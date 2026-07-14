México eleva presión a EE.UU. por muertes de migrantes y exige investigaciones

México eleva presión a EEUU

Senado exige investigaciones

Denuncia muertes de migrantes

El Senado de México respaldó este lunes las acciones del Gobierno ante EE.UU. Se trata de denuncias por la muerte de 17 mexicanos en operativos migratorios.

La postura surge tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su administración presentó recursos ante el Departamento de Justicia.

Las denuncias también fueron enviadas a fiscalías estatales estadounidenses. Buscan esclarecer casos vinculados con autoridades migratorias.

El Gobierno mexicano señala posibles violaciones a derechos humanos. Especialmente en centros de detención y operativos de ICE.

Exigen investigaciones y acceso a la justicia

El Senado pidió investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes. Busca que se determinen responsabilidades en cada caso.

También exige garantizar justicia para las víctimas y sus familias. Incluye reparación del daño conforme a la ley.

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Uno de los casos recientes ocurrió en Houston. Un mexicano falleció durante un operativo migratorio.

Las autoridades locales y federales investigan ese incidente. El caso se ha vuelto símbolo de la preocupación bilateral.