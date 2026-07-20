Padre e hijo secuestran a empleados federales en el bosque
Publicado el19/07/2026 a las 15:08
- Secuestro en bosque federal
- Víctimas retenidas 12 horas
- Sospechosos se entregan armados
Un padre y su hijo fueron arrestados tras retener a dos trabajadores del Servicio Forestal de EE.UU. durante más de 12 horas en el norte de California.
El caso expone riesgos para empleados federales en zonas remotas y podría derivar en cargos graves por secuestro a nivel federal.
Retención armada en zona aislada cerca del Monte Shasta
El incidente ocurrió en el Bosque Nacional Shasta-Trinity.
Los trabajadores realizaban labores de campo cuando fueron interceptados.
Los sospechosos los ataron con bridas y los mantuvieron a punta de arma.
Las víctimas estuvieron retenidas dentro de un remolque.
El cautiverio se prolongó por más de 12 horas.
Sospechosos se entregan con armas y amenazas
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El padre, de 49 años, y su hijo adulto se entregaron sin enfrentamientos.
Salieron del remolque con un rifle de asalto y cuchillos.
El principal sospechoso afirmó tener granadas en su poder.
Las autoridades calificaron el desenlace como inusual.
“Estas situaciones rara vez terminan sin heridos”, advirtió el FBI.
Investigación federal en marcha por secuestro
El FBI y otras agencias participaron en la operación.
Se utilizaron drones para ubicar el remolque en la zona remota.
Los trabajadores fueron liberados sanos y salvos.
La Fiscalía federal planea presentar cargos por secuestro de empleados federales.
Hasta ahora, no se han formalizado cargos en registros judiciales.
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