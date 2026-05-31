Trump asegura que su salón de baile superará al famoso recinto de Pekín

Trump defiende proyecto polémico

Compara obra con China

Tribunal revisa construcción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este sábado la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca y comparó el proyecto con el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, mientras cuestionó las críticas y los intentos legales para frenar la obra.

La construcción del salón de baile se ha convertido en un nuevo foco de controversia debido a los cuestionamientos sobre la autoridad del presidente para impulsar el proyecto sin una autorización específica del Congreso.

Trump elogia el Gran Palacio del Pueblo de Pekín



A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump hizo referencia al edificio ubicado en la plaza de Tiananmen, en la capital china.

«Miren, tienen un salón de baile… ¡se llama el Gran Palacio de China!», escribió el mandatario.

En su publicación, Trump omitió el nombre completo del recinto, conocido como Gran Palacio del Pueblo.

El presidente destacó el tamaño y la apariencia del edificio utilizado para asambleas legislativas y ceremonias de Estado.

«Es muy grande y hermoso. ¿Por qué la gente se pelea conmigo por tener algo aún mejor? ¡Los demócratas están locos!», añadió en el mismo mensaje.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que aparece junto al presidente chino, Xi Jinping, estrechándose la mano durante una reciente visita oficial a Pekín.