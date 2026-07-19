Kendra Scott, madre de familia, enfrenta cargo de asesinato tras disparar a hombre oculto bajo la cama de su hija

Madre enfrenta cargos graves

Hombre murió baleado

Investigan tiroteo en Tennessee

Una mujer de 36 años fue acusada de asesinato en primer grado luego de que, presuntamente, disparara contra un hombre que encontró escondido debajo de la cama de su hija en Memphis, Tennessee.

El caso ocurrió durante la madrugada del 16 de julio y ahora es investigado por las autoridades, mientras la acusada permanece detenida sin derecho a fianza.

De acuerdo con documentos judiciales, los agentes acudieron a una vivienda ubicada en la cuadra 3000 de Travis Road tras recibir un reporte por un tiroteo.

Al llegar encontraron a un hombre inconsciente en el jardín delantero con una herida de bala en la parte posterior de la cabeza, por lo que fue declarado muerto en el lugar.

La víctima había ingresado a la casa sin conocimiento de la madre

Las autoridades identificaron de manera preliminar al fallecido como Rodderius Morton, aunque no se informó públicamente su edad.

Durante las primeras entrevistas, la residente de la vivienda, identificada como Kendra Scott, explicó a los oficiales lo que, según ella, había encontrado al regresar a su domicilio.

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Según la declaración jurada presentada por el Departamento de Policía de Memphis, la mujer dijo: «Vi a un tipo debajo de la cama de mi hijo».

Posteriormente, de acuerdo con el mismo documento, añadió ante los investigadores: «Hice lo que tenía que hacer».