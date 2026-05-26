Fuerte terremoto de 6.9 sacude Chile y activa protocolos de emergencia

Sismo sacude norte chileno

Réplicas activan protocolos emergencia

SHOA descarta riesgo tsunami

Un sismo de magnitud 6,9 se registró la tarde de este lunes 25 de mayo en el norte de Chile.

El movimiento telúrico fue percibido en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Las autoridades chilenas activaron protocolos de emergencia tras el evento sísmico.

El temblor generó preocupación en varias ciudades del norte chileno debido a su intensidad y a las réplicas registradas posteriormente.

Hasta el momento no se reportan personas heridas, desaparecidas o fallecidas.

Epicentro se ubicó cerca de Calama



Segun Heraldo de mexico, el Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento ocurrió a las 17:52 horas.

La magnitud preliminar del sismo fue de 6,9.

Según el reporte oficial, el epicentro se localizó a 20 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama.

El hipocentro fue registrado a una profundidad de 114 kilómetros.

El movimiento fue percibido ampliamente en distintas regiones del norte del país.

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Entre las zonas donde se sintió el sismo se encuentran Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Medios locales y usuarios en redes sociales difundieron videos del momento del temblor en distintas ciudades chilenas.

Las autoridades comenzaron inmediatamente labores de monitoreo y activación de protocolos preventivos.