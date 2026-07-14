TikToker de 15 años fue hallado dentro de bolsas de basura
Publicado el14/07/2026 a las 06:40
- Menor es secuestrado y asesinado
- Se le halló en bolsas de basura
- Un caso conmociona Honduras
El asesinato de Pedro Alexander Díaz Franco, un joven tiktoker de 15 años, ha causado conmoción en Honduras tras ser encontrado sin vida dentro de bolsas de basura.
El caso evidencia la violencia extrema que enfrentan jóvenes en la región y el impacto de estos crímenes en comunidades y redes sociales.
Secuestrado a plena luz del día
El ataque ocurrió sin previo aviso.
El menor fue interceptado por hombres armados y encapuchados el 5 de julio mientras se encontraba en un campo de fútbol en Choloma.
El secuestro ocurrió alrededor de las 7:20 p.m.
Desde ese momento, su familia inició una búsqueda desesperada.
Hallazgo del cuerpo en condiciones impactantes
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La tragedia se confirmó menos de 24 horas después.
El cuerpo del joven fue encontrado en la carretera CA-13, en el municipio de La Lima, escondido dentro de varias bolsas plásticas negras.
El hallazgo fue reportado por transeúntes.
Las autoridades trasladaron el cuerpo a la morgue para su identificación.
Una cicatriz permitió reconocerlo
El proceso no fue inmediato.
El menor no portaba documentos, por lo que su identidad se confirmó gracias a una cicatriz en la pierna producto de una cirugía previa.
También se identificaron clavos metálicos colocados anteriormente.
El joven fue hallado descalzo y con un pantalón negro.
Redes sociales reaccionan al crimen
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El impacto trascendió rápidamente.
Pedro Alexander era conocido por sus transmisiones en TikTok, lo que generó una ola de mensajes de condolencias en redes.
Usuarios expresaron indignación y tristeza.
El caso sigue bajo investigación.
Las autoridades buscan esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables de este asesinato que ha estremecido al país.