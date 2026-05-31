Acusan de homicidio involuntario a conductora tras mortal choque en la I-95 de Virginia
Publicado el31/05/2026 a las 10:10
- Acusan a conductora
- Cinco personas murieron
- NTSB investiga accidente
La conductora del autobús involucrado en un accidente ocurrido la madrugada del viernes en la Interestatal 95 de Virginia fue acusada de homicidio involuntario después de una colisión que dejó al menos cinco personas muertas y decenas de heridos.
Las autoridades estatales y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigan las circunstancias del accidente, considerado uno de los más graves registrados recientemente en esa autopista.
Conductora enfrenta cargos tras el accidente
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Segun CBS, la Policía Estatal de Virginia informó que Jing S. Dong, de 48 años y residente de Staten Island, Nueva York, fue acusada de dos cargos de homicidio involuntario.
Las autoridades señalaron que se prevén cargos adicionales conforme avance la investigación.
Dong también resultó lesionada durante el accidente.
Según la policía, el choque ocurrió alrededor de las 2:35 de la madrugada en el condado de Stafford.
La investigación preliminar indica que el autobús no disminuyó la velocidad pese a las condiciones del tráfico.
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Las autoridades señalaron que el vehículo impactó inicialmente una Chevrolet Suburban.
Tras ese primer choque, la Suburban colisionó contra una camioneta Acura y otros vehículos involucrados en la cadena de impactos.
La policía indicó que el autobús terminó chocando contra un total de seis vehículos.
Una familia viajaba a una boda cuando ocurrió la tragedia
Cuatro de las víctimas mortales viajaban en la camioneta Acura.
Las autoridades identificaron a los fallecidos como un hombre de 45 años, una mujer de 44 años, una niña de 13 años y un niño de 7 años.
CBS News Boston informó que se trataba de una familia de Greenfield, Massachusetts.
La familia fue identificada como Dmitri Doncev, Ecterina Doncev, Emily Doncev y Mark Doncev.
Según CBS News Boston, se dirigían a una boda familiar en Carolina del Sur.
Carolina Bublik, familiar de las víctimas, declaró a Associated Press que la ceremonia prevista para el domingo también se convertiría en un momento de duelo para la familia.
«Un hijo, un padre, toda la familia, todos los que han sido queridos para nosotros», expresó Bublik.
También relató que la familia transportaba un vehículo cargado con postres caseros preparados para la celebración.
De acuerdo con la información proporcionada, Ecterina Doncev había dedicado varios días a elaborar esos alimentos.
Bublik indicó además que Dmitri Doncev trabajaba como enfermero en Holyoke Medical Center.
Ecterina Doncev se desempeñaba como peluquera.
La familia había emigrado desde Moldavia a Estados Unidos en 2008 y posteriormente se estableció en Greenfield, Massachusetts.
Las autoridades investigan qué ocurrió antes del choque
La quinta víctima mortal fue identificada por la policía como Priscilla Mafalda, de 25 años y residente de Worcester, Massachusetts.
Las autoridades informaron que otras 44 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona.
Tres de ellas presentaban lesiones graves.
En el momento del accidente viajaban 34 personas a bordo del autobús.
La investigación preliminar de la policía estatal señala que el tráfico se ralentizaba debido a una zona de obras en el carril con dirección sur.
Según los investigadores, el autobús no redujo la velocidad al aproximarse a esa congestión vehicular.
La NTSB también participa en las investigaciones.
Durante una conferencia de prensa, la agencia informó que el autobús era operado por E&P Travel, empresa con sede en Kings Mountain, Carolina del Norte.
El vehículo transportaba pasajeros desde Nueva York hacia Carolina del Norte.
Tom Chapman, miembro de la NTSB, afirmó que aún es demasiado pronto para determinar exactamente qué ocurría dentro del autobús antes de la colisión.
También indicó que la agencia revisará las actividades de la conductora durante las 72 horas previas al accidente.
Entre los aspectos que serán analizados figuran posibles problemas de sueño, distracciones y eventuales factores relacionados con drogas o alcohol.
La NTSB prevé publicar un informe preliminar sobre el accidente dentro de los próximos 30 días.