Tiroteo deja un agente muerto y desata intensa búsqueda del sospechoso en Virginia
Publicado el30/05/2026 a las 10:21
- Agente murió en Virginia
- Sospechoso sigue prófugo
- Ofrecen recompensa federal
La búsqueda de un hombre acusado de matar a un agente del sheriff y herir a otro continúa en Virginia, luego de un tiroteo registrado la noche del 29 de mayo en una vivienda rural del sur del estado.
Las autoridades consideran al sospechoso como una persona armada y extremadamente peligrosa, mientras varias agencias locales, estatales y federales participan en las labores para localizarlo.
Tiroteo ocurrió durante una verificación de bienestar
Segun USATODAY, la Oficina del Sheriff del Condado de Carroll informó el 30 de mayo que busca a Michael Puckett, señalado como responsable de un ataque armado que dejó un agente muerto y otro herido.
De acuerdo con un comunicado difundido por el sheriff Kevin Kemp, los hechos ocurrieron poco antes de las 9:30 p. m. del 29 de mayo.
Los agentes acudieron a una vivienda ubicada en Fancy Gap Highway, en Cana, luego de recibir una solicitud de un familiar para realizar una verificación de bienestar.
Al llegar al lugar, dos agentes del sheriff se encontraron con Puckett.
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Según las autoridades, el sospechoso abrió fuego durante el encuentro.
Los agentes respondieron a los disparos.
Como resultado del intercambio, ambos oficiales resultaron heridos.
Un agente murió y otro se encuentra estable
The U.S Marshals are offering a $10,000 reward for information leading to Michael Puckett’s arrest. https://t.co/8UXLaZlrFJ
— VA State Police (@VSPPIO) May 30, 2026
El agente Logan Utt sufrió heridas mortales durante el incidente.
Las autoridades confirmaron que fue declarado muerto en el lugar.
El segundo agente recibió un disparo que impactó su chaleco antibalas.
Poco después de la medianoche del 30 de mayo, fue sometido a una evaluación médica.
Su estado fue descrito como estable por las autoridades.
La Oficina del Sheriff también informó que Utt tenía 31 años.
Se había incorporado a la agencia en 2023.
Además, era veterano militar.
Según el comunicado oficial, convertirse en agente del sheriff había sido su sueño de toda la vida.
El sheriff Kemp señaló que Utt era esposo y padre.
Continúa la búsqueda de Michael Puckett
Tras el tiroteo, Puckett huyó del lugar.
Hasta el momento, las autoridades desconocen dónde se encuentra.
Tampoco está claro si escapó a pie o utilizando algún vehículo.
“Seguimos buscando activamente al sospechoso”, declaró Kemp a USA TODAY durante la tarde del 30 de mayo.
El sheriff reiteró que el sospechoso está armado y debe ser considerado extremadamente peligroso.
La búsqueda involucra a múltiples agencias.
Entre ellas se encuentran los alguaciles federales, que colaboran con la Oficina del Sheriff del Condado de Carroll.
La Policía Estatal de Virginia también participa en la investigación del tiroteo.
Además, la agencia estatal informó en redes sociales que los alguaciles federales ofrecen una recompensa de 10,000 dólares por información que conduzca al arresto de Puckett.
Las autoridades han pedido a la población mantenerse alerta.
La Oficina del Sheriff instó a cualquier persona que vea al sospechoso o tenga información sobre su paradero a no acercarse ni intentar interactuar con él.
En su lugar, solicitaron que cualquier dato relevante sea reportado de inmediato llamando al 911.