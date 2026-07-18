Paul Pelosi es acusado de atropello y fuga

Acusan a Paul Pelosi

Choque terminó en cargos

Audiencia será en agosto

Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, fue acusado de un delito menor tras un accidente ocurrido en California, un caso que ha generado atención nacional.

Pelosi fue acusado este viernes en el condado de Napa por un presunto caso de atropello y fuga relacionado con un accidente ocurrido el pasado 3 de julio.

La Fiscalía del Condado de Napa informó que el hombre de 86 años enfrenta un cargo menor por abandonar el lugar de un accidente.

Paul Pelosi acusado de huir tras choque

Paul Pelosi, husband of former House Speaker Nancy Pelosi, was charged with a misdemeanor hit-and-run over a collision with a parked car in Napa County. https://t.co/C6ofVZCvam — NBC Bay Area (@nbcbayarea) July 18, 2026

Además, las autoridades le impusieron una multa por realizar un giro ilegal durante el incidente, según USA Today.

La acusación fue presentada dos semanas después de que la Oficina del Sheriff del Condado de Napa concluyera la investigación.

Los agentes remitieron el expediente a la fiscalía con la recomendación de presentar un cargo menor vinculado al accidente.