retiro masivo de huevos escala al nivel más grave de la FDA La clasificación responde al riesgo de salmonela y representa el nivel de gravedad más alto utilizado por la FDA para este tipo de alertas. El retiro comprende 1,589,577 docenas de huevos blancos y marrones de gallinas criadas en libertad. Por qué importa: Los CDC han reportado 98 casos de enfermedad y 26 hospitalizaciones en 17 estados dentro del brote relacionado, en parte, con estos huevos.

Más de 19 millones de huevos forman parte del retiro FDA assigns highest-risk Class I status for recall of nearly 1.6 million cartons of eggshttps://t.co/9GBTa0HyWs — The Hill (@thehill) August 14, 2026 La FDA anunció a finales de julio el retiro de los huevos producidos por Midwest Poultry Services, LP. Los productos afectados fueron elaborados en dos de las granjas que la compañía mantiene en Texas. Entre las marcas incluidas aparecen Kroger, Simple Truth Cage Free, Brookshire’s, Country Morning y Sunups. Los consumidores pueden revisar algunos datos específicos impresos en las cajas para determinar si tienen un producto incluido en la retirada. TE PUEDE INTERESAR: ICE arresta a residente de California durante control migratorio Las cajas afectadas tienen el código P-1950 o 0840962. También deben presentar una fecha juliana ubicada entre 157 y 184, impresa en uno de los laterales. Esta fecha indica el día exacto en el que fueron envasados los huevos. Otro elemento que puede ayudar a identificarlos es la fecha de caducidad o de consumo preferente. En los productos retirados, estas fechas se encuentran entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026. Los consumidores pueden comprobar conjuntamente marca, código y fechas para identificar los huevos incluidos en la alerta.

Los huevos llegaron a tiendas de varios estados A recall for nearly 1.6 million dozen eggs has been upgraded to the highest risk warning by the FDA. Here’s what that means for consumers. https://t.co/kiIbIE7436 — USA TODAY (@USATODAY) August 14, 2026 Los productos fueron distribuidos tanto entre clientes del sector de la restauración como entre comercios minoristas. La distribución incluyó inicialmente Texas, Oklahoma y Luisiana, además de diferentes cadenas y establecimientos. Las tiendas Kroger recibieron los huevos afectados en establecimientos ubicados en Texas y Luisiana. Brookshire Grocery también recibió productos para establecimientos en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi. El retiro incluye además huevos distribuidos a otros minoristas. Midwest Poultry Services explicó inicialmente que detectó una posible contaminación en sus dos granjas de Texas. La compañía señaló que la identificación ocurrió mediante “prácticas proactivas de control ambiental y análisis de la causa raíz”. La situación posteriormente adquirió mayor relevancia por los casos de enfermedad registrados dentro del brote.