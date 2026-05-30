Tiroteo deja un agente muerto y desata intensa búsqueda del sospechoso en Virginia

Agente murió en Virginia

Sospechoso sigue prófugo

Ofrecen recompensa federal

La búsqueda de un hombre acusado de matar a un agente del sheriff y herir a otro continúa en Virginia, luego de un tiroteo registrado la noche del 29 de mayo en una vivienda rural del sur del estado.

Las autoridades consideran al sospechoso como una persona armada y extremadamente peligrosa, mientras varias agencias locales, estatales y federales participan en las labores para localizarlo.

Tiroteo ocurrió durante una verificación de bienestar



Segun USATODAY, la Oficina del Sheriff del Condado de Carroll informó el 30 de mayo que busca a Michael Puckett, señalado como responsable de un ataque armado que dejó un agente muerto y otro herido.

De acuerdo con un comunicado difundido por el sheriff Kevin Kemp, los hechos ocurrieron poco antes de las 9:30 p. m. del 29 de mayo.

Los agentes acudieron a una vivienda ubicada en Fancy Gap Highway, en Cana, luego de recibir una solicitud de un familiar para realizar una verificación de bienestar.

Al llegar al lugar, dos agentes del sheriff se encontraron con Puckett.

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Según las autoridades, el sospechoso abrió fuego durante el encuentro.

Los agentes respondieron a los disparos.

Como resultado del intercambio, ambos oficiales resultaron heridos.