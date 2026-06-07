EE.UU. eleva al máximo la alerta por presuntas actividades de espionaje relacionadas con Israel
Publicado el07/06/2026 a las 10:06
- EE.UU. eleva nivel crítico.
- Reportan presunto espionaje israelí.
- Tensión por negociaciones iraníes.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos elevó en las últimas semanas el nivel de amenaza de contrainteligencia relacionado con Israel de «alto» a «crítico», el máximo nivel establecido, de acuerdo con información publicada por The New York Times y NBC News.
La medida se produce en medio de un contexto de tensiones relacionadas con las negociaciones impulsadas por Washington para alcanzar un acuerdo de paz con Irán.
Documentos internos alertan sobre actividades de inteligencia
Ver esta publicación en Instagram
Según documentos internos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) citados por ambos medios, existe una creciente preocupación dentro del Gobierno estadounidense por presuntos esfuerzos de inteligencia israelí dirigidos a obtener información sobre deliberaciones internas de la Administración del presidente Donald Trump.
Los reportes indican que las autoridades estadounidenses consideran que las actividades atribuidas a Israel se han vuelto particularmente intensas.
De acuerdo con la información publicada, el principal interés sería conocer detalles de primera mano sobre la estrategia de Washington respecto a las negociaciones con Irán.
La elevación del nivel de amenaza representa el escalón más alto dentro de las evaluaciones de contrainteligencia.
Los documentos citados señalan que las preocupaciones se han incrementado durante las últimas semanas.
Tanto The New York Times como NBC News atribuyen la información a reportes internos de inteligencia revisados por ambos medios.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho públicos esos documentos.
Las negociaciones con Irán están en el centro de la preocupación
Segun EFE, la situación ocurre mientras persisten diferencias estratégicas entre Washington y el Gobierno israelí.
Según los reportes, el presidente Trump busca avanzar hacia un acuerdo de paz con Irán.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantiene una postura enfocada en reducir aún más las capacidades iraníes.
Los informes también señalan que Israel busca debilitar o incluso derrocar al Gobierno teocrático iraní.
TE PUEDE INTERESAR: Aunque reconoce desacuerdos, Trump insiste en que mantiene una sólida relación con Netanyahu
Asimismo, mencionan la intención de atacar a Hezbolá, organización aliada de Teherán en el Líbano.
En este contexto, las negociaciones impulsadas por Estados Unidos adquieren una relevancia especial para ambos gobiernos.
Los reportes sostienen que la información sobre las conversaciones diplomáticas sería uno de los principales objetivos de los presuntos esfuerzos de inteligencia.
Las diferencias sobre el rumbo de la política hacia Irán han generado atención internacional durante las últimas semanas.
Funcionarios y gobiernos rechazan las acusaciones
Entre las personas que, según los reportes, habrían sido objeto de vigilancia mediante escuchas y hackeos telefónicos figuran Steve Witkoff, principal negociador de paz de la Casa Blanca.
También aparece mencionado Elbridge A. Colby, responsable de política del Pentágono.
Los documentos citados indican que algunas prácticas de seguridad utilizadas por altos funcionarios estadounidenses podrían haber facilitado estas actividades.
Según los informes, algunos funcionarios emplean teléfonos personales y aviones privados para asuntos relacionados con la seguridad nacional.
Sin embargo, la Casa Blanca rechazó la versión difundida por los medios.
Portavoces de la Administración calificaron la historia como «falsa», según The New York Times.
Por su parte, la Embajada de Israel en Washington negó categóricamente las acusaciones.
La representación diplomática afirmó que Israel no recopila inteligencia sobre entidades estadounidenses.
Asimismo, sostuvo que sus actividades de inteligencia están dirigidas exclusivamente contra sus enemigos y no contra países aliados.
Las acusaciones y desmentidos se producen mientras continúan las negociaciones relacionadas con Irán y en un momento de especial atención sobre la relación estratégica entre Estados Unidos e Israel.