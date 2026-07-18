Paul Pelosi es acusado de atropello y fuga
Publicado el18/07/2026 a las 07:54
- Acusan a Paul Pelosi
- Choque terminó en cargos
- Audiencia será en agosto
Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, fue acusado de un delito menor tras un accidente ocurrido en California, un caso que ha generado atención nacional.
Pelosi fue acusado este viernes en el condado de Napa por un presunto caso de atropello y fuga relacionado con un accidente ocurrido el pasado 3 de julio.
La Fiscalía del Condado de Napa informó que el hombre de 86 años enfrenta un cargo menor por abandonar el lugar de un accidente.
Paul Pelosi acusado de huir tras choque
Paul Pelosi, husband of former House Speaker Nancy Pelosi, was charged with a misdemeanor hit-and-run over a collision with a parked car in Napa County. https://t.co/C6ofVZCvam
— NBC Bay Area (@nbcbayarea) July 18, 2026
Además, las autoridades le impusieron una multa por realizar un giro ilegal durante el incidente, según USA Today.
La acusación fue presentada dos semanas después de que la Oficina del Sheriff del Condado de Napa concluyera la investigación.
Los agentes remitieron el expediente a la fiscalía con la recomendación de presentar un cargo menor vinculado al accidente.
¿Qué ocurrió durante el accidente en Yountville?
Paul Pelosi faces misdemeanor hit-and-run charge for California collision https://t.co/yUj74FqL5O
— CBS News (@CBSNews) July 18, 2026
Según los fiscales, Pelosi conducía un descapotable color marrón cuando impactó contra un vehículo estacionado en la calle Yount, en Yountville.
El automóvil afectado no tenía ocupantes al momento de la colisión.
Testigos declararon a los agentes que el conductor se detuvo brevemente tras el choque.
Sin embargo, posteriormente abandonó el lugar sin completar el procedimiento exigido por la ley.
Los investigadores localizaron más tarde el vehículo de Pelosi cerca del sitio del accidente.
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Las autoridades señalaron que el automóvil presentaba daños compatibles con la colisión reportada.
La Oficina del Sheriff había informado anteriormente que Pelosi reconoció haber golpeado «algo» mientras conducía.
No obstante, aseguró que desconocía qué había impactado.
También afirmó que continuó manejando hasta que su vehículo quedó inmovilizado.
Las autoridades confirmaron que el accidente no dejó personas lesionadas.
Asimismo, indicaron que no encontraron evidencia de que Pelosi estuviera bajo los efectos del alcohol.
Los fiscales señalaron que no existían fundamentos para presentar cargos por conducir bajo la influencia.
Lo que establece la ley de California
Prosecutors in Napa County have charged Paul Pelosi with misdemeanor hit-and-run after officials say he allegedly struck a parked Tesla and left the scene. Pelosi is expected in court on August 14.
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— One America News (@OANN) July 18, 2026
La legislación de California obliga a los conductores involucrados en accidentes con daños materiales a detenerse.
También deben proporcionar su identificación y la información correspondiente a su seguro.
La fiscalía sostiene que Pelosi no cumplió con esos requisitos después de la colisión ocurrida el 3 de julio.
La Fiscalía del Condado de Napa explicó que normalmente no publica comunicados sobre casos de atropello y fuga únicamente con daños materiales.
Sin embargo, indicó que decidió hacerlo debido al alto interés público y mediático que rodea a Paul Pelosi.
Las autoridades no anunciaron si solicitarán una pena específica en este caso.
En caso de ser declarado culpable, Pelosi podría enfrentar las sanciones previstas por la legislación de California para delitos menores de atropello y fuga con daños a la propiedad.
La primera audiencia ya tiene fecha
Paul Pelosi deberá comparecer por primera vez ante el Tribunal Superior del Condado de Napa.
La audiencia fue programada para el próximo 14 de agosto.
Será en esa instancia donde comenzará formalmente el proceso judicial.
Hasta el momento, la fiscalía no ha informado si buscará una condena específica.
Anteriormente, un portavoz de la familia Pelosi indicó que Paul Pelosi se disculpó con el propietario del vehículo afectado.
También aseguró que asumiría el costo de las reparaciones derivadas del accidente.
Ese mismo portavoz señaló que Nancy Pelosi no tenía previsto realizar comentarios adicionales.
La familia describió el caso como un asunto de carácter privado, pese a la atención pública que ha recibido.