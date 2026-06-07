Repartidor vive un momento escalofriante y desata debate en redes sociales
Publicado el07/06/2026 a las 07:03
- Video viral causa debate.
- Extraño hecho en cementerio.
- Usuarios dudan de autenticidad.
Un video compartido en redes sociales ha generado miles de reacciones luego de mostrar la inquietante experiencia que vivió un repartidor de comida mientras realizaba una entrega durante la noche.
La grabación ha acumulado más de 400 mil reproducciones en la plataforma X y ha provocado un intenso debate entre quienes creen que se trata de un fenómeno paranormal y quienes consideran que podría ser un montaje.
Una entrega nocturna terminó en una grabación inesperada
THIS VIDEO IS WILD! 👀
UberEats driver delivers food to a house and when he comes back to his car, he thought he saw a shadow go near his car, and what happened next made him quit forever. pic.twitter.com/9Ygb6Zmwbh
— 𝚃𝚒𝚖𝚎 𝚃𝚛𝚊𝚟𝚎𝚕𝚎𝚛 (@TheTimeTraveler) June 6, 2026
Según muestra el video viral, el repartidor acudió a una vivienda ubicada frente a un cementerio para completar una entrega.
La grabación comienza cuando el hombre regresa hacia su vehículo después de creer haber visto una sombra acercarse.
Tras observar los alrededores sin encontrar a nadie, decide subir a su camioneta.
Desde el interior del vehículo continúa grabando el lugar donde momentos antes creyó haber visto movimiento.
Fue entonces cuando captó una escena que llamó la atención de miles de usuarios.
En las imágenes puede observarse un tenis que se encontraba sobre la calle desplazándose de un lado a otro sin una explicación aparente.
El objeto parece moverse mientras no se observa ninguna persona cerca de él.
La situación llevó al repartidor a abandonar nuevamente la camioneta para inspeccionar la zona.
El video muestra nuevos hechos que aumentaron la polémica
Segun Heraldo De Mexico, tras acercarse al tenis y revisar los alrededores, el repartidor aparentemente no encontró a ninguna persona que pudiera explicar lo ocurrido.
Después de la inspección, regresó rápidamente a su vehículo.
Una vez dentro, continuó grabando hacia el mismo punto donde se encontraba el objeto.
Sin embargo, la grabación mostró otro momento que incrementó la atención sobre el video.
Las imágenes captaron cómo una de las puertas de la camioneta parecía abrirse y cerrarse sola.
TE PUEDE INTERESAR: Aumentan las víctimas en Gaza tras una nueva ola de ataques israelíes
Ese momento se convirtió en uno de los fragmentos más comentados por los usuarios de redes sociales.
La combinación de ambos hechos alimentó numerosas interpretaciones entre quienes siguieron la publicación.
El escenario donde ocurrió la grabación, justo frente a un cementerio durante la noche, también contribuyó a aumentar el interés del público.
Usuarios se dividen entre explicaciones paranormales y escepticismo
Tras su difusión, una gran cantidad de comentarios relacionó lo sucedido con fenómenos paranormales.
Muchos usuarios señalaron que los movimientos observados en el video podrían estar asociados con una supuesta entidad sobrenatural.
Algunos incluso sugirieron que los hechos tendrían relación con el cementerio ubicado frente al lugar donde se realizó la entrega.
No obstante, otros usuarios cuestionaron la autenticidad de la grabación.
Entre las explicaciones planteadas apareció la posibilidad de que se tratara de un montaje preparado previamente.
Algunos internautas señalaron que una persona pudo haberse ocultado dentro de la camioneta para manipular la puerta.
También hubo quienes consideraron que la reacción del repartidor parecía poco convincente.
Hasta el momento, el video continúa circulando en redes sociales y sigue acumulando visualizaciones.
La grabación ha mantenido abierto el debate entre quienes consideran que muestra un hecho difícil de explicar y quienes creen que existen explicaciones más convencionales para lo ocurrido.
Mientras el video continúa compartiéndose entre usuarios de redes sociales, la discusión sobre su autenticidad y el origen de los hechos observados permanece abierta.