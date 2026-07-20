Padre e hijo secuestran a empleados federales en el bosque

Secuestro en bosque federal

Víctimas retenidas 12 horas

Sospechosos se entregan armados

Un padre y su hijo fueron arrestados tras retener a dos trabajadores del Servicio Forestal de EE.UU. durante más de 12 horas en el norte de California.

El caso expone riesgos para empleados federales en zonas remotas y podría derivar en cargos graves por secuestro a nivel federal.

Retención armada en zona aislada cerca del Monte Shasta

El incidente ocurrió en el Bosque Nacional Shasta-Trinity.

Los trabajadores realizaban labores de campo cuando fueron interceptados.

Los sospechosos los ataron con bridas y los mantuvieron a punta de arma.

Las víctimas estuvieron retenidas dentro de un remolque.

El cautiverio se prolongó por más de 12 horas.