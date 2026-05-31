Trump asegura que su salón de baile superará al famoso recinto de Pekín
Publicado el31/05/2026 a las 10:31
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- Tribunal revisa construcción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este sábado la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca y comparó el proyecto con el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, mientras cuestionó las críticas y los intentos legales para frenar la obra.
La construcción del salón de baile se ha convertido en un nuevo foco de controversia debido a los cuestionamientos sobre la autoridad del presidente para impulsar el proyecto sin una autorización específica del Congreso.
Trump elogia el Gran Palacio del Pueblo de Pekín
A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump hizo referencia al edificio ubicado en la plaza de Tiananmen, en la capital china.
«Miren, tienen un salón de baile… ¡se llama el Gran Palacio de China!», escribió el mandatario.
En su publicación, Trump omitió el nombre completo del recinto, conocido como Gran Palacio del Pueblo.
El presidente destacó el tamaño y la apariencia del edificio utilizado para asambleas legislativas y ceremonias de Estado.
«Es muy grande y hermoso. ¿Por qué la gente se pelea conmigo por tener algo aún mejor? ¡Los demócratas están locos!», añadió en el mismo mensaje.
La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que aparece junto al presidente chino, Xi Jinping, estrechándose la mano durante una reciente visita oficial a Pekín.
El mandatario visitó el recinto durante su viaje a China
Segun EFE, trump realizó una visita de tres días a Pekín a mediados de mayo.
Durante ese viaje acudió en dos ocasiones al Gran Palacio del Pueblo.
Una de las visitas estuvo relacionada con una cumbre celebrada con el presidente Xi Jinping.
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La segunda ocurrió durante un banquete de Estado organizado por el Gobierno chino en honor al mandatario estadounidense.
El Gran Palacio del Pueblo es uno de los principales edificios gubernamentales de China y sirve como sede para actos oficiales y reuniones legislativas.
Las referencias de Trump al recinto se producen en medio del debate generado por su proyecto para construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.
Las declaraciones también llegan mientras continúan los procedimientos judiciales relacionados con la obra.
La construcción enfrenta desafíos legales
El proyecto del salón de baile provocó polémica después de que Trump decidiera unilateralmente demoler el Ala Este de la Casa Blanca para avanzar con la construcción.
Las obras fueron parcialmente paralizadas tras una decisión emitida en marzo por un juez federal.
La resolución fue consecuencia de una demanda presentada por una asociación dedicada a la conservación de monumentos en Washington.
Según el fallo, el presidente no cuenta con autoridad para continuar con la construcción sin recibir previamente una autorización específica del Congreso.
Posteriormente, un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente esa orden judicial.
La suspensión permitió que el caso continuara bajo revisión mientras se analiza la legalidad del proyecto.
Está previsto que el tribunal determine a principios de junio si la decisión del juez federal fue correcta o no.
La resolución podría definir el futuro inmediato de una construcción que ha generado debate político, legal y patrimonial en torno a uno de los espacios más emblemáticos de Estados Unidos.