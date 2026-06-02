Texas enfrenta guerra política por el voto: Votantes divididos por el fraude electoral
Publicado el02/06/2026 a las 10:17
- Texas dividido por elecciones
- Polarización marca debate electoral
- Independientes definen equilibrio político
Texas llega a las elecciones generales de noviembre con una marcada división sobre uno de los temas más sensibles del debate político: la integridad electoral frente al acceso al voto.
Una nueva encuesta muestra que el estado está dividido exactamente a la mitad sobre cuál de estas prioridades debería prevalecer.
Por qué importa: La división surge en un momento clave para Texas, donde los votantes se preparan para participar en una elección general que incluirá una reñida contienda por el Senado de Estados Unidos y una elección para gobernador entre candidatos demócratas y republicanos.
Fraude electoral en Texas divide opiniones
Texas voters split evenly on fraud prevention vs. voter access issues https://t.co/oqZT5vOMdq
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 2, 2026
La encuesta fue realizada por el Centro de Investigación y Encuestas de Políticas Públicas Barbara Jordan de la Universidad del Sur de Texas.
El estudio consultó a 1,706 votantes registrados en el estado.
Del total de participantes, el 47% se identificó como republicano, el 38% como demócrata y el 13% como independiente.
El fraude electoral divide a los votantes
Texas voters are perfectly split on whether to prioritize stopping voter fraud or ensuring eligible citizens can vote, according to a newly released public opinion survey. https://t.co/IYUTKmjY3c
— FOX26Houston (@FOX26Houston) June 2, 2026
Uno de los principales hallazgos del estudio está relacionado con la percepción sobre el fraude electoral en Estados Unidos.
A los participantes se les preguntó si consideran que existe mucho fraude electoral, algo de fraude electoral, muy poco fraude electoral o ningún fraude electoral.
Los resultados muestran que el 24% de los votantes registrados cree que existe mucho fraude electoral.
Otro 35% considera que hay algo de fraude electoral, según USA Today.
Mientras tanto, el 30% opina que existe muy poco fraude electoral.
El 11% restante cree que no existe fraude electoral.
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Las respuestas cambian significativamente cuando se analizan según la afiliación política.
El 83% de los republicanos de Texas considera que existe mucho o algún fraude electoral en las elecciones estadounidenses.
En contraste, el 70% de los demócratas cree que el fraude electoral es mínimo o inexistente.
Los votantes independientes aparecen nuevamente como el grupo más dividido.
Entre ellos, el 54% considera que existe mucho o algún fraude electoral.
Por otro lado, el 46% cree que existe muy poco o ningún fraude electoral.
Integridad electoral contra acceso al voto
La encuesta también planteó una pregunta sobre qué prioridad debería guiar las políticas electorales.
Los participantes debían elegir entre dos opciones.
La primera señalaba que se debe hacer todo lo posible para detener el fraude electoral y evitar que los inmigrantes ilegales voten.
La segunda defendía que a los ciudadanos elegibles no se les debe negar el derecho al voto.
Los resultados reflejan una división perfecta.
Exactamente el 50% de los encuestados considera que debe priorizarse la integridad electoral.
El otro 50% cree que debe priorizarse el acceso a las urnas.
Los independientes inclinan el equilibrio
La polarización entre republicanos y demócratas es evidente en este tema.
El 80% de los republicanos considera que la integridad electoral es la prioridad principal.
Por el contrario, el 88% de los demócratas cree que el acceso al voto debe estar por encima de cualquier otra consideración.
Los independientes vuelven a ubicarse en el centro del debate.
Dentro de este grupo, el 48% considera que la integridad electoral debe tener prioridad.
Mientras tanto, el 52% opina que el acceso al voto debería ser el objetivo principal.