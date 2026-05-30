Médico de la Casa Blanca revela sorprendente dato sobre la salud de Trump

Corazón equivalente a 65 años

Puntuación cognitiva perfecta

Salud calificada excelente

La Casa Blanca divulgó este viernes una evaluación médica que describe al presidente Donald Trump, de 79 años, en un estado de salud “excelente” y con capacidades cognitivas intactas.

El informe ofrece nuevos detalles sobre la condición física del mandatario a pocas semanas de cumplir 80 años y responde a cuestionamientos públicos sobre algunos aspectos visibles de su salud.

Informe médico destaca una edad cardíaca menor

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De Último Minuto (@deultimominutomedia)



Según el documento firmado por el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, Trump presenta una “edad cardíaca” de 65 años.

La evaluación señala que esa cifra equivale a una condición cardiovascular propia de una persona 14 años más joven que el mandatario.

Trump cumplirá 80 años el próximo 14 de junio.

El informe indica que los exámenes fueron realizados el 26 de mayo en el centro médico militar Walter Reed.

De acuerdo con los resultados, el presidente presenta una función cardíaca normal.

El reporte también señala que no existe evidencia de insuficiencia cardíaca ni de otras afecciones cardiovasculares significativas.

La evaluación médica fue difundida por la Casa Blanca como parte de la actualización sobre el estado de salud del mandatario.