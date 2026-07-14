México eleva presión a EE.UU. por muertes de migrantes y exige investigaciones
Publicado el14/07/2026 a las 09:35
- México eleva presión a EEUU
- Senado exige investigaciones
- Denuncia muertes de migrantes
El Senado de México respaldó este lunes las acciones del Gobierno ante EE.UU. Se trata de denuncias por la muerte de 17 mexicanos en operativos migratorios.
La postura surge tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su administración presentó recursos ante el Departamento de Justicia.
Las denuncias también fueron enviadas a fiscalías estatales estadounidenses. Buscan esclarecer casos vinculados con autoridades migratorias.
El Gobierno mexicano señala posibles violaciones a derechos humanos. Especialmente en centros de detención y operativos de ICE.
Exigen investigaciones y acceso a la justicia
El Senado pidió investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes. Busca que se determinen responsabilidades en cada caso.
También exige garantizar justicia para las víctimas y sus familias. Incluye reparación del daño conforme a la ley.
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Uno de los casos recientes ocurrió en Houston. Un mexicano falleció durante un operativo migratorio.
Las autoridades locales y federales investigan ese incidente. El caso se ha vuelto símbolo de la preocupación bilateral.
Sheinbaum llama a unidad política y presión institucional
La presidenta pidió al Congreso pronunciarse sobre el tema. Llamó a todos los partidos a exigir información.
Solicitó una postura conjunta contra abusos a migrantes mexicanos. El objetivo es aumentar la presión diplomática.
El Senado reiteró el respeto a la soberanía de cada país. Reconoce que cada Estado define su política migratoria.
Pero subrayó que la vida y derechos no son negociables. Ni pueden quedar por debajo de acciones de seguridad.
México dará seguimiento y vigilará investigaciones
El Senado anunció seguimiento puntual a los casos denunciados. Solicitará informes periódicos a las autoridades.
También vigilará la atención consular a las familias afectadas. Busca asegurar acompañamiento legal y apoyo.
El Gobierno reporta múltiples muertes en contexto migratorio reciente. Se relacionan con políticas más estrictas en EE.UU.
Este escenario ha elevado la tensión entre ambos países. Y reabre el debate sobre derechos humanos de migrantes, detalló ‘EFE’ y ‘Prensa Libre‘.