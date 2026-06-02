Usha Vance promueve retos de lectura a estudiantes ofreciendo premios y visita a la Casa Blanca
Publicado el01/06/2026 a las 20:58
- Leer 12 libros este verano.
- Premios para participantes registrados.
- Sorteo para visitar Casa Blanca.
Miles de estudiantes en todo Estados Unidos tendrán un nuevo incentivo para abrir un libro durante las vacaciones escolares.
La segunda dama, Usha Vance, anunció oficialmente el lanzamiento de la segunda edición del Desafío de Lectura de Verano, una iniciativa nacional que busca fomentar la lectura entre niños y jóvenes mientras permanecen fuera de las aulas.
Por qué es importante: La pérdida de aprendizaje durante las vacaciones de verano es una preocupación recurrente para educadores y familias. La Casa Blanca busca combatir este fenómeno incentivando a los estudiantes a mantener hábitos de lectura mediante recompensas, reconocimientos y experiencias exclusivas.
Usha Vance apuesta por la lectura para combatir la pérdida de aprendizaje durante el verano
Calling all readers: My Summer Reading Challenge is back! Visit https://t.co/KqGhZTJjUu TODAY to download your reading log and get started. Your next summer adventure is just one page away! pic.twitter.com/isrw3QZ9FS
— Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) June 1, 2026
La segunda dama explicó que el programa nació en 2025 como una iniciativa piloto diseñada para promover la alfabetización infantil y mantener a los estudiantes involucrados en actividades educativas durante el receso escolar.
“Es la segunda edición. El año pasado fue una idea que tuvimos realmente a última hora mientras pensábamos en formas de mejorar la alfabetización infantil, lograr que los niños leyeran durante el verano y evitar parte de la pérdida de aprendizaje que tradicionalmente ocurre cada año durante esta época. Así que hicimos un pequeño programa piloto y fue un éxito mucho mayor de lo que habíamos esperado”.
Tras los resultados obtenidos, el proyecto fue ampliado significativamente para este año. Según Vance, el reto contará con el respaldo de instituciones educativas y culturales en distintos puntos del país.
“Este año estamos realizando un gran lanzamiento en todo el país”.
La iniciativa incluirá colaboraciones con escuelas, bibliotecas y otras organizaciones que ayudarán a promover la participación de los estudiantes durante los meses de verano.
Los niños podrán elegir cualquier tema que les interese para completar el desafío
Una de las características principales del programa es la libertad que tendrán los participantes para seleccionar sus propias lecturas.
El objetivo es despertar el interés genuino por los libros en lugar de imponer títulos obligatorios.
“Nuestro reto de lectura de verano es realmente sencillo. Todo lo que los niños tienen que hacer es tomar 12 libros, cualquier libro que les guste. Si a un niño le gusta leer sobre ardillas, como ocurrió con uno el año pasado, que lea 12 libros sobre ardillas. Si a un niño le encanta la historia, que lea libros de historia”.
Los participantes deberán leer un total de 12 libros entre el 1 de junio y el 4 de septiembre de 2026. La convocatoria está abierta para estudiantes desde kínder hasta octavo grado.
De acuerdo con la Casa Blanca, cada libro leído contará para alcanzar la meta establecida dentro del programa.
Completar la meta permitirá recibir premios y participar en un sorteo especial
Una vez finalizada la lectura de los 12 libros, los estudiantes deberán registrar los títulos completados y enviar la información a través del sitio web oficial de la iniciativa.
“Así que leen esos libros, los anotan en un registro y los envían a whitehouse.gov/read. Nosotros los recibiremos y enviaremos un certificado”.
Además del reconocimiento oficial, los niños recibirán un certificado personalizado y un separador de libros conmemorativo por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.
La recompensa más llamativa será la posibilidad de visitar Washington D.C. y la Casa Blanca mediante un sorteo nacional.
“También incluiremos a todos los niños en un sorteo para visitar la Casa Blanca, pasar un tiempo en Washington D.C. y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer”.
La Casa Blanca busca convertir la lectura en una aventura para los estudiantes
En una carta dirigida a los participantes, Usha destacó el valor de los libros como herramientas para descubrir nuevos conocimientos y experiencias.
“Cada libro que abren es una aventura, ya sea explorando nuevos lugares, conociendo nuevos personajes o aprendiendo algo nuevo. ¡Todo un verano lleno de diversión y lectura los está esperando!”.
La segunda dama Usha Vance también recordó que la edición de este año coincide con las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, por lo que invitó a las familias a sumarse a la iniciativa.
“¿A dónde los llevará su próximo libro? ¡Estamos ansiosos por descubrirlo!”.
Lo que viene: Los estudiantes interesados podrán registrar sus lecturas hasta el 4 de septiembre.
Quienes completen el desafío recibirán premios conmemorativos y tendrán la oportunidad de ganar una visita a uno de los lugares más emblemáticos del país: la Casa Blanca.
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FUENTE: NBC News / The White House