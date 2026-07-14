Hispano salió a sacar la basura y terminó arrestado por el ICE
Publicado el14/07/2026 a las 11:03
- ICE rodea a hispano
- Detención quedó en video
- Abogado pide calma
Un nuevo operativo migratorio en un complejo residencial de Carrollton volvió a generar preocupación entre familias hispanas, luego de que cámaras de seguridad captaran la detención de un hombre cuando realizaba una actividad cotidiana.
Un hispano fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras salía a sacar la basura en el complejo de departamentos donde vive.
ICE detiene a hispano mientras sacaba la basura
Hispano es sorprendido por agentes de ICE cuando tiraba la basura en Carrollton: todo quedó en video.https://t.co/NszQpN0Ejp
— N+ UNIVISION DFW (@nmasuniviDFW) July 14, 2026
El operativo ocurrió en Carrollton durante la mañana del 8 de julio, según Univision.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que varios agentes rodearon al hombre y lo sometieron en cuestión de segundos.
Las imágenes muestran que el hombre caminaba por el estacionamiento rumbo al contenedor de basura cuando fue interceptado por los agentes.
Cámaras captan cómo agentes de ICE rodean al hombre
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De acuerdo con la información disponible, la detención ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana.
El video evidencia cómo los agentes se acercan al hombre y lo rodean antes de detenerlo.
Toda la maniobra quedó grabada por las cámaras instaladas en la zona del complejo habitacional.
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El hombre no fue identificado públicamente tras el operativo.
Vecinos del complejo señalaron que se trataba de un padre de familia.
Los residentes lo describieron como una persona tranquila.
Hasta el momento no se proporcionó información adicional sobre su situación migratoria ni sobre los motivos específicos de su arresto.
Otra familia hispana también fue interceptada esa semana
El mismo complejo de apartamentos fue escenario de otra detención durante la misma semana.
En esa ocasión, agentes de ICE interceptaron a tres integrantes de otra familia hispana.
Los familiares fueron detenidos cuando salían en su vehículo para dirigirse a trabajar.
María, familiar de las personas arrestadas, relató cómo ocurrieron los hechos.
«Ese día que iban saliendo mis familiares, iban saliendo otras personas más, pero se fueron directamente con ellos», indicó María.
Su testimonio describe que había más residentes abandonando el complejo en ese momento.
Sin embargo, según afirmó, los agentes se dirigieron directamente hacia sus familiares.
Los dos casos ocurrieron en el mismo complejo residencial durante la misma semana.
Las detenciones han llamado la atención de vecinos debido a que ambas ocurrieron cuando las personas realizaban actividades cotidianas.
Abogado recomienda mantener la calma durante una intervención
Tras conocerse estos casos, el abogado de inmigración Jaime Barrón ofreció una recomendación para quienes sean interceptados por agentes de ICE.
El especialista señaló que la actitud durante el encuentro puede ser importante.
«Mantener la calma y mantener el respeto a la autoridad, mucha gente se mete en problemas porque se resisten», indicó.
Barrón pidió a las personas evitar confrontaciones durante este tipo de intervenciones.
Sus declaraciones se centraron en la importancia de conservar la calma.
Los operativos registrados en Carrollton quedaron documentados por cámaras de seguridad y por testimonios de familiares y vecinos.
Las imágenes de la primera detención comenzaron a circular tras el incidente ocurrido el 8 de julio.
Mientras tanto, las familias involucradas continúan enfrentando las consecuencias de ambos arrestos ocurridos en el complejo de departamentos.