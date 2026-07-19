Taylor Farms retira lechuga iceberg en EE.UU. tras brote de parásito vinculado a decenas de enfermedades

Taylor Farms retira lechuga

Investigan brote de ciclosporiasis

CDC reporta miles de casos

Taylor Farms anunció el retiro del mercado estadounidense de toda la lechuga iceberg producida por su subsidiaria en el centro de México tras el brote de ciclosporiasis detectado en Estados Unidos.

La medida afecta a 35 productos comercializados en 27 estados y se produce después de que autoridades sanitarias relacionaran algunos casos con hortalizas distribuidas por la empresa.

El retiro incluye tanto bolsas de lechuga iceberg como mezclas y kits para ensaladas que contienen este ingrediente, distribuidos entre el 29 de junio y el 16 de julio.

La compañía pidió a los consumidores revisar los productos adquiridos durante ese periodo y evitar su consumo si forman parte de la lista incluida en la alerta.

Los CDC vincularon el brote con lechuga servida en restaurantes

La decisión fue anunciada luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaran sobre una posible relación entre el brote y la lechuga iceberg utilizada en determinados restaurantes Taco Bell.

Según las autoridades, esa cadena de suministro fue identificada como el origen de la enfermedad en decenas de los casos investigados.

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La ciclosporiasis es una infección causada por el parásito Cyclospora, el cual puede provocar diarrea intensa y otros trastornos gastrointestinales.

Los organismos de salud continúan analizando la evolución del brote mientras rastrean la distribución de los alimentos potencialmente contaminados.