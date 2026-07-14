TikToker de 15 años fue hallado dentro de bolsas de basura

Menor es secuestrado y asesinado

Se le halló en bolsas de basura

Un caso conmociona Honduras

El asesinato de Pedro Alexander Díaz Franco, un joven tiktoker de 15 años, ha causado conmoción en Honduras tras ser encontrado sin vida dentro de bolsas de basura.

El caso evidencia la violencia extrema que enfrentan jóvenes en la región y el impacto de estos crímenes en comunidades y redes sociales.

Secuestrado a plena luz del día

El ataque ocurrió sin previo aviso.

El menor fue interceptado por hombres armados y encapuchados el 5 de julio mientras se encontraba en un campo de fútbol en Choloma.

El secuestro ocurrió alrededor de las 7:20 p.m.

Desde ese momento, su familia inició una búsqueda desesperada.

Hallazgo del cuerpo en condiciones impactantes