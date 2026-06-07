EE.UU. eleva al máximo la alerta por presuntas actividades de espionaje relacionadas con Israel

EE.UU. eleva nivel crítico.

Reportan presunto espionaje israelí.

Tensión por negociaciones iraníes.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos elevó en las últimas semanas el nivel de amenaza de contrainteligencia relacionado con Israel de «alto» a «crítico», el máximo nivel establecido, de acuerdo con información publicada por The New York Times y NBC News.

La medida se produce en medio de un contexto de tensiones relacionadas con las negociaciones impulsadas por Washington para alcanzar un acuerdo de paz con Irán.

Documentos internos alertan sobre actividades de inteligencia

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Según documentos internos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) citados por ambos medios, existe una creciente preocupación dentro del Gobierno estadounidense por presuntos esfuerzos de inteligencia israelí dirigidos a obtener información sobre deliberaciones internas de la Administración del presidente Donald Trump.

Los reportes indican que las autoridades estadounidenses consideran que las actividades atribuidas a Israel se han vuelto particularmente intensas.

De acuerdo con la información publicada, el principal interés sería conocer detalles de primera mano sobre la estrategia de Washington respecto a las negociaciones con Irán.

La elevación del nivel de amenaza representa el escalón más alto dentro de las evaluaciones de contrainteligencia.

Los documentos citados señalan que las preocupaciones se han incrementado durante las últimas semanas.

Tanto The New York Times como NBC News atribuyen la información a reportes internos de inteligencia revisados por ambos medios.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho públicos esos documentos.