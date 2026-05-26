Fuerte terremoto de 6.9 sacude Chile y activa protocolos de emergencia
Publicado el25/05/2026 a las 17:08
- Sismo sacude norte chileno
- Réplicas activan protocolos emergencia
- SHOA descarta riesgo tsunami
Un sismo de magnitud 6,9 se registró la tarde de este lunes 25 de mayo en el norte de Chile.
El movimiento telúrico fue percibido en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Las autoridades chilenas activaron protocolos de emergencia tras el evento sísmico.
El temblor generó preocupación en varias ciudades del norte chileno debido a su intensidad y a las réplicas registradas posteriormente.
Hasta el momento no se reportan personas heridas, desaparecidas o fallecidas.
Epicentro se ubicó cerca de Calama
⚠️ ASÍ SE VIVIÓ EL FUERTE SISMO 6.9 EN EL NORTE DE CHILE#Calama #Antofagasta #terremoto #sismo #temblor #earthquake https://t.co/dHgcvv5GMA https://t.co/lM79eqi8Rb pic.twitter.com/cHjAciIqMl
— Noah ✴ ⭐👽⭐ ✴ (@Alexand29231889) May 25, 2026
Segun Heraldo de mexico, el Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento ocurrió a las 17:52 horas.
La magnitud preliminar del sismo fue de 6,9.
Según el reporte oficial, el epicentro se localizó a 20 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama.
El hipocentro fue registrado a una profundidad de 114 kilómetros.
El movimiento fue percibido ampliamente en distintas regiones del norte del país.
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Entre las zonas donde se sintió el sismo se encuentran Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Medios locales y usuarios en redes sociales difundieron videos del momento del temblor en distintas ciudades chilenas.
Las autoridades comenzaron inmediatamente labores de monitoreo y activación de protocolos preventivos.
Réplicas y monitoreo mantienen alerta preventiva
👉🏻🔴 Fuerte sismo de magnitud 6.9 sacude Calama, Chile, la tarde de este lunes pic.twitter.com/DjmCTkhHTK
— CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) May 25, 2026
De acuerdo con información publicada por el medio chileno La Tercera, después del primer movimiento telúrico se registraron al menos cinco réplicas.
La réplica de mayor magnitud alcanzó 4,3.
Pese a la intensidad del sismo y las réplicas posteriores, las autoridades no reportaron víctimas ni daños humanos hasta el momento.
Senapred y medios locales indicaron que la Región de Antofagasta fue una de las zonas donde el movimiento alcanzó mayor intensidad.
En comunas como Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Sierra Gorda el temblor llegó a intensidad VI en la escala Mercalli.
Las autoridades continúan evaluando posibles afectaciones derivadas del sismo.
Los organismos de emergencia permanecen atentos ante posibles nuevas réplicas.
El monitoreo también incluye la revisión de infraestructura y servicios básicos en las zonas afectadas.
SHOA descarta riesgo de tsunami tras el temblor
#AlMomento ¡Terremoto en Chile!
Sismo magnitud 6.9 en el norte de Chile, informó el Centro Sismológico Nacional. Se trata de un sismo de magnitud media. Así se percibió!
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— José Luis Morales (@JLMNoticias) May 25, 2026
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó riesgo de tsunami tras el movimiento telúrico.
Según indicó el organismo, las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantener la calma.
También pidieron evitar la difusión de rumores o noticias falsas relacionadas con el evento.
El sismo provocó preocupación entre habitantes del norte chileno debido a la fuerza con la que fue percibido en varias ciudades.
Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades mantienen activos los protocolos preventivos establecidos para este tipo de emergencias.