Target y Walmart se ajustan a nueva prohibición de bolsas: así impactará a los compradores en Illinois

Target prohibición de bolsas

Cobrarán 10 centavos

Exentan beneficiarios SNAP

La ciudad de Elgin, en Illinois, dio un paso firme hacia la reducción de residuos al aprobar una ordenanza que prohibirá las bolsas plásticas de un solo uso en determinados comercios, medida que impactará directamente a grandes cadenas como Target y Walmart.

Además, la decisión fue avalada por el concejo municipal en marzo y forma parte de una estrategia más amplia para disminuir el consumo de plásticos desechables, atendiendo recomendaciones de su Comisión de Sostenibilidad.

Aunque la normativa ya fue aprobada, no entrará en vigor de inmediato, ya que las autoridades establecieron junio de 2027 como fecha oficial de implementación, ofreciendo un periodo de adaptación para negocios y residentes.

Este margen permitirá a los comercios reorganizar su logística en cajas y a los clientes acostumbrarse a llevar sus propias bolsas reutilizables para evitar cargos adicionales.

Tarifa obligatoria por bolsas de papel

Una vez que la prohibición sea efectiva, los establecimientos afectados ya no podrán ofrecer bolsas plásticas en las cajas, lo que obligará a los compradores a optar por alternativas reutilizables o pagar por bolsas de papel.

La ordenanza establece que los comercios deberán cobrar al menos 10 centavos por cada bolsa de papel entregada al momento del pago, generando un costo extra para quienes no se planifiquen con anticipación.

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Esta tarifa busca incentivar el uso de bolsas reutilizables y reducir la dependencia de productos de un solo uso, alineándose con políticas ambientales adoptadas en otras ciudades del país.

Para muchos consumidores, el cambio representará un ajuste en hábitos cotidianos, especialmente en compras grandes donde tradicionalmente se utilizaban múltiples bolsas plásticas sin costo adicional.