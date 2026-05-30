Médico de la Casa Blanca revela sorprendente dato sobre la salud de Trump
Publicado el30/05/2026 a las 10:36
- Corazón equivalente a 65 años
- Puntuación cognitiva perfecta
- Salud calificada excelente
La Casa Blanca divulgó este viernes una evaluación médica que describe al presidente Donald Trump, de 79 años, en un estado de salud “excelente” y con capacidades cognitivas intactas.
El informe ofrece nuevos detalles sobre la condición física del mandatario a pocas semanas de cumplir 80 años y responde a cuestionamientos públicos sobre algunos aspectos visibles de su salud.
Informe médico destaca una edad cardíaca menor
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Según el documento firmado por el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, Trump presenta una “edad cardíaca” de 65 años.
La evaluación señala que esa cifra equivale a una condición cardiovascular propia de una persona 14 años más joven que el mandatario.
Trump cumplirá 80 años el próximo 14 de junio.
El informe indica que los exámenes fueron realizados el 26 de mayo en el centro médico militar Walter Reed.
De acuerdo con los resultados, el presidente presenta una función cardíaca normal.
El reporte también señala que no existe evidencia de insuficiencia cardíaca ni de otras afecciones cardiovasculares significativas.
La evaluación médica fue difundida por la Casa Blanca como parte de la actualización sobre el estado de salud del mandatario.
Explican los moretones visibles en sus manos
Segun EFE, el informe también aborda las marcas visibles que Trump ha presentado en las manos durante los últimos meses.
Esos moretones habían generado especulación pública sobre su origen.
Sin embargo, el médico presidencial descartó que estén relacionados con una condición médica grave.
Barbabella explicó que las marcas son consecuencia de una combinación de frecuentes apretones de manos y del uso diario de aspirina.
Según el reporte, la aspirina forma parte de un régimen preventivo cardiovascular seguido por el mandatario.
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El médico sostuvo que no existen indicios de que los moretones sean señal de un problema de salud más serio.
La evaluación también menciona una leve hinchazón en las piernas.
Esa condición fue atribuida a insuficiencia venosa crónica.
De acuerdo con el informe, se trata de una afección común y benigna en personas mayores de 70 años.
Trump obtuvo puntuación perfecta en prueba cognitiva
El documento difundido por la Casa Blanca asegura además que Trump obtuvo una puntuación perfecta en la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment (MoCA).
El mandatario alcanzó 30 puntos sobre 30 posibles.
La evaluación también incluyó análisis de laboratorio y un ecocardiograma.
Según el informe, ambos exámenes mostraron resultados dentro de los parámetros normales.
Barbabella destacó además que Trump mantiene una prolongada abstinencia del alcohol y del tabaco.
El médico señaló que esos hábitos han contribuido favorablemente a su estado actual de salud.
La evaluación también incluye datos físicos del mandatario.
De acuerdo con el reporte, Trump pesa aproximadamente 224 libras, equivalentes a 101.6 kilogramos.
Asimismo, mide 6 pies y 3 pulgadas, es decir, 1.90 metros.
El informe concluye describiendo al presidente como una persona con excelente estado general de salud y con plenas capacidades cognitivas, a pocas semanas de alcanzar los 80 años.