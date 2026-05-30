Desvían avión de United tras incidente con pasajero durante el vuelo
Publicado el30/05/2026 a las 11:11
- Intentó entrar a cabina
- Vuelo fue desviado
- FBI investiga incidente
Un vuelo de United Airlines que cubría la ruta entre Chicago y Minneapolis tuvo que ser desviado a Wisconsin después de que un pasajero intentara acceder a la cabina de mando durante el trayecto.
El incidente movilizó a autoridades locales y federales, obligó a modificar la ruta del avión y generó una investigación encabezada por el FBI, aunque no se prevé la presentación de cargos penales.
Pasajero intentó llegar a la cabina durante el vuelo
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Segun USATODAY, el incidente ocurrió alrededor de las 9 p. m. del 29 de mayo.
Según la Oficina del Sheriff del Condado de Dane, el vuelo 2005 de United Airlines viajaba desde el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago hacia Minneapolis cuando fue desviado al Aeropuerto Regional del Condado de Dane, en Madison, Wisconsin.
La aeronave involucrada era un Boeing 737.
A bordo viajaban 147 pasajeros y seis miembros de la tripulación.
De acuerdo con reportes previos de CNN y NBC News, que citaron grabaciones de audio del control de tráfico aéreo, un pasajero de 75 años habría realizado varios intentos de ingresar a la cabina de mando.
La situación obligó a la tripulación a intervenir.
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Según la información disponible, miembros de la tripulación y agentes de las fuerzas del orden que se encontraban a bordo lograron controlar al pasajero antes de que la situación escalara.
El avión continuó su trayecto hasta aterrizar en Madison, donde ya esperaban las autoridades.
Autoridades determinaron posible crisis de salud mental
Tras el aterrizaje, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Dane detuvieron al pasajero.
Las autoridades iniciaron una investigación preliminar para determinar lo ocurrido durante el vuelo.
Según el comunicado oficial, durante las primeras indagaciones se concluyó que el hombre parecía estar confundido.
Además, los investigadores señalaron que aparentemente estaba atravesando una crisis de salud mental.
La oficina del sheriff informó que familiares del pasajero fueron contactados en Minnesota.
Los familiares se dirigieron posteriormente a Madison para reunirse con él.
Las autoridades no han revelado públicamente la identidad del hombre.
Tampoco han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias que habrían provocado el incidente durante el vuelo.
Según los investigadores, nadie resultó herido.
Ni los pasajeros ni los integrantes de la tripulación sufrieron lesiones durante el episodio.
El FBI encabeza la investigación del incidente
La Oficina del Sheriff del Condado de Dane informó que la oficina del FBI en Milwaukee, con presencia en Madison, respondió de inmediato tras recibir la notificación sobre el desvío del vuelo.
Agentes federales y miembros de las fuerzas del orden locales acudieron al aeropuerto para recibir la aeronave a su llegada.
Posteriormente colaboraron en la investigación de los hechos.
Las autoridades señalaron que el FBI quedó a cargo del caso.
Sin embargo, la oficina del sheriff indicó que no se prevé la presentación de cargos penales contra el pasajero.
La investigación continúa bajo supervisión federal.
Hasta el momento, no se han divulgado nuevos detalles sobre el incidente.
Una vez concluida la intervención de las autoridades y completadas las gestiones necesarias, el vuelo pudo reanudar su itinerario.
El episodio concluyó sin personas lesionadas, aunque provocó un desvío inesperado y la movilización de agencias de seguridad locales y federales para atender la situación.