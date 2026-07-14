Avión cae en Bahamas y deja 10 muertos

Diez muertos en Bahamas

Fallecen músicos locales

Investigan causas del accidente

La caída de una avioneta en las Bahamas dejó un saldo de diez personas fallecidas, entre ellas músicos caribeños y un DJ reconocidos en la escena artística local.

El accidente ocurrió poco después del despegue desde Nassau, en la isla más grande del archipiélago, durante la celebración del Día de la Independencia del país.

La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA) confirmó que la aeronave siniestrada era un Cessna 402 con matrícula bahameña C6-FLX.

El avión había despegado alrededor de la 1:00 de la tarde, hora local, del viernes 10 de julio.

Accidente aéreo en Bahamas deja 10 muertos tras el despegue

🚨 A Cessna 402 aircraft crashed in North Andros, Bahamas, after departing Lynden Pindling International Airport in Nassau (July 11) All 10 people onboard were killed Among the victims were members of the Bahamian music group Da Pond Band & a local DJ#Bahamas #Aviation #sstvi pic.twitter.com/kDgjEcVH1c — GlobeUpdate (@Globupdate) July 14, 2026

La aeronave tenía como destino el aeropuerto de San Andros, ubicado en la isla de Andros, según informó la AAIA mediante un comunicado oficial.

El vuelo era operado por la aerolínea Flamingo Air, según USA Today.

Las autoridades indicaron que el avión presentó dificultades poco después de despegar.

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Posteriormente se estrelló contra unos arbustos antes de lograr aterrizar en North Andros.

Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar.

En las labores participaron la Real Policía de las Bahamas, la Autoridad Aeroportuaria y personal médico de emergencia.

La AAIA señaló que la respuesta fue activada inmediatamente después del accidente.

El organismo también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.