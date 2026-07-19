Taylor Farms retira lechuga iceberg en EE.UU. tras brote de parásito vinculado a decenas de enfermedades
Publicado el19/07/2026 a las 09:06
- Taylor Farms retira lechuga
- Investigan brote de ciclosporiasis
- CDC reporta miles de casos
Taylor Farms anunció el retiro del mercado estadounidense de toda la lechuga iceberg producida por su subsidiaria en el centro de México tras el brote de ciclosporiasis detectado en Estados Unidos.
La medida afecta a 35 productos comercializados en 27 estados y se produce después de que autoridades sanitarias relacionaran algunos casos con hortalizas distribuidas por la empresa.
El retiro incluye tanto bolsas de lechuga iceberg como mezclas y kits para ensaladas que contienen este ingrediente, distribuidos entre el 29 de junio y el 16 de julio.
La compañía pidió a los consumidores revisar los productos adquiridos durante ese periodo y evitar su consumo si forman parte de la lista incluida en la alerta.
Los CDC vincularon el brote con lechuga servida en restaurantes
La decisión fue anunciada luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaran sobre una posible relación entre el brote y la lechuga iceberg utilizada en determinados restaurantes Taco Bell.
Según las autoridades, esa cadena de suministro fue identificada como el origen de la enfermedad en decenas de los casos investigados.
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La ciclosporiasis es una infección causada por el parásito Cyclospora, el cual puede provocar diarrea intensa y otros trastornos gastrointestinales.
Los organismos de salud continúan analizando la evolución del brote mientras rastrean la distribución de los alimentos potencialmente contaminados.
La empresa retiró toda la producción de su planta en México
En un comunicado difundido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Taylor Farms explicó que su subsidiaria ubicada en Guanajuato decidió retirar toda la producción de lechuga iceberg.
La empresa indicó que la medida responde a la posibilidad de que algunos productos estén contaminados con Cyclospora, el parásito responsable del brote.
Las autoridades sanitarias explican que este microorganismo puede encontrarse en cultivos contaminados con materia fecal y transmitirse mediante alimentos frescos.
El retiro preventivo busca reducir el riesgo de nuevos contagios mientras continúan las investigaciones sobre el origen de la contaminación.
La alerta incluye a más de la mitad de los estados del país
Los productos afectados fueron distribuidos en Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Misuri, Misisipi, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.
Taylor Farms recomendó desechar inmediatamente cualquier producto incluido en el retiro y abstenerse de consumirlo aunque presente un aspecto normal.
Además, la empresa pidió que las personas que desarrollen síntomas compatibles con la infección consulten cuanto antes a un profesional de la salud.
También habilitó una línea de atención al cliente en Estados Unidos para resolver dudas relacionadas con los productos retirados.
Los casos aumentan de forma significativa este año
Las cifras más recientes de los CDC muestran que desde el 1 de mayo de 2026 se han confirmado 1,645 casos de ciclosporiasis en Estados Unidos.
A esa cifra se suman más de 5,100 casos sospechosos que continúan bajo investigación por parte de las autoridades sanitarias.
El brote también ha provocado 141 hospitalizaciones, lo que refleja la magnitud del incremento registrado durante esta temporada.
De acuerdo con los CDC, el total de casos confirmados y sospechosos representa un aumento de aproximadamente 27 veces respecto al mismo periodo del año anterior, motivo por el que las autoridades mantienen activa la vigilancia epidemiológica y exhortan a la población a seguir las recomendaciones oficiales sobre el retiro de productos, apuntó ‘EFE’ y ‘Boston 25 News‘.