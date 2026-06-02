Retiran cápsulas de moringa en EE.UU. tras alerta por posible contaminación por Salmonella
Publicado el02/06/2026 a las 09:30
- Retiran cápsulas de moringa en EEUU
- Lotes específicos afectados
- 18 casos reportados
La compañía Mogo Moringa LLC, con sede en Missouri, anunció el retiro voluntario de lotes específicos de sus cápsulas tras dialogar con la FDA por una posible contaminación con Salmonella. Dicha medida, según la empresa, busca actuar con transparencia mientras continúa la evaluación oficial.
El producto afectado se comercializa en frascos plásticos blancos y se distribuye exclusivamente por canales autorizados en línea. La firma aclaró que no permite ventas mediante terceros no aprobados.
Aunque pruebas independientes en muestras conservadas no detectaron Salmonella, la compañía optó por retirar los lotes como medida preventiva. La decisión se ejecuta en coordinación con la autoridad sanitaria federal.
La empresa afirmó haber reforzado sus controles internos de calidad y procedimientos de prueba. El retiro se realiza con conocimiento formal de la FDA.
Lotes afectados y puntos de venta
La medida aplica únicamente a los lotes identificados como 15525AA con vencimiento 06/2027 y 00926AA con vencimiento 01/2028. Ningún otro producto o lote de la marca está incluido en la retirada.
Las cápsulas fueron vendidas a través de plataformas en línea como Amazon, eBay y el sitio oficial de la empresa. La compañía recomienda adquirir sus productos solo mediante fuentes oficiales.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella
Consumidores y minoristas deben revisar cuidadosamente el número de lote en el envase. Si coincide con los códigos mencionados, el producto no debe consumirse ni comercializarse.
También se aconseja desechar adecuadamente las unidades afectadas. Los clientes pueden consultar información detallada en la página oficial habilitada para el retiro.
Casos reportados y síntomas asociados
Las autoridades han registrado 18 casos vinculados a la posible exposición. Siete personas han sido hospitalizadas y no se reportan fallecimientos.
Los estados con casos incluyen California, Florida, Georgia, Illinois y Massachusetts, entre otros. El último inicio de enfermedad fue reportado el 4 de julio de 2026.
La infección por Salmonella suele manifestarse entre 12 y 72 horas después del consumo. Los síntomas más comunes son diarrea, fiebre y calambres abdominales.
Niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados presentan mayor riesgo. Ante síntomas compatibles, se recomienda contactar de inmediato a un proveedor médico.
Recomendaciones para consumidores y minoristas
Quienes hayan adquirido los lotes afectados deben dejar de utilizarlos de inmediato. También se solicita no vender ni distribuir las cápsulas retiradas.
Se recomienda limpiar y desinfectar superficies que hayan estado en contacto con el producto. Esto reduce el riesgo de contaminación cruzada en el hogar o en establecimientos.
Las autoridades aconsejan seguir las pautas de manipulación segura de alimentos establecidas por la FDA. La higiene adecuada es clave para evitar la propagación de bacterias.
Los consumidores que deseen presentar quejas o reportar eventos adversos pueden hacerlo a través de los canales oficiales. La empresa mantiene habilitados mecanismos de contacto para atender consultas relacionadas con el retiro.