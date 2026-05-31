Target y Walmart se ajustan a nueva prohibición de bolsas: así impactará a los compradores en Illinois
Publicado el31/05/2026 a las 08:01
- Target prohibición de bolsas
- Cobrarán 10 centavos
- Exentan beneficiarios SNAP
La ciudad de Elgin, en Illinois, dio un paso firme hacia la reducción de residuos al aprobar una ordenanza que prohibirá las bolsas plásticas de un solo uso en determinados comercios, medida que impactará directamente a grandes cadenas como Target y Walmart.
Además, la decisión fue avalada por el concejo municipal en marzo y forma parte de una estrategia más amplia para disminuir el consumo de plásticos desechables, atendiendo recomendaciones de su Comisión de Sostenibilidad.
Aunque la normativa ya fue aprobada, no entrará en vigor de inmediato, ya que las autoridades establecieron junio de 2027 como fecha oficial de implementación, ofreciendo un periodo de adaptación para negocios y residentes.
Este margen permitirá a los comercios reorganizar su logística en cajas y a los clientes acostumbrarse a llevar sus propias bolsas reutilizables para evitar cargos adicionales.
Tarifa obligatoria por bolsas de papel
Una vez que la prohibición sea efectiva, los establecimientos afectados ya no podrán ofrecer bolsas plásticas en las cajas, lo que obligará a los compradores a optar por alternativas reutilizables o pagar por bolsas de papel.
La ordenanza establece que los comercios deberán cobrar al menos 10 centavos por cada bolsa de papel entregada al momento del pago, generando un costo extra para quienes no se planifiquen con anticipación.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella
Esta tarifa busca incentivar el uso de bolsas reutilizables y reducir la dependencia de productos de un solo uso, alineándose con políticas ambientales adoptadas en otras ciudades del país.
Para muchos consumidores, el cambio representará un ajuste en hábitos cotidianos, especialmente en compras grandes donde tradicionalmente se utilizaban múltiples bolsas plásticas sin costo adicional.
Exenciones y comercios no afectados
No todos los negocios estarán sujetos a la nueva regulación, ya que pequeños comercios independientes con plantillas reducidas quedarán exentos de la prohibición y de la obligación de aplicar la tarifa.
También estarán fuera del alcance de la medida los restaurantes, gasolineras y tiendas temporales, sectores que continuarán operando bajo sus esquemas actuales de empaquetado.
En cuanto a los clientes, quienes reciban beneficios de programas de asistencia alimentaria como SNAP, WIC u otros similares no tendrán que pagar la tarifa de 10 centavos por bolsa de papel.
Estas exenciones buscan equilibrar el impacto económico de la medida, evitando que los sectores más vulnerables asuman costos adicionales derivados de la transición ambiental.
Obligaciones para minoristas y posibles multas
Además de eliminar las bolsas plásticas en caja, los grandes minoristas deberán informar claramente a los consumidores sobre la nueva normativa mediante señalización visible dentro de las tiendas.
De acuerdo con ‘The US Sun‘, el objetivo es garantizar que los compradores conozcan con anticipación la prohibición y la tarifa aplicable, reduciendo confusiones al momento de pagar.
Las cadenas que incumplan la ordenanza podrían enfrentar sanciones económicas, ya que la ciudad ha previsto mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de la ley.
Con esta medida, Elgin se suma a la tendencia nacional de restringir el uso de plásticos desechables, marcando un cambio que transformará la experiencia de compra y exigirá mayor planificación por parte de los consumidores.