EE.UU. bombardea objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz

EE.UU. ataca objetivos iraníes

Trump endurece postura nuclear

Tensión crece en Ormuz

Las fuerzas estadounidenses realizaron este lunes ataques en el sur de Irán contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes.

Los operativos fueron descritos por funcionarios militares como acciones “en defensa propia”.

Medios estadounidenses reportaron la información citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Timothy Hawkins, portavoz del Centcom, declaró a Fox News que la acción buscó proteger a las tropas estadounidenses.

EE.UU. ataca a Irán en Ormuz

El ejército estadounidense atacó sitios de lanzamiento y buques minadores en el sur de #Irán, indicó el Comando Central de #EEUU. «Fuerzas estadounidenses realizaron ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestros soldados de las amenazas representadas por… pic.twitter.com/e6tEiwFHit — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 26, 2026

Según Hawkins, las amenazas provenían de fuerzas iraníes desplegadas cerca de la zona, según La Vanguardia.

“Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”, afirmó el portavoz.

La respuesta militar ocurrió en medio de la tensión en torno al estrecho de Ormuz.

La vía marítima es considerada estratégica para el comercio energético mundial.