Exoficial enfrenta cargos después de que una cámara captara una violenta detención
Publicado el01/06/2026 a las 15:34
- Exagente enfrenta cargos penales
- Video muestra arresto violento
- Investigación estatal sigue abierta
Un exagente de policía de Carolina del Norte se entregó a las autoridades para enfrentar cargos después de que un video mostrara parte de un arresto en el que golpeó repetidamente a una mujer.
Karson Hyder, de 22 años, exoficial de policía de Shelby, fue acusado de agresión con lesiones graves.
Las autoridades informaron que se entregó el lunes.
Está previsto que comparezca ante un tribunal el martes por la mañana.
Según Associated Press, fue liberado ese mismo día tras pagar una fianza de 10.000 dólares.
No se conoció de inmediato si cuenta con representación legal.
La acusación surge tras la difusión de un video grabado por una cámara de timbre residencial.
Las imágenes parecen mostrar a Hyder golpeando varias veces en el rostro a Cherrie Moore, de 34 años.
El video también muestra cómo la mujer es derribada al suelo durante el incidente.
En un momento, un segundo agente intenta intervenir.
No está claro qué ocurrió antes de que comenzara la grabación.
El arresto quedó registrado en video
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Segun CBS, el jefe de policía de Shelby, Brad Fraser, explicó que los agentes realizaban una investigación criminal cuando encontraron a una mujer sospechosa en el área.
De acuerdo con la orden de arresto de Moore, la mujer habría huido cuando Hyder intentó detenerla por allanamiento de morada.
Finalmente fue esposada.
En el video puede escucharse a Moore pedir a los agentes que llamen a su padre.
También realiza comentarios relacionados con su salud mental.
Según las imágenes, menciona que no estaba tomando su medicación.
El incidente generó una reacción inmediata en la comunidad.
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Las protestas comenzaron poco después de la difusión del video.
Hyder fue despedido al día siguiente.
La Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte abrió una investigación sobre la presunta agresión.
“Las acciones llevadas a cabo por uno de nuestros agentes durante ese incidente son inquietantes e inapropiadas”, declaró Fraser.
Algunos cargos contra la mujer fueron retirados
Inicialmente, Cherrie Moore enfrentaba cargos por allanamiento de morada, resistencia a la autoridad y agresión a un funcionario o empleado del gobierno.
Sin embargo, los cargos por resistencia y agresión a un funcionario fueron desestimados.
Moore deberá comparecer ante el tribunal el viernes.
Su abogado, Ronald Haynes, indicó mediante un correo electrónico enviado a The Associated Press que la mujer se encuentra recuperándose.
También señaló que está recibiendo tratamiento para su salud mental.
El padre de Moore, Gregory Moore, afirmó que el agente utilizó fuerza excesiva durante el arresto.
Según dijo, su hija sufrió múltiples lesiones faciales.
La orden de arresto contra Hyder señala que Moore sufrió una posible fractura de nariz y un labio partido.
“Descargó su ira contra mi hija. Mi hija inocente”, declaró Gregory Moore.
El caso reabre cuestionamientos sobre el uso de la fuerza
Gregory Moore afirmó que su hija padece esquizofrenia bipolar.
También indicó que actualmente recibe tratamiento mientras permanece en libertad bajo fianza.
Los registros judiciales muestran que Moore y Hyder ya habían tenido contacto anteriormente.
En agosto de 2025, el mismo agente arrestó a Moore.
En aquel caso fue acusada de allanamiento de morada y resistencia a la autoridad.
Posteriormente se declaró culpable del cargo de resistencia.
Fue condenada al tiempo ya cumplido después de pasar 15 días en prisión preventiva.
El cargo de allanamiento de morada fue desestimado.
La familia asegura que el impacto emocional del incidente sigue siendo profundo.
“Va a ser un proceso largo para ella porque está muy, muy afectada. Conmocionada”, afirmó Gregory Moore.
Mientras la investigación continúa, las autoridades estatales y judiciales analizan las circunstancias que rodearon el arresto y las acciones del exagente durante el procedimiento.