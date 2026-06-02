Trump respalda la reelección del congresista Tom Kean en Nueva Jersey

Trump respalda a Kean

Tres meses sin votar

Primarias clave en Nueva Jersey

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo al congresista republicano Tom Kean en medio de las elecciones primarias que se celebran este martes en Nueva Jersey.

El apoyo llega mientras el legislador enfrenta cuestionamientos por su prolongada ausencia en la Cámara de Representantes.

Por qué importa: El séptimo distrito de Nueva Jersey es considerado uno de los más importantes en la disputa por el control de la Cámara de Representantes.

El resultado de esta contienda podría tener implicaciones en las elecciones de medio término de noviembre.

Trump destaca el trabajo de Tom Kean

Trump Endorses Missing N.J. Congressman Who Hasn’t Been Seen in Nearly 3 Months, Saying He’s ‘Working Tirelessly’ https://t.co/7BDGv5mBFg — People (@people) June 2, 2026

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump calificó a Tom Kean como un «tremendo defensor» de su agenda política.

El mandatario aseguró que el congresista ha trabajado para mantener segura la frontera, combatir el crimen relacionado con la inmigración, fortalecer la economía y reducir impuestos y regulaciones.

El respaldo presidencial llega en una jornada clave para los republicanos de Nueva Jersey, donde Kean busca asegurar la nominación de su partido para competir por un nuevo mandato en noviembre.

Kean representa actualmente al séptimo distrito del estado y aspira a mantenerse en el cargo por un tercer periodo consecutivo.