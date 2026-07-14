Hispano salió a sacar la basura y terminó arrestado por el ICE

ICE rodea a hispano

Detención quedó en video

Abogado pide calma

Un nuevo operativo migratorio en un complejo residencial de Carrollton volvió a generar preocupación entre familias hispanas, luego de que cámaras de seguridad captaran la detención de un hombre cuando realizaba una actividad cotidiana.

Un hispano fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras salía a sacar la basura en el complejo de departamentos donde vive.

ICE detiene a hispano mientras sacaba la basura

Hispano es sorprendido por agentes de ICE cuando tiraba la basura en Carrollton: todo quedó en video.https://t.co/NszQpN0Ejp — N+ UNIVISION DFW (@nmasuniviDFW) July 14, 2026

El operativo ocurrió en Carrollton durante la mañana del 8 de julio, según Univision.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que varios agentes rodearon al hombre y lo sometieron en cuestión de segundos.

Las imágenes muestran que el hombre caminaba por el estacionamiento rumbo al contenedor de basura cuando fue interceptado por los agentes.