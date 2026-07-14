American Airlines activa vuelos diarios hacia Venezuela
Publicado el14/07/2026 a las 11:37
- Nueva ruta directa a Venezuela.
- Caracas sigue sin vuelos.
- Maracaibo gana protagonismo.
American Airlines puso en marcha este martes su nueva ruta entre Miami y Maracaibo, que ahora representa la única conexión directa de una aerolínea estadounidense con Venezuela.
La operación adquiere mayor relevancia porque el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permanece sin vuelos comerciales tras los daños ocasionados por los terremotos registrados en junio.
La aerolínea había anunciado esta conexión el 12 de junio.
Sin embargo, el escenario cambió después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de ese mes.
American Airlines estrena vuelo directo Miami a Maracaibo
La aerolínea estadounidense, American Airlines, anunció la incorporación de una nueva ruta sin escalas entre Miami y Maracaibo, que comienza a operar este mismo martes.
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— Televen (@Canal_Televen) July 14, 2026
El nuevo servicio comenzó oficialmente este martes con el vuelo AA 4325, según Efe.
La aeronave despegó desde Miami a las 10:10 de la mañana, hora del este de Estados Unidos.
Su llegada a Maracaibo estaba programada para las 13:30 horas locales.
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American Airlines operará esta ruta todos los días.
Según el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), los vuelos serán realizados con aeronaves Embraer 175.
La conexión con Maracaibo cobra especial importancia debido a la suspensión temporal de los vuelos hacia Caracas.
La compañía había retomado esa operación apenas el pasado 30 de abril.
Ese regreso puso fin a siete años sin vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y la capital venezolana.
Ahora, la emergencia provocada por los terremotos obligó a detener nuevamente ese servicio.
American Airlines explicó previamente que mantiene la intención de volver a operar hacia Caracas.
La empresa señaló en un comunicado que «planea reanudar sus operaciones» cuando el aeropuerto vuelva a abrir para vuelos comerciales.
American Airlines mantiene suspendidos los vuelos a Caracas
#14Jul | La aerolínea estadounidense American Airlines lanzó este martes una ruta diaria sin escalas entre Miami y Maracaibo.
De acuerdo con lo informado por la aerolínea, la nueva ruta diaria se convierte en la segunda conexión de la compañía entre EE UU y Venezuela, en el… pic.twitter.com/lVoBk4GRIQ
— El Diario (@eldiario) July 14, 2026
La suspensión afecta específicamente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
Las instalaciones sufrieron daños tras los terremotos registrados en Venezuela.
Mientras permanezca cerrada esa terminal, Maracaibo será el único destino venezolano conectado directamente con Estados Unidos mediante American Airlines.
La aerolínea no informó una fecha estimada para el restablecimiento de los vuelos hacia Caracas.
Su decisión dependerá de la reapertura oficial del aeropuerto.
El reinicio de los vuelos a Caracas había marcado un momento relevante para la conectividad aérea entre ambos países.
American Airlines se convirtió entonces en la primera aerolínea estadounidense en recuperar esa ruta después de siete años.
Ese regreso ocurrió en el contexto del acercamiento entre el presidente Donald Trump y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Ese escenario político se produjo tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Ahora, la emergencia provocada por los terremotos modificó nuevamente la operación aérea internacional hacia Venezuela.
Aerolíneas internacionales reorganizan sus operaciones por la emergencia
La nueva ruta entre Miami y Maracaibo inicia mientras el sistema aeroportuario venezolano enfrenta una reorganización.
Más de una decena de aerolíneas internacionales trasladaron temporalmente sus operaciones hacia otros aeropuertos del país.
La medida busca mantener la conectividad aérea mientras permanece suspendida la actividad comercial en Maiquetía.
Según el último informe oficial, los terremotos han dejado más de 4.500 personas fallecidas.
La contingencia también obligó a redistribuir el tráfico aéreo nacional e internacional.
De acuerdo con un documento compartido a EFE por la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), el aeropuerto de Valencia asumió un papel central durante esta etapa.
La terminal ubicada en el estado Carabobo se convirtió en el principal nodo de contingencia.
Actualmente concentra 64 frecuencias semanales.
Mientras continúan las labores relacionadas con la emergencia, American Airlines mantiene activa su nueva operación diaria hacia Maracaibo.
Por ahora, esa ruta representa la única conexión directa entre Estados Unidos y Venezuela operada por una aerolínea estadounidense.