Barco que se dirigía a Irán fue atacado por fuerzas estadounidenses cerca de Ormuz

EE.UU. inutiliza embarcación

Barco iba hacia Irán

Tensión en Ormuz

Las fuerzas de Estados Unidos atacaron un buque que, según Washington, intentaba romper el bloqueo impuesto a los puertos iraníes cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

Por qué importa: El incidente se produce en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y mientras continúan las negociaciones relacionadas con la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes de la región.

Estados Unidos interceptó un barco rumbo a Irán

🔴 | Estados Unidos atacó un barco cerca del estrecho de Ormuz que intentaba romper el bloqueo de Washington a los puertos iraníes, en medio de la guerra y las negociaciones que aún no se han concretado, anunció este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). pic.twitter.com/GL9CPRNQzy — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) May 30, 2026



Segun EFE, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este sábado que identificó al buque M/V Lian Star navegando por aguas internacionales.

Según el comunicado, la embarcación se dirigía hacia un puerto iraní ubicado en el golfo de Omán.

Las fuerzas estadounidenses aseguraron que emitieron más de 20 advertencias al barco.

De acuerdo con el Centcom, durante esos avisos se notificó a la tripulación que estaba infringiendo el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el buque ignoró todas las advertencias recibidas.

Tras ello, una aeronave estadounidense disparó contra la sala de máquinas de la embarcación.

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El ataque dejó al barco inutilizado, según la versión oficial difundida por el comando militar.

“El barco ha dejado de navegar hacia Irán”, afirmó el Centcom.

La embarcación navegaba bajo bandera de Gambia.

Aunque no figura entre las banderas de conveniencia más utilizadas, como las de Liberia o Panamá, Gambia mantiene un registro marítimo abierto.

Ese sistema permite que embarcaciones puedan registrarse sin estar necesariamente vinculadas con el país.