«Orgullo hispano» : Hijo de inmigrantes mexicano es admitido 49 universidades en EE.UU.

Admitido en 49 universidades

Obtiene $5 millones en becas

Defiende orgullo bicultural latino

Un joven de Arizona está captando la atención nacional tras alcanzar una hazaña académica poco común: ser aceptado en 49 universidades de Estados Unidos y conseguir millones de dólares en becas para financiar su educación superior.

Se trata de Joseph Parra Miguel, de 18 años, hijo de inmigrantes mexicanos y recién graduado de Phoenix Code Academy.

Su historia no solo destaca por sus resultados académicos, sino también por el mensaje que busca transmitir sobre la contribución de las familias migrantes en Estados Unidos.

El éxito del joven académico se convierte en homenaje para sus padres

Parra Miguel explicó que detrás de cada una de sus admisiones universitarias hay años de sacrificio familiar.

«Todo mi esfuerzo es un reconocimiento al trabajo hecho por mis padres quienes llegaron a los Estados Unidos sin nada y con su trabajo nos han apoyado a mi y a mi hermana», dijo a EFE.

El estudiante logró obtener aproximadamente 5 millones de dólares en becas provenientes de programas privados y públicos, incluyendo apoyos estatales y federales.

Según explicó, estos recursos estarán destinados exclusivamente a financiar sus estudios superiores, permitiéndole graduarse sin asumir deudas.

Aunque recibió decenas de ofertas académicas, eligió continuar su formación en la Universidad Estatal de Arizona (ASU), donde estudiará Negocios Internacionales con un enfoque cultural.

Su objetivo es utilizar su educación para fortalecer los vínculos entre ambos lados de la frontera y servir como ejemplo para otros jóvenes que crecieron en familias inmigrantes.