Cuatro reclusos escapan en Alabama y desatan intensa búsqueda policial
Publicado el31/05/2026 a las 08:52
- Cuatro reclusos siguen prófugos
- Intensifican búsqueda en Alabama
- Investigan fuga del centro
Las autoridades de Alabama mantienen una búsqueda activa para localizar a cuatro reclusos que escaparon durante la madrugada del sábado de un centro penitenciario ubicado en Uniontown, en el centro del estado.
Las fuerzas del orden han movilizado recursos para intentar localizar a los fugitivos, mientras las autoridades aseguran que la seguridad de los residentes del condado de Perry sigue siendo la principal prioridad.
Autoridades fueron alertadas durante la madrugada
Search underway for 4 Alabama inmates who escaped correctional center https://t.co/FxgiNkU5Ic
— CBS News (@CBSNews) May 31, 2026
Segun CBS, La Oficina del Sheriff del Condado de Perry informó que los internos escaparon del Centro Correccional PREP del Condado de Perry, ubicado en Uniontown, Alabama.
De acuerdo con las autoridades, la fuga fue detectada aproximadamente a la 1 de la madrugada, hora local.
Tras recibir la alerta, los agentes iniciaron un operativo para localizar a los cuatro hombres que abandonaron el centro penitenciario.
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La oficina del sheriff identificó a los fugitivos como Marquavious Billingsley, Jaden Christopher Maxwell, Johnny Dave Harris Bush Jr. y Kevin Gunn.
Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre cómo ocurrió la fuga ni las circunstancias que permitieron la salida de los reclusos.
La investigación continúa mientras los agentes trabajan para esclarecer lo ocurrido.
Los internos enfrentaban diversos cargos
Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Perry, los cuatro reclusos proceden del condado de Dallas, Alabama.
Los hombres se encontraban alojados en el Centro Correccional PREP como parte de un acuerdo existente con el Departamento del Sheriff del condado de Dallas.
PREP corresponde a las siglas de Centro del Programa de Educación y Empleo para la Reinserción de Personas en Libertad Condicional y Vigilancia.
Las autoridades indicaron que los internos estaban detenidos por distintos delitos.
Entre los cargos mencionados se encuentran asesinato, robo en primer grado, allanamiento de vehículos, fuga en primer grado, agresión en primer grado y tráfico de contrabando en prisión.
No se especificó qué cargos corresponden a cada uno de los fugitivos.
Tampoco se proporcionó información adicional sobre el tiempo que llevaban detenidos o las condiciones bajo las cuales permanecían en el centro correccional.
Piden a la población no acercarse a los fugitivos
Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para ayudar en la localización de los cuatro hombres.
La Oficina del Sheriff del Condado de Perry indicó que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los fugitivos debe comunicarse de inmediato al 911.
Asimismo, las autoridades advirtieron a los residentes que no intenten acercarse ni detener a los reclusos por cuenta propia.
El sheriff del condado de Perry, Roy Fikes, aseguró que la protección de los habitantes de la zona continúa siendo la principal preocupación de las autoridades.
«La seguridad de los residentes del condado de Perry es la máxima prioridad», señaló Fikes en un comunicado de prensa.
El funcionario agregó que agentes del sheriff y diversas agencias colaboradoras participan activamente en las labores para localizar y detener a los fugitivos.
También confirmó que actualmente se desarrolla una investigación relacionada con la fuga.
Mientras continúan los esfuerzos de búsqueda, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que pueda contribuir a la captura de los cuatro reclusos que permanecen prófugos.