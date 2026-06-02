Alcalde de Newark impulsa demanda para clausurar centro migratorio por denuncias de abusos
Publicado el02/06/2026 a las 07:34
- Newark demanda cierre del ICE.
- Denuncian condiciones inhumanas.
- Protestas aumentan presión local.
La ciudad de Newark, en Nueva Jersey, prepara una nueva ofensiva legal contra el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall.
Una instalación administrada por la empresa privada Geo Group que en las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica por denuncias sobre presuntas condiciones inhumanas para los detenidos y por las manifestaciones que se han desarrollado en sus alrededores.
Por qué es importante: La acción legal impulsada por el alcalde Ras Baraka representa uno de los desafíos más directos contra un centro de detención migratoria operado bajo contrato con el Gobierno federal.
La medida se produce mientras aumentan las críticas a la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump y crece la presión por las condiciones reportadas dentro de las instalaciones.
Newark reforzará la demanda para exigir el cierre de Delaney Hall
Durante una rueda de prensa celebrada este martes, el alcalde Ras Baraka anunció que la ciudad ampliará la demanda existente contra Geo Group con el objetivo de lograr el cierre definitivo del centro.
Según explicó, las autoridades municipales consideran que la empresa incumplió normas locales y estatales desde el momento en que comenzó a operar la instalación.
“Creemos que la forma en que Geo Group abrió Delaney Hall infringió desde el principio las leyes municipales y estatales.
No tiene motivos fundados para permanecer abierto, por lo que debería cerrarse por los motivos que expusimos en un primer momento.
Además, vamos a argumentar que debe cerrarse por razones de salud y seguridad de las personas”, declaró el edil.
La demanda ya existente está dirigida contra Geo Group y no contra el Gobierno federal, una estrategia que, según Baraka, responde a la necesidad de actuar contra quien tiene la capacidad inmediata de operar o cerrar el centro.
Las denuncias de los detenidos aumentan la presión sobre el centro
La controversia se intensificó después de que varios de los aproximadamente 300 inmigrantes recluidos en Delaney Hall iniciaran una huelga de hambre para denunciar las condiciones dentro del recinto.
Las acusaciones han despertado preocupación entre organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Baraka sostuvo que el debate trasciende cuestiones administrativas y se relaciona directamente con el trato que reciben las personas detenidas.
“Se trata de una controversia que afecta a vidas humanas, al trato que se dispensa a las personas… Respetamos los derechos humanos fundamentales. En estas instituciones, las personas deben recibir un trato humano y creemos que no es así”, afirmó Baraka.
Entre las denuncias recibidas por las autoridades locales se encuentran reportes de que la comida suministrada a los detenidos sería insuficiente y estaría en malas condiciones.
También se mencionó el caso de una mujer que, según las denuncias, sufrió un aborto espontáneo sin recibir la atención médica adecuada.
La ciudad sostiene que el centro debe cumplir leyes locales y estatales
Uno de los argumentos centrales de Newark es que Delaney Hall no se encuentra en terrenos federales, sino en una propiedad privada administrada por Geo Group.
De acuerdo con Baraka, esta condición implica que la instalación debe cumplir plenamente con las regulaciones estatales y municipales, independientemente de que opere bajo un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El alcalde aseguró que la empresa privada “se escuda tras el contrato que tiene con el Gobierno federal”, pero insistió en que eso no la exime de cumplir las leyes aplicables en Nueva Jersey y en la ciudad de Newark.
El toque de queda podría levantarse en las próximas horas
Mientras avanza la disputa legal, las autoridades locales también evalúan poner fin a las restricciones temporales impuestas alrededor del centro.
Baraka indicó que prevé levantar entre este martes y el miércoles el toque de queda nocturno decretado durante el fin de semana.
La medida fue implementada para contener las tensiones registradas frente a Delaney Hall, donde se concentraron manifestantes opuestos a la política migratoria del presidente Trump, simpatizantes de dicha política y agentes del ICE.
Lo que viene: La ciudad presentará en los próximos días nuevos argumentos ante los tribunales para fortalecer su demanda contra Geo Group.
El proceso podría convertirse en una prueba clave sobre la capacidad de los gobiernos locales para cuestionar la operación de centros de detención migratoria administrados por empresas privadas.
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FUENTE: EFE