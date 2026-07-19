Kendra Scott, madre de familia, enfrenta cargo de asesinato tras disparar a hombre oculto bajo la cama de su hija
Publicado el19/07/2026 a las 09:53
- Madre enfrenta cargos graves
- Hombre murió baleado
- Investigan tiroteo en Tennessee
Una mujer de 36 años fue acusada de asesinato en primer grado luego de que, presuntamente, disparara contra un hombre que encontró escondido debajo de la cama de su hija en Memphis, Tennessee.
El caso ocurrió durante la madrugada del 16 de julio y ahora es investigado por las autoridades, mientras la acusada permanece detenida sin derecho a fianza.
De acuerdo con documentos judiciales, los agentes acudieron a una vivienda ubicada en la cuadra 3000 de Travis Road tras recibir un reporte por un tiroteo.
Al llegar encontraron a un hombre inconsciente en el jardín delantero con una herida de bala en la parte posterior de la cabeza, por lo que fue declarado muerto en el lugar.
La víctima había ingresado a la casa sin conocimiento de la madre
Las autoridades identificaron de manera preliminar al fallecido como Rodderius Morton, aunque no se informó públicamente su edad.
Durante las primeras entrevistas, la residente de la vivienda, identificada como Kendra Scott, explicó a los oficiales lo que, según ella, había encontrado al regresar a su domicilio.
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Según la declaración jurada presentada por el Departamento de Policía de Memphis, la mujer dijo: «Vi a un tipo debajo de la cama de mi hijo».
Posteriormente, de acuerdo con el mismo documento, añadió ante los investigadores: «Hice lo que tenía que hacer».
Un vecino aseguró haber escuchado la confesión tras el disparo
Los detectives también recopilaron el testimonio de un vecino que salió de su casa después de escuchar una detonación.
El testigo afirmó que observó a un hombre herido cerca del porche de la vivienda y a la mujer sosteniendo un arma de fuego.
Según su declaración, la sospechosa repetía en ese momento: «Le disparé, le disparé».
Ese relato forma parte de la evidencia incluida en la declaración jurada utilizada para sustentar los cargos presentados por la Fiscalía.
Un menor reveló cómo ingresó la víctima a la vivienda
La investigación también incluye la declaración de un menor que se encontraba dentro de la casa cuando ocurrieron los hechos.
Según el expediente, el adolescente explicó que invitó a Rodderius Morton a ingresar entre la 1:20 y la 1:30 de la madrugada sin que su madre lo supiera.
El menor relató que poco después escuchó a la mujer preguntar en voz alta: «¿Quién está en mi casa?».
Los investigadores sostienen que fue entonces cuando la acusada descubrió al hombre oculto debajo de la cama de la menor.
La víctima salió de la vivienda antes del disparo
De acuerdo con el testimonio del menor, Morton recogió sus pertenencias y salió de la casa después de ser descubierto.
Instantes después, quienes permanecían dentro del domicilio escucharon un disparo proveniente del exterior.
El expediente judicial también señala que el menor manifestó sentir temor de su madre porque anteriormente había realizado amenazas relacionadas con la presencia de hombres en la vivienda.
Según la declaración jurada, el adolescente aseguró que la mujer había dicho que si «veía a un chico en su casa le iba a hacer un agujero en el culo».
La defensa sostiene que todo comenzó con una pesadilla familiar
Kendra Scott fue acusada formalmente de asesinato en primer grado y de utilizar un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, de acuerdo con los registros judiciales del condado de Shelby.
Su abogado, Blake Ballin, afirmó que el caso debe analizarse considerando el contexto en que ocurrieron los hechos.
El defensor declaró a la revista PEOPLE que el incidente «comenzó con la peor pesadilla de cualquier padre» y explicó que la menor involucrada tenía 13 años.
Ballin añadió que «una de las preguntas clave en este caso será si alguien podría actuar racionalmente en estas circunstancias», mientras la primera comparecencia judicial de Scott permanece programada para el 24 de julio, según ‘PEOPLE‘.