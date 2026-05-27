Marco Rubio habla sobre negociaciones discretas entre Cuba y EE.UU.

Rubio apuesta por diálogo

EE.UU. presiona a Cuba

Negociaciones siguen en secreto

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este miércoles su confianza en que el diálogo entre Washington y La Habana pueda desembocar en “un buen resultado” para el pueblo cubano.

Las declaraciones de Rubio llegan en medio de un aumento de la presión política y económica de la Administración de Donald Trump sobre Cuba.

Al mismo tiempo, ambos gobiernos mantienen conversaciones discretas mientras continúan las tensiones diplomáticas.

Rubio habló durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca encabezada por el presidente Trump.

“Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El funcionario subrayó que la situación de Cuba representa un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

Rubio afirmó que “tener un Estado fallido a 90 millas” de las costas estadounidenses supone “una amenaza para la seguridad nacional”.

Rubio critica al Gobierno cubano

#Internacionales | Marco Rubio confía en que el diálogo entre EE.UU. y Cuba tendrá un buen resultado Amplía la información aquí: https://t.co/2OK2uOr9uw#NoticiasVenevision #27May pic.twitter.com/JZmrai4VeS — Noticias Venevision (@noticierovv) May 27, 2026



Segun la agencia EFE, Marco Rubio aseguró que Cuba enfrenta “muchos problemas” debido a que está gobernada “por un grupo de comunistas incompetentes”.

El secretario de Estado también señaló directamente al conglomerado Gaesa, controlado por el Ejército cubano.

Según Rubio, Gaesa controla el 70 % de la economía de la isla.

Además, aseguró que “ninguno de sus ingresos se destina al pueblo cubano”.

TE PUEDE INTERESAR: Rocha Moya enfrenta investigación tras señalamientos de narcotráfico desde EE.UU.

Las declaraciones del funcionario se producen en un momento de creciente presión de Washington sobre La Habana.

Desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas estadounidenses en enero, la Administración Trump ha endurecido su postura hacia Cuba.

Trump incluso ha amenazado con “tomar el control” del país.

Por su parte, La Habana denuncia que Estados Unidos prepara una posible agresión militar contra la isla.