¿Qué son las megaaudiencias migratorias y por qué preocupan a expertos?

Megaaudiencias superan 100 casos

Crece riesgo de deportación

Expertos cuestionan el proceso

Los tribunales de inmigración en Estados Unidos han comenzado a implementar las llamadas “megaaudiencias”, un procedimiento en el que más de 100 inmigrantes son citados al mismo tiempo para responder por sus casos migratorios.

De acuerdo con expertos consultados por la agencia EFE, esta medida no tiene precedentes y estaría orientada a incrementar el número de deportaciones.

Por qué importa: La nueva práctica modifica de manera significativa el funcionamiento habitual de las cortes migratorias y genera preocupación entre abogados y organizaciones especializadas por sus posibles efectos sobre el debido proceso.

Megaaudiencias migratorias cambian las cortes de inmigración

📅 «Mega audiencias», el plan de Trump para deportar inmigrantes de cien en cien https://t.co/0mlD0GJ4pQ — La Razón (@larazon_es) June 2, 2026

Algunos de los tribunales que ya comenzaron a realizar estas megaaudiencias se encuentran en Los Ángeles, Chicago, Dallas, Indianápolis y Boston.

Tradicionalmente, las cortes de inmigración convocaban entre 20 y 30 personas por audiencia, de acuerdo con Univision.

Sin embargo, con la incorporación de los llamados megacalendarios, varios tribunales están organizando sesiones simultáneas para más de 100 inmigrantes.

Según Vanessa Dojaquez-Torres, consultora de Prácticas y Políticas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), este cambio representa una transformación importante en la forma en que se administran los procesos migratorios.

La medida llega en un contexto de fuerte acumulación de expedientes dentro del sistema migratorio estadounidense.

Desde marzo de este año, las cortes registran aproximadamente 3.5 millones de casos pendientes.

El elevado volumen de procesos ha incrementado la presión sobre jueces y funcionarios encargados de atender los casos.