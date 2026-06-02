¿Qué son las megaaudiencias migratorias y por qué preocupan a expertos?
Publicado el02/06/2026 a las 09:16
- Megaaudiencias superan 100 casos
- Crece riesgo de deportación
- Expertos cuestionan el proceso
Los tribunales de inmigración en Estados Unidos han comenzado a implementar las llamadas “megaaudiencias”, un procedimiento en el que más de 100 inmigrantes son citados al mismo tiempo para responder por sus casos migratorios.
De acuerdo con expertos consultados por la agencia EFE, esta medida no tiene precedentes y estaría orientada a incrementar el número de deportaciones.
Por qué importa: La nueva práctica modifica de manera significativa el funcionamiento habitual de las cortes migratorias y genera preocupación entre abogados y organizaciones especializadas por sus posibles efectos sobre el debido proceso.
Megaaudiencias migratorias cambian las cortes de inmigración
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Algunos de los tribunales que ya comenzaron a realizar estas megaaudiencias se encuentran en Los Ángeles, Chicago, Dallas, Indianápolis y Boston.
Tradicionalmente, las cortes de inmigración convocaban entre 20 y 30 personas por audiencia, de acuerdo con Univision.
Sin embargo, con la incorporación de los llamados megacalendarios, varios tribunales están organizando sesiones simultáneas para más de 100 inmigrantes.
Según Vanessa Dojaquez-Torres, consultora de Prácticas y Políticas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), este cambio representa una transformación importante en la forma en que se administran los procesos migratorios.
La medida llega en un contexto de fuerte acumulación de expedientes dentro del sistema migratorio estadounidense.
Desde marzo de este año, las cortes registran aproximadamente 3.5 millones de casos pendientes.
El elevado volumen de procesos ha incrementado la presión sobre jueces y funcionarios encargados de atender los casos.
Expertos alertan sobre riesgos para los inmigrantes
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Uno de los principales riesgos señalados por especialistas está relacionado con la rapidez con la que se están programando las megaaudiencias.
En algunos casos, los inmigrantes podrían no recibir a tiempo la notificación de su cita.
Si una persona no se presenta ante la corte por desconocer la fecha de su audiencia, podría enfrentar una orden automática de deportación por ausencia.
Los expertos también advierten que la gran cantidad de expedientes atendidos simultáneamente podría reducir las oportunidades de defensa.
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La duración limitada de las audiencias y la carga de trabajo de los jueces podrían afectar el tiempo disponible para analizar cada caso de manera individual.
La preocupación es aún mayor para quienes no cuentan con representación legal.
En esos escenarios, aumentan las posibilidades de que una persona no disponga de un intérprete adecuado para exponer su situación ante la corte.
Sin una traducción apropiada, los inmigrantes podrían enfrentar dificultades para presentar argumentos y ejercer plenamente su derecho a la defensa.
Además, muchos tribunales de inmigración no fueron diseñados para recibir a tantas personas al mismo tiempo.
Las cortes migratorias dependen del Poder Ejecutivo
A diferencia de otros tribunales en Estados Unidos, las cortes de inmigración dependen del Poder Ejecutivo y no forman parte del sistema judicial.
Esto significa que su funcionamiento está bajo la autoridad del gobierno federal.
Según la información difundida, el presidente Donald Trump ha despedido a más de cien jueces de inmigración.
De acuerdo con el reporte, permanecen en funciones aquellos que se alinean con sus políticas migratorias.
Otro aspecto destacado es la eliminación de los requisitos previamente establecidos para acceder al cargo de juez de inmigración.
Como resultado, abogados sin experiencia en derecho migratorio podrían ser designados para ocupar estos puestos.
La combinación de megaaudiencias, una elevada acumulación de casos y cambios en la estructura de las cortes ha generado inquietud entre especialistas, quienes observan con atención el impacto que estas medidas podrían tener en los procesos migratorios de millones de personas.