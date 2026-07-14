Investigan a agente del ICE por muerte de colombiano: “Temía por la seguridad pública”

El caso del colombiano abatido por ICE en Maine sigue bajo investigación. Testigos, autoridades y activistas ofrecen versiones distintas.

Colombiano muere por disparos

Investigan actuación del ICE

Testigos contradicen versiones La muerte de un ciudadano colombiano durante un operativo migratorio vuelve a poner bajo escrutinio el uso de fuerza letal por parte de agentes federales y las circunstancias en las que se producen estos enfrentamientos. Un agente federal de inmigración mató a tiros el lunes a un automovilista en Biddeford, Maine, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Colombiano abatido por ICE: así comenzó el operativo en Maine Agente de ICE abate a tiros a un conductor en Maine y alega que “temía por la seguridad pública” | Haz clic aquí ⬇️ https://t.co/QxhMghyMKG — El Nuevo Día (@ElNuevoDia) July 14, 2026 Se trata de la segunda ocasión en una semana en la que agentes del ICE recurren a fuerza letal y, según organizaciones defensoras de migrantes, al menos el noveno fallecimiento de este tipo desde el inicio de las redadas impulsadas por el presidente Donald Trump. Grupos de defensa de inmigrantes identificaron al fallecido como un ciudadano colombiano de 26 años, según Telemundo. La Embajada de Colombia informó que mantiene contacto con las autoridades estadounidenses y que brinda asistencia consular a la familia del joven.

Versiones distintas marcan el inicio de la investigación #JoanSebastianGuerrero de 26 años. […] De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes vigilaban una vivienda relacionada con una persona que tenía una orden final de deportación. Cuando un vehículo salió del lugar, intentaron detenerlo y el conductor… pic.twitter.com/kuJ8hIyfL8 — Alan (@alan_muitu) July 14, 2026 El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que agentes del ICE realizaban labores de vigilancia en una dirección vinculada con una persona que tenía una orden final de expulsión. Según la dependencia, cuando intentaron detener un vehículo que abandonaba ese lugar, el conductor intentó escapar. El DHS aseguró que, «por temor a la seguridad pública», un agente abrió fuego contra el vehículo. Antes de esa explicación, el senador independiente por Maine, Angus King, dijo que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que el conductor habría intentado usar el automóvil como arma contra los agentes. King explicó posteriormente que los investigadores deberán determinar cuál de las versiones refleja con precisión lo sucedido. TE PUEDE INTERESAR: Dos menores son detenidos tras un tiroteo mortal en Illinois «¿Este joven realmente intentó atropellar a un agente del ICE o estaba en peligro de atropellar a otras personas en la calle?», preguntó. «¿Había una expectativa razonable de daño corporal o fuerza letal para justificar este tiroteo?», añadió el legislador. El DHS no respondió de inmediato a solicitudes de información adicionales sobre las circunstancias previas al incidente. King también indicó que Mullin le aclaró que el operativo buscaba ejecutar una orden de arresto contra otra persona. El senador afirmó que el hombre fallecido no era el objetivo original del operativo. La senadora republicana Susan Collins señaló que la investigación quedó a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, con apoyo del FBI. Ni esa oficina ni el Departamento de Seguridad Pública de Maine respondieron inicialmente a solicitudes de comentarios.

Fiscalía estatal y testigos ofrecen nuevos detalles La fiscalía general de Maine confirmó que también desarrolla una investigación paralela sobre el caso. De acuerdo con sus primeras declaraciones, el automovilista intentaba huir en dirección al agente cuando ocurrió el tiroteo. La oficina agregó que el agente involucrado fue colocado bajo licencia mientras continúan las pesquisas. Uno de los testigos, Daniel Boucher, aseguró haber escuchado varios disparos antes de observar un automóvil detenido en dirección a la acera. Relató que el conductor presentaba heridas visibles en el rostro y que el vehículo siguió avanzando hasta ser golpeado nuevamente por una camioneta. «Tenía la cara ensangrentada. La cabeza ensangrentada», declaró Boucher. El testigo afirmó además que escuchó claramente al conductor decir: «Intenté parar». Boucher indicó que observó a un agente acercarse con un maletín médico para asistir al hombre antes de la llegada de los equipos de emergencia. También dijo que el agente que disparó pasó cerca de él poco después del incidente. «Yo estaba alterado y le dije lo que pensaba, y él me miró y me dijo: ‘Intentó atropellarme’, o algo por el estilo», relató. «No recuerdo sus palabras exactas», agregó. Associated Press obtuvo un video de una cámara de seguridad cercana. Las imágenes muestran un vehículo blanco que llega a una intersección, gira lentamente en círculos y posteriormente queda bloqueado por una camioneta policial. En el video se observa a dos agentes abrir la puerta del conductor y sacar un cuerpo aparentemente inconsciente. Las imágenes no permiten establecer con claridad el momento exacto en que fueron realizados los disparos.