Desvían avión de United tras incidente con pasajero durante el vuelo

Intentó entrar a cabina

Vuelo fue desviado

FBI investiga incidente

Un vuelo de United Airlines que cubría la ruta entre Chicago y Minneapolis tuvo que ser desviado a Wisconsin después de que un pasajero intentara acceder a la cabina de mando durante el trayecto.

El incidente movilizó a autoridades locales y federales, obligó a modificar la ruta del avión y generó una investigación encabezada por el FBI, aunque no se prevé la presentación de cargos penales.

Pasajero intentó llegar a la cabina durante el vuelo

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Segun USATODAY, el incidente ocurrió alrededor de las 9 p. m. del 29 de mayo.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Dane, el vuelo 2005 de United Airlines viajaba desde el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago hacia Minneapolis cuando fue desviado al Aeropuerto Regional del Condado de Dane, en Madison, Wisconsin.

La aeronave involucrada era un Boeing 737.

A bordo viajaban 147 pasajeros y seis miembros de la tripulación.

De acuerdo con reportes previos de CNN y NBC News, que citaron grabaciones de audio del control de tráfico aéreo, un pasajero de 75 años habría realizado varios intentos de ingresar a la cabina de mando.

La situación obligó a la tripulación a intervenir.

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Según la información disponible, miembros de la tripulación y agentes de las fuerzas del orden que se encontraban a bordo lograron controlar al pasajero antes de que la situación escalara.

El avión continuó su trayecto hasta aterrizar en Madison, donde ya esperaban las autoridades.