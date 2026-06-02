Texas enfrenta guerra política por el voto: Votantes divididos por el fraude electoral

Texas dividido por elecciones

Polarización marca debate electoral

Independientes definen equilibrio político

Texas llega a las elecciones generales de noviembre con una marcada división sobre uno de los temas más sensibles del debate político: la integridad electoral frente al acceso al voto.

Una nueva encuesta muestra que el estado está dividido exactamente a la mitad sobre cuál de estas prioridades debería prevalecer.

Por qué importa: La división surge en un momento clave para Texas, donde los votantes se preparan para participar en una elección general que incluirá una reñida contienda por el Senado de Estados Unidos y una elección para gobernador entre candidatos demócratas y republicanos.

Fraude electoral en Texas divide opiniones

Texas voters split evenly on fraud prevention vs. voter access issues https://t.co/oqZT5vOMdq — USA TODAY Politics (@usatodayDC) June 2, 2026

La encuesta fue realizada por el Centro de Investigación y Encuestas de Políticas Públicas Barbara Jordan de la Universidad del Sur de Texas.

El estudio consultó a 1,706 votantes registrados en el estado.

Del total de participantes, el 47% se identificó como republicano, el 38% como demócrata y el 13% como independiente.