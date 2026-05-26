EE.UU. bombardea objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz
Publicado el26/05/2026 a las 11:25
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Las fuerzas estadounidenses realizaron este lunes ataques en el sur de Irán contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes.
Los operativos fueron descritos por funcionarios militares como acciones “en defensa propia”.
Medios estadounidenses reportaron la información citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).
Timothy Hawkins, portavoz del Centcom, declaró a Fox News que la acción buscó proteger a las tropas estadounidenses.
EE.UU. ataca a Irán en Ormuz
El ejército estadounidense atacó sitios de lanzamiento y buques minadores en el sur de #Irán, indicó el Comando Central de #EEUU.
«Fuerzas estadounidenses realizaron ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestros soldados de las amenazas representadas por… pic.twitter.com/e6tEiwFHit
— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 26, 2026
Según Hawkins, las amenazas provenían de fuerzas iraníes desplegadas cerca de la zona, según La Vanguardia.
“Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”, afirmó el portavoz.
La respuesta militar ocurrió en medio de la tensión en torno al estrecho de Ormuz.
La vía marítima es considerada estratégica para el comercio energético mundial.
Centcom asegura que actuó en “legítima defensa”
Estados Unidos lanza ‘ataques de autodefensa’ en el sur de Iránhttps://t.co/EayH3VOJBJ
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) May 26, 2026
Hawkins afirmó que las fuerzas estadounidenses actuaron bajo el principio de “legítima defensa”.
El portavoz sostuvo que la prioridad era proteger a las tropas estadounidenses desplegadas en la región.
Además de los sitios de misiles, las fuerzas también respondieron a otra amenaza detectada.
Una fuente de la Administración del presidente Donald Trump dijo a Fox News que había indicios de un posible ataque.
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Ese emplazamiento de misiles, según la fuente, parecía tener como objetivo a aviones de combate estadounidenses.
Trump había autorizado previamente responder a provocaciones iraníes alrededor del estrecho de Ormuz.
El mandatario aprobó acciones militares defensivas ante cualquier amenaza contra personal o equipos estadounidenses.
Hawkins subrayó que el Centcom mantiene operaciones defensivas mientras continúa el alto el fuego vigente.
“El Centcom continúa defendiendo a nuestras fuerzas, al tiempo que ejerce contención”, declaró.
Contactos entre Washington y Teherán siguen activos
Los ataques ocurrieron mientras Estados Unidos e Irán mantienen contactos diplomáticos en busca de un acuerdo.
Ambos países han intensificado conversaciones durante los últimos días.
Las negociaciones buscan poner fin a la guerra y reducir la tensión regional.
La Casa Blanca considera que el pacto podría cerrarse en los próximos días.
Sin embargo, Teherán afirmó este lunes que un acuerdo no es inminente.
Las discusiones incluyen temas relacionados con el estrecho de Ormuz y las sanciones contra Irán.
Según filtraciones a la prensa, el posible pacto permitiría reabrir el estrecho.
También incluiría el levantamiento de sanciones impuestas a Irán.
El dossier nuclear iraní quedaría para una etapa posterior de negociación.
Esa posibilidad ha provocado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.
Trump insiste en que Irán no tendrá armas nucleares
Donald Trump dedicó parte de la jornada a responder preocupaciones sobre las negociaciones con Irán.
El presidente afirmó este lunes que Irán “nunca obtendrá” un arma nuclear.
Horas después reiteró su postura en un mensaje publicado en Truth Social.
Trump aseguró que las reservas de uranio enriquecido iraní serán entregadas a Estados Unidos.
Según el mandatario, ese material sería destruido por las autoridades estadounidenses.
Las declaraciones ocurrieron mientras continúan las conversaciones diplomáticas y la tensión militar en la región.
La situación mantiene la atención internacional sobre el estrecho de Ormuz y las relaciones entre Washington y Teherán.