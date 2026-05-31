Cuatro reclusos escapan en Alabama y desatan intensa búsqueda policial

Cuatro reclusos siguen prófugos

Intensifican búsqueda en Alabama

Investigan fuga del centro

Las autoridades de Alabama mantienen una búsqueda activa para localizar a cuatro reclusos que escaparon durante la madrugada del sábado de un centro penitenciario ubicado en Uniontown, en el centro del estado.

Las fuerzas del orden han movilizado recursos para intentar localizar a los fugitivos, mientras las autoridades aseguran que la seguridad de los residentes del condado de Perry sigue siendo la principal prioridad.

Autoridades fueron alertadas durante la madrugada

Search underway for 4 Alabama inmates who escaped correctional center https://t.co/FxgiNkU5Ic — CBS News (@CBSNews) May 31, 2026



Segun CBS, La Oficina del Sheriff del Condado de Perry informó que los internos escaparon del Centro Correccional PREP del Condado de Perry, ubicado en Uniontown, Alabama.

De acuerdo con las autoridades, la fuga fue detectada aproximadamente a la 1 de la madrugada, hora local.

Tras recibir la alerta, los agentes iniciaron un operativo para localizar a los cuatro hombres que abandonaron el centro penitenciario.

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La oficina del sheriff identificó a los fugitivos como Marquavious Billingsley, Jaden Christopher Maxwell, Johnny Dave Harris Bush Jr. y Kevin Gunn.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre cómo ocurrió la fuga ni las circunstancias que permitieron la salida de los reclusos.

La investigación continúa mientras los agentes trabajan para esclarecer lo ocurrido.