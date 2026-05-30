Barco que se dirigía a Irán fue atacado por fuerzas estadounidenses cerca de Ormuz
Publicado el30/05/2026 a las 11:29
- EE.UU. inutiliza embarcación
- Barco iba hacia Irán
- Tensión en Ormuz
Las fuerzas de Estados Unidos atacaron un buque que, según Washington, intentaba romper el bloqueo impuesto a los puertos iraníes cerca del estratégico estrecho de Ormuz.
Por qué importa: El incidente se produce en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y mientras continúan las negociaciones relacionadas con la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes de la región.
Estados Unidos interceptó un barco rumbo a Irán
🔴 | Estados Unidos atacó un barco cerca del estrecho de Ormuz que intentaba romper el bloqueo de Washington a los puertos iraníes, en medio de la guerra y las negociaciones que aún no se han concretado, anunció este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). pic.twitter.com/GL9CPRNQzy
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) May 30, 2026
Segun EFE, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este sábado que identificó al buque M/V Lian Star navegando por aguas internacionales.
Según el comunicado, la embarcación se dirigía hacia un puerto iraní ubicado en el golfo de Omán.
Las fuerzas estadounidenses aseguraron que emitieron más de 20 advertencias al barco.
De acuerdo con el Centcom, durante esos avisos se notificó a la tripulación que estaba infringiendo el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el buque ignoró todas las advertencias recibidas.
Tras ello, una aeronave estadounidense disparó contra la sala de máquinas de la embarcación.
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El ataque dejó al barco inutilizado, según la versión oficial difundida por el comando militar.
“El barco ha dejado de navegar hacia Irán”, afirmó el Centcom.
La embarcación navegaba bajo bandera de Gambia.
Aunque no figura entre las banderas de conveniencia más utilizadas, como las de Liberia o Panamá, Gambia mantiene un registro marítimo abierto.
Ese sistema permite que embarcaciones puedan registrarse sin estar necesariamente vinculadas con el país.
El bloqueo forma parte de la presión sobre Teherán
El Centcom indicó que las fuerzas estadounidenses ya han inutilizado cinco buques comerciales.
Además, aseguró que otras 116 embarcaciones han sido desviadas para hacer cumplir el bloqueo marítimo.
La medida fue impuesta por el presidente Donald Trump en abril.
Según el texto, la decisión se tomó después de que Teherán se negara a reabrir el estrecho de Ormuz.
Irán cerró ese paso marítimo como represalia por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Esos ataques marcaron el inicio de una guerra que ya supera los tres meses de duración.
Desde entonces, Washington mantiene presión sobre Teherán para lograr cambios en la situación del estrecho.
El bloqueo a los puertos iraníes se ha convertido en una de las herramientas utilizadas por Estados Unidos dentro de esa estrategia.
El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto clave
La reapertura del estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los principales temas de negociación entre ambos países.
Las conversaciones buscan poner fin al conflicto que continúa desarrollándose en la región.
Washington exige que Irán retire las minas colocadas en la vía marítima.
También reclama que no se cobren peajes para el tránsito por el estrecho.
Donald Trump ha manifestado que no contempla un acuerdo que otorgue a Irán el control total de esa ruta.
Por su parte, Teherán sostiene una postura distinta.
Las autoridades iraníes insisten en que el estrecho de Ormuz se encuentra bajo el “control total” de la República Islámica.
La importancia estratégica de esta vía marítima la convierte en uno de los puntos más sensibles dentro de las conversaciones entre ambos gobiernos.
Mientras continúan las negociaciones, Estados Unidos mantiene las operaciones destinadas a hacer cumplir el bloqueo marítimo impuesto sobre Irán y a impedir que embarcaciones accedan a los puertos del país sin autorización.