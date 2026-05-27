Marco Rubio habla sobre negociaciones discretas entre Cuba y EE.UU.
Publicado el27/05/2026 a las 14:40
- Rubio apuesta por diálogo
- EE.UU. presiona a Cuba
- Negociaciones siguen en secreto
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este miércoles su confianza en que el diálogo entre Washington y La Habana pueda desembocar en “un buen resultado” para el pueblo cubano.
Las declaraciones de Rubio llegan en medio de un aumento de la presión política y económica de la Administración de Donald Trump sobre Cuba.
Al mismo tiempo, ambos gobiernos mantienen conversaciones discretas mientras continúan las tensiones diplomáticas.
Rubio habló durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca encabezada por el presidente Trump.
“Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
El funcionario subrayó que la situación de Cuba representa un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.
Rubio afirmó que “tener un Estado fallido a 90 millas” de las costas estadounidenses supone “una amenaza para la seguridad nacional”.
Rubio critica al Gobierno cubano
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Segun la agencia EFE, Marco Rubio aseguró que Cuba enfrenta “muchos problemas” debido a que está gobernada “por un grupo de comunistas incompetentes”.
El secretario de Estado también señaló directamente al conglomerado Gaesa, controlado por el Ejército cubano.
Según Rubio, Gaesa controla el 70 % de la economía de la isla.
Además, aseguró que “ninguno de sus ingresos se destina al pueblo cubano”.
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Las declaraciones del funcionario se producen en un momento de creciente presión de Washington sobre La Habana.
Desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas estadounidenses en enero, la Administración Trump ha endurecido su postura hacia Cuba.
Trump incluso ha amenazado con “tomar el control” del país.
Por su parte, La Habana denuncia que Estados Unidos prepara una posible agresión militar contra la isla.
EE.UU. aumenta presión económica sobre la isla
La Administración Trump impuso recientemente un bloqueo petrolero a Cuba.
La medida ha agravado la crisis económica que enfrenta el país caribeño.
Además, la semana pasada Washington presentó una acusación judicial contra Raúl Castro.
El expresidente cubano y hermano menor de Fidel Castro fue señalado por la muerte de cuatro aviadores de una organización del exilio cubano hace treinta años.
Mientras la presión pública aumenta, ambos gobiernos mantienen negociaciones discretas.
De acuerdo con los reportes, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó recientemente a Cuba.
También se informó sobre la participación de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en las conversaciones.
Trump ya había confirmado anteriormente que Marco Rubio mantenía contactos directos con Cuba sobre un posible acuerdo.
Washington y La Habana mantienen contactos discretos
Las conversaciones entre ambos países avanzan mientras continúan las tensiones políticas y económicas.
Rubio ha insistido en que el objetivo de Washington es lograr cambios económicos y políticos en la isla.
El secretario de Estado también ha reiterado en distintas ocasiones que la crisis cubana representa una amenaza humanitaria y de seguridad para Estados Unidos.
Hasta ahora, ninguna de las partes ha revelado detalles concretos sobre los acuerdos discutidos.
Sin embargo, las declaraciones de Rubio muestran que el diálogo entre Washington y La Habana sigue abierto pese al endurecimiento de las sanciones y la presión política.