Acusan de homicidio involuntario a conductora tras mortal choque en la I-95 de Virginia

Acusan a conductora

Cinco personas murieron

NTSB investiga accidente

La conductora del autobús involucrado en un accidente ocurrido la madrugada del viernes en la Interestatal 95 de Virginia fue acusada de homicidio involuntario después de una colisión que dejó al menos cinco personas muertas y decenas de heridos.

Las autoridades estatales y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigan las circunstancias del accidente, considerado uno de los más graves registrados recientemente en esa autopista.

Conductora enfrenta cargos tras el accidente

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Segun CBS, la Policía Estatal de Virginia informó que Jing S. Dong, de 48 años y residente de Staten Island, Nueva York, fue acusada de dos cargos de homicidio involuntario.

Las autoridades señalaron que se prevén cargos adicionales conforme avance la investigación.

Dong también resultó lesionada durante el accidente.

Según la policía, el choque ocurrió alrededor de las 2:35 de la madrugada en el condado de Stafford.

La investigación preliminar indica que el autobús no disminuyó la velocidad pese a las condiciones del tráfico.

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Las autoridades señalaron que el vehículo impactó inicialmente una Chevrolet Suburban.

Tras ese primer choque, la Suburban colisionó contra una camioneta Acura y otros vehículos involucrados en la cadena de impactos.

La policía indicó que el autobús terminó chocando contra un total de seis vehículos.