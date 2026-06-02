Usha Vance promueve retos de lectura a estudiantes ofreciendo premios y visita a la Casa Blanca

Leer 12 libros este verano.

Premios para participantes registrados.

Sorteo para visitar Casa Blanca.

Miles de estudiantes en todo Estados Unidos tendrán un nuevo incentivo para abrir un libro durante las vacaciones escolares.

La segunda dama, Usha Vance, anunció oficialmente el lanzamiento de la segunda edición del Desafío de Lectura de Verano, una iniciativa nacional que busca fomentar la lectura entre niños y jóvenes mientras permanecen fuera de las aulas.

Por qué es importante: La pérdida de aprendizaje durante las vacaciones de verano es una preocupación recurrente para educadores y familias. La Casa Blanca busca combatir este fenómeno incentivando a los estudiantes a mantener hábitos de lectura mediante recompensas, reconocimientos y experiencias exclusivas.

Usha Vance apuesta por la lectura para combatir la pérdida de aprendizaje durante el verano

Calling all readers: My Summer Reading Challenge is back! Visit https://t.co/KqGhZTJjUu TODAY to download your reading log and get started. Your next summer adventure is just one page away! pic.twitter.com/isrw3QZ9FS — Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) June 1, 2026

La segunda dama explicó que el programa nació en 2025 como una iniciativa piloto diseñada para promover la alfabetización infantil y mantener a los estudiantes involucrados en actividades educativas durante el receso escolar.

“Es la segunda edición. El año pasado fue una idea que tuvimos realmente a última hora mientras pensábamos en formas de mejorar la alfabetización infantil, lograr que los niños leyeran durante el verano y evitar parte de la pérdida de aprendizaje que tradicionalmente ocurre cada año durante esta época. Así que hicimos un pequeño programa piloto y fue un éxito mucho mayor de lo que habíamos esperado”.

Tras los resultados obtenidos, el proyecto fue ampliado significativamente para este año. Según Vance, el reto contará con el respaldo de instituciones educativas y culturales en distintos puntos del país.

“Este año estamos realizando un gran lanzamiento en todo el país”.

La iniciativa incluirá colaboraciones con escuelas, bibliotecas y otras organizaciones que ayudarán a promover la participación de los estudiantes durante los meses de verano.