Instructor salta de avión y deja a su alumna aterrizar sola

Un instructor saltó de un avión en pleno vuelo y murió; su alumna logró aterrizar sola en un hecho impactante en Argentina.

Un instructor de aviación murió tras saltar de un avión en pleno vuelo en Argentina, dejando a su estudiante a cargo de la aeronave. El caso ha conmocionado por su dramatismo y por el desenlace inesperado: una alumna sin experiencia total logró aterrizar con éxito tras el hecho. Un acto inesperado en pleno vuelo Todo ocurrió en segundos. El instructor Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, viajaba en una avioneta Cessna 150 junto a una estudiante de 22 años durante una clase de vuelo. Nada hacía prever lo ocurrido. Las últimas palabras antes del salto El momento fue clave.

Según el testimonio de la alumna, el instructor le dijo: “Ya sabés lo que tenés que hacer, seguí adelante”, antes de quitarse el cinturón y lanzarse al vacío. La escena fue impactante. Una maniobra casi imposible Abrir la puerta no es sencillo. Expertos explicaron que hacerlo en pleno vuelo es extremadamente difícil, debido a la presión y la velocidad, comparable a abrir una puerta a 200 km/h. El hecho sorprende aún más. La estudiante logró aterrizar El desenlace evitó una tragedia mayor.

A pesar del shock, la joven logró mantener el control del avión y aterrizar sin daños, demostrando temple en una situación límite. La reacción fue decisiva. Sin señales previas de alerta El entorno no lo esperaba. Desde la escuela de vuelo señalaron que no existían indicios de que Bertazzo estuviera atravesando una situación que anticipara esta decisión. La sorpresa es total. Un instructor con experiencia Su perfil era sólido. Bertazzo contaba con trayectoria como instructor de vuelo y había trabajado también en Chile, lo que refuerza la incredulidad ante lo ocurrido.