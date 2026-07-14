American Airlines activa vuelos diarios hacia Venezuela

Nueva ruta directa a Venezuela.

Caracas sigue sin vuelos.

Maracaibo gana protagonismo.

American Airlines puso en marcha este martes su nueva ruta entre Miami y Maracaibo, que ahora representa la única conexión directa de una aerolínea estadounidense con Venezuela.

La operación adquiere mayor relevancia porque el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permanece sin vuelos comerciales tras los daños ocasionados por los terremotos registrados en junio.

La aerolínea había anunciado esta conexión el 12 de junio.

Sin embargo, el escenario cambió después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de ese mes.

American Airlines estrena vuelo directo Miami a Maracaibo

La aerolínea estadounidense, American Airlines, anunció la incorporación de una nueva ruta sin escalas entre Miami y Maracaibo, que comienza a operar este mismo martes. Más detalles: https://t.co/U4umZ5XJJF pic.twitter.com/YjmbMOV0pM — Televen (@Canal_Televen) July 14, 2026

El nuevo servicio comenzó oficialmente este martes con el vuelo AA 4325, según Efe.

La aeronave despegó desde Miami a las 10:10 de la mañana, hora del este de Estados Unidos.

Su llegada a Maracaibo estaba programada para las 13:30 horas locales.

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American Airlines operará esta ruta todos los días.

Según el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), los vuelos serán realizados con aeronaves Embraer 175.

La conexión con Maracaibo cobra especial importancia debido a la suspensión temporal de los vuelos hacia Caracas.

La compañía había retomado esa operación apenas el pasado 30 de abril.

Ese regreso puso fin a siete años sin vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y la capital venezolana.

Ahora, la emergencia provocada por los terremotos obligó a detener nuevamente ese servicio.

American Airlines explicó previamente que mantiene la intención de volver a operar hacia Caracas.

La empresa señaló en un comunicado que «planea reanudar sus operaciones» cuando el aeropuerto vuelva a abrir para vuelos comerciales.