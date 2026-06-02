Exoficial enfrenta cargos después de que una cámara captara una violenta detención

Exagente enfrenta cargos penales

Video muestra arresto violento

Investigación estatal sigue abierta

Un exagente de policía de Carolina del Norte se entregó a las autoridades para enfrentar cargos después de que un video mostrara parte de un arresto en el que golpeó repetidamente a una mujer.

Karson Hyder, de 22 años, exoficial de policía de Shelby, fue acusado de agresión con lesiones graves.

Las autoridades informaron que se entregó el lunes.

Está previsto que comparezca ante un tribunal el martes por la mañana.

Según Associated Press, fue liberado ese mismo día tras pagar una fianza de 10.000 dólares.

No se conoció de inmediato si cuenta con representación legal.

La acusación surge tras la difusión de un video grabado por una cámara de timbre residencial.

Las imágenes parecen mostrar a Hyder golpeando varias veces en el rostro a Cherrie Moore, de 34 años.

El video también muestra cómo la mujer es derribada al suelo durante el incidente.