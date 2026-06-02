Alcalde de Newark impulsa demanda para clausurar centro migratorio por denuncias de abusos

Newark demanda cierre del ICE.

Denuncian condiciones inhumanas.

Protestas aumentan presión local.

La ciudad de Newark, en Nueva Jersey, prepara una nueva ofensiva legal contra el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall.

Una instalación administrada por la empresa privada Geo Group que en las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica por denuncias sobre presuntas condiciones inhumanas para los detenidos y por las manifestaciones que se han desarrollado en sus alrededores.

Por qué es importante: La acción legal impulsada por el alcalde Ras Baraka representa uno de los desafíos más directos contra un centro de detención migratoria operado bajo contrato con el Gobierno federal.

La medida se produce mientras aumentan las críticas a la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump y crece la presión por las condiciones reportadas dentro de las instalaciones.

Newark reforzará la demanda para exigir el cierre de Delaney Hall

Durante una rueda de prensa celebrada este martes, el alcalde Ras Baraka anunció que la ciudad ampliará la demanda existente contra Geo Group con el objetivo de lograr el cierre definitivo del centro.

Según explicó, las autoridades municipales consideran que la empresa incumplió normas locales y estatales desde el momento en que comenzó a operar la instalación.

“Creemos que la forma en que Geo Group abrió Delaney Hall infringió desde el principio las leyes municipales y estatales.

No tiene motivos fundados para permanecer abierto, por lo que debería cerrarse por los motivos que expusimos en un primer momento.

Además, vamos a argumentar que debe cerrarse por razones de salud y seguridad de las personas”, declaró el edil.

La demanda ya existente está dirigida contra Geo Group y no contra el Gobierno federal, una estrategia que, según Baraka, responde a la necesidad de actuar contra quien tiene la capacidad inmediata de operar o cerrar el centro.