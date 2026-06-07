Repartidor vive un momento escalofriante y desata debate en redes sociales

Video viral causa debate.

Extraño hecho en cementerio.

Usuarios dudan de autenticidad.

Un video compartido en redes sociales ha generado miles de reacciones luego de mostrar la inquietante experiencia que vivió un repartidor de comida mientras realizaba una entrega durante la noche.

La grabación ha acumulado más de 400 mil reproducciones en la plataforma X y ha provocado un intenso debate entre quienes creen que se trata de un fenómeno paranormal y quienes consideran que podría ser un montaje.

Una entrega nocturna terminó en una grabación inesperada

THIS VIDEO IS WILD! 👀 UberEats driver delivers food to a house and when he comes back to his car, he thought he saw a shadow go near his car, and what happened next made him quit forever. pic.twitter.com/9Ygb6Zmwbh — 𝚃𝚒𝚖𝚎 𝚃𝚛𝚊𝚟𝚎𝚕𝚎𝚛 (@TheTimeTraveler) June 6, 2026



Según muestra el video viral, el repartidor acudió a una vivienda ubicada frente a un cementerio para completar una entrega.

La grabación comienza cuando el hombre regresa hacia su vehículo después de creer haber visto una sombra acercarse.

Tras observar los alrededores sin encontrar a nadie, decide subir a su camioneta.

Desde el interior del vehículo continúa grabando el lugar donde momentos antes creyó haber visto movimiento.

Fue entonces cuando captó una escena que llamó la atención de miles de usuarios.

En las imágenes puede observarse un tenis que se encontraba sobre la calle desplazándose de un lado a otro sin una explicación aparente.

El objeto parece moverse mientras no se observa ninguna persona cerca de él.

La situación llevó al repartidor a abandonar nuevamente la camioneta para inspeccionar la zona.