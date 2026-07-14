Avión cae en Bahamas y deja 10 muertos
Publicado el14/07/2026 a las 12:23
- Diez muertos en Bahamas
- Fallecen músicos locales
- Investigan causas del accidente
La caída de una avioneta en las Bahamas dejó un saldo de diez personas fallecidas, entre ellas músicos caribeños y un DJ reconocidos en la escena artística local.
El accidente ocurrió poco después del despegue desde Nassau, en la isla más grande del archipiélago, durante la celebración del Día de la Independencia del país.
La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA) confirmó que la aeronave siniestrada era un Cessna 402 con matrícula bahameña C6-FLX.
El avión había despegado alrededor de la 1:00 de la tarde, hora local, del viernes 10 de julio.
Accidente aéreo en Bahamas deja 10 muertos tras el despegue
🚨 A Cessna 402 aircraft crashed in North Andros, Bahamas, after departing Lynden Pindling International Airport in Nassau (July 11)
All 10 people onboard were killed
Among the victims were members of the Bahamian music group Da Pond Band & a local DJ#Bahamas #Aviation #sstvi pic.twitter.com/kDgjEcVH1c
— GlobeUpdate (@Globupdate) July 14, 2026
La aeronave tenía como destino el aeropuerto de San Andros, ubicado en la isla de Andros, según informó la AAIA mediante un comunicado oficial.
El vuelo era operado por la aerolínea Flamingo Air, según USA Today.
Las autoridades indicaron que el avión presentó dificultades poco después de despegar.
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Posteriormente se estrelló contra unos arbustos antes de lograr aterrizar en North Andros.
Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar.
En las labores participaron la Real Policía de las Bahamas, la Autoridad Aeroportuaria y personal médico de emergencia.
La AAIA señaló que la respuesta fue activada inmediatamente después del accidente.
El organismo también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.
Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes
🇧🇸💔10 Killed in Bahamas Plane Crash
Flamingo Air Cessna 402 crashed near San Andros Airport, departing Nassau, killing all onboard
5 members of Da Pond Band & DJ Melvin «DJ Fresh» Henfield, traveling to perform at All-Andros & Berry Islands Regatta#神業チャレンジ #วิศวะมข pic.twitter.com/UVXZPndwgz
— Daily Briefs (@Daily_Briefs_) July 14, 2026
Inicialmente, la AAIA informó que siete personas habían perdido la vida.
Horas después, durante una conferencia de prensa, el primer ministro Philip Brave Davis actualizó la información.
El mandatario explicó que en realidad viajaban diez personas a bordo de la aeronave.
También indicó que una persona había sobrevivido al impacto.
Sin embargo, posteriormente la comisionada de policía Shanta Knowles confirmó que esa sobreviviente falleció.
Con esa actualización, el número total de víctimas mortales ascendió a diez.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad oficial de las personas fallecidas.
La investigación sobre las causas del accidente continúa.
A través de un mensaje publicado en X, el primer ministro expresó su solidaridad con los familiares.
«Ann y yo oramos por las familias que ahora enfrentan un dolor insoportable», escribió Davis.
También añadió que las familias afectadas merecen compasión, privacidad y apoyo mientras avanza la investigación.
Músicos locales figuran entre las víctimas del accidente
El Sindicato de Músicos y Artistas de las Bahamas confirmó que entre los fallecidos había integrantes de la comunidad artística nacional.
Según la organización, varias de las víctimas eran músicos locales ampliamente conocidos.
El sindicato indicó que entre ellos se encontraban integrantes de The Pond Band.
También confirmó la muerte de un DJ.
En un mensaje publicado en X, la organización lamentó profundamente las pérdidas.
«Entre los difuntos se encuentran algunos de los miembros más talentosos y dinámicos de nuestra comunidad artística, incluidos integrantes de The Pond Band y un DJ», señaló el sindicato.
La organización destacó que el talento y la dedicación de los fallecidos dejaron una huella importante en la cultura bahameña.
Asimismo, afirmó que su trabajo enriqueció el panorama artístico del país.
El accidente ocurrió en una fecha especialmente significativa para las Bahamas, al coincidir con la celebración de su Día de la Independencia.
Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen el llamado al respeto hacia las familias de las víctimas y esperan esclarecer qué provocó que la aeronave presentara dificultades poco después del despegue.