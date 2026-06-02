Trump respalda la reelección del congresista Tom Kean en Nueva Jersey
Publicado el02/06/2026 a las 10:53
- Trump respalda a Kean
- Tres meses sin votar
- Primarias clave en Nueva Jersey
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo al congresista republicano Tom Kean en medio de las elecciones primarias que se celebran este martes en Nueva Jersey.
El apoyo llega mientras el legislador enfrenta cuestionamientos por su prolongada ausencia en la Cámara de Representantes.
Por qué importa: El séptimo distrito de Nueva Jersey es considerado uno de los más importantes en la disputa por el control de la Cámara de Representantes.
El resultado de esta contienda podría tener implicaciones en las elecciones de medio término de noviembre.
Trump destaca el trabajo de Tom Kean
Trump Endorses Missing N.J. Congressman Who Hasn’t Been Seen in Nearly 3 Months, Saying He’s ‘Working Tirelessly’ https://t.co/7BDGv5mBFg
— People (@people) June 2, 2026
A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump calificó a Tom Kean como un «tremendo defensor» de su agenda política.
El mandatario aseguró que el congresista ha trabajado para mantener segura la frontera, combatir el crimen relacionado con la inmigración, fortalecer la economía y reducir impuestos y regulaciones.
El respaldo presidencial llega en una jornada clave para los republicanos de Nueva Jersey, donde Kean busca asegurar la nominación de su partido para competir por un nuevo mandato en noviembre.
Kean representa actualmente al séptimo distrito del estado y aspira a mantenerse en el cargo por un tercer periodo consecutivo.
La ausencia de Kean genera atención
Trump says NJ Rep Tom Kean has his ‘total endorsement’ as voters head to polls https://t.co/nGU01q3wuv
— Off The Press (@OffThePress1) June 2, 2026
Mientras Trump reforzaba públicamente su apoyo, varios medios destacaban la ausencia del legislador en la Cámara de Representantes.
Según los reportes, Kean no ha emitido un voto desde el pasado 5 de marzo.
A finales de abril, el congresista informó mediante su campaña que enfrentaba un «problema médico personal».
TE PUEDE INTERESAR: Texas enfrenta guerra política por el voto: Votantes divididos por el fraude electoral
Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre su condición ni sobre una posible fecha de regreso a sus actividades legislativas.
La situación ha llamado la atención debido a la importancia estratégica del distrito que representa y al momento político que atraviesa el Congreso.
Tom Kean es hijo del exgobernador republicano de Nueva Jersey Thomas Kean, quien ocupó ese cargo entre 1982 y 1990.
Un distrito clave para republicanos y demócratas
El séptimo distrito de Nueva Jersey abarca seis condados ubicados entre las fronteras con Nueva York y Pensilvania.
Los analistas consideran que este escaño será uno de los más observados en la batalla entre republicanos y demócratas por el control de la Cámara de Representantes.
En las primarias republicanas de este martes, Kean busca la reelección sin enfrentar oponentes dentro de su partido.
Del lado demócrata, cuatro aspirantes compiten por obtener la candidatura para desafiarlo en noviembre.
Entre ellos destaca Rebecca Bennett, una expiloto de helicóptero de la Marina con experiencia en el sector de la salud y madre de familia, de acuerdo con medios locales.
Además de la contienda por este distrito, los votantes de Nueva Jersey participan en la nominación de candidatos para los 12 escaños de la Cámara de Representantes correspondientes al estado.
También está en juego la candidatura para un escaño en el Senado federal.
Actualmente, ese puesto es ocupado por el demócrata Cory Booker, quien busca la reelección.