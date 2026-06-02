Retiran cápsulas de moringa en EE.UU. tras alerta por posible contaminación por Salmonella

Retiran cápsulas de moringa en EEUU

Lotes específicos afectados

18 casos reportados

La compañía Mogo Moringa LLC, con sede en Missouri, anunció el retiro voluntario de lotes específicos de sus cápsulas tras dialogar con la FDA por una posible contaminación con Salmonella. Dicha medida, según la empresa, busca actuar con transparencia mientras continúa la evaluación oficial.

El producto afectado se comercializa en frascos plásticos blancos y se distribuye exclusivamente por canales autorizados en línea. La firma aclaró que no permite ventas mediante terceros no aprobados.

Aunque pruebas independientes en muestras conservadas no detectaron Salmonella, la compañía optó por retirar los lotes como medida preventiva. La decisión se ejecuta en coordinación con la autoridad sanitaria federal.

La empresa afirmó haber reforzado sus controles internos de calidad y procedimientos de prueba. El retiro se realiza con conocimiento formal de la FDA.

Lotes afectados y puntos de venta

La medida aplica únicamente a los lotes identificados como 15525AA con vencimiento 06/2027 y 00926AA con vencimiento 01/2028. Ningún otro producto o lote de la marca está incluido en la retirada.

Las cápsulas fueron vendidas a través de plataformas en línea como Amazon, eBay y el sitio oficial de la empresa. La compañía recomienda adquirir sus productos solo mediante fuentes oficiales.

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Consumidores y minoristas deben revisar cuidadosamente el número de lote en el envase. Si coincide con los códigos mencionados, el producto no debe consumirse ni comercializarse.

También se aconseja desechar adecuadamente las unidades afectadas. Los clientes pueden consultar información detallada en la página oficial habilitada para el retiro.