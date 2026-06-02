«Orgullo hispano» : Hijo de inmigrantes mexicano es admitido 49 universidades en EE.UU.
Publicado el02/06/2026 a las 11:21
- Admitido en 49 universidades
- Obtiene $5 millones en becas
- Defiende orgullo bicultural latino
Un joven de Arizona está captando la atención nacional tras alcanzar una hazaña académica poco común: ser aceptado en 49 universidades de Estados Unidos y conseguir millones de dólares en becas para financiar su educación superior.
Se trata de Joseph Parra Miguel, de 18 años, hijo de inmigrantes mexicanos y recién graduado de Phoenix Code Academy.
Su historia no solo destaca por sus resultados académicos, sino también por el mensaje que busca transmitir sobre la contribución de las familias migrantes en Estados Unidos.
El éxito del joven académico se convierte en homenaje para sus padres
Parra Miguel explicó que detrás de cada una de sus admisiones universitarias hay años de sacrificio familiar.
«Todo mi esfuerzo es un reconocimiento al trabajo hecho por mis padres quienes llegaron a los Estados Unidos sin nada y con su trabajo nos han apoyado a mi y a mi hermana», dijo a EFE.
El estudiante logró obtener aproximadamente 5 millones de dólares en becas provenientes de programas privados y públicos, incluyendo apoyos estatales y federales.
Según explicó, estos recursos estarán destinados exclusivamente a financiar sus estudios superiores, permitiéndole graduarse sin asumir deudas.
Aunque recibió decenas de ofertas académicas, eligió continuar su formación en la Universidad Estatal de Arizona (ASU), donde estudiará Negocios Internacionales con un enfoque cultural.
Su objetivo es utilizar su educación para fortalecer los vínculos entre ambos lados de la frontera y servir como ejemplo para otros jóvenes que crecieron en familias inmigrantes.
Un viaje a México fortaleció su identidad y orgullo cultural
El joven relató que durante la primera presidencia de Donald Trump experimentó dudas sobre su propia identidad debido a los discursos y comentarios dirigidos contra los inmigrantes.
«Durante la época de la pandemia de la covid-19 decidí viajar y conocer el pueblo de mis padres en el sur de México, conocer mis orígenes y mi cultura», recordó.
Ese viaje marcó un punto de inflexión. Según contó, fue entonces cuando comprendió con mayor profundidad los sacrificios realizados por sus padres para construir una mejor vida para su familia en Estados Unidos.
Entre los aspectos que más aprecia de sus raíces mexicanas destacan la calidez de la gente, el ambiente de las comunidades y las tradiciones culturales. También mencionó que uno de sus platillos favoritos son las tlayudas, una de las especialidades más representativas de Oaxaca.
Durante su ceremonia de graduación decidió rendir homenaje a su familia portando una bandera mexicana sobre la toga y el birrete, además de un bordado elaborado por su madre.
El estudiante responde a las críticas y defiende el aporte de los inmigrantes
El joven Parra Miguel afirmó que espera que sus logros ayuden a cambiar percepciones negativas sobre la inmigración.
«Yo como un hijo de inmigrantes quiero mandar el mensaje de que a pesar de lo que otros digan, nosotros pertenecemos aquí, los Estados Unidos es nuestra patria», enfatizó.
La temporada de graduaciones en Arizona ocurre en medio de operativos migratorios que, según activistas, han generado temor entre algunas familias inmigrantes. El estudiante lamentó que muchos jóvenes latinos continúen enfrentando obstáculos y divisiones relacionadas con el debate migratorio.
Además, aseguró que ha experimentado reacciones encontradas tras la difusión de su historia.
«Desde que salió mi historia en los medios de comunicación, los comentarios han sido muy divididos, algunos aplauden mis logros y me felicitan, mientras que otros me han agredido», dijo.
Explicó que algunas personas han llegado a cuestionar sus capacidades académicas, sugiriendo que fue admitido únicamente por su origen latino.
Pese a ello, mantiene una visión optimista sobre el futuro y sobre las nuevas generaciones de estudiantes.
«Estoy feliz por mis logros, pero también por los estudiantes que vienen detrás de mí, quiero que todos traten de hacer un mejor mundo, quiero agradecer también a mis maestros y consejeros por todo su apoyo», finalizó.
Su historia se suma a la de miles de jóvenes latinos que se convierten en los primeros integrantes de sus familias en acceder a la educación universitaria, demostrando que el esfuerzo académico y el respaldo familiar pueden abrir puertas extraordinarias.
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FUENTE: EFE