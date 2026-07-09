México niega proteger a Rubén Rocha y rechaza que esté oculto en una base militar
Publicado el09/07/2026 a las 08:25
- Gobierno niega resguardo militar
- Sheinbaum rechaza protección
- EE.UU. mantiene acusaciones
El Gobierno de México rechazó este jueves las versiones que aseguran que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra resguardado en una instalación militar.
La respuesta oficial surgió luego de la difusión de columnas periodísticas que afirmaban que el político habría sido trasladado por elementos del Ejército.
Según esas publicaciones, el presunto operativo buscaba cambiar de ubicación al mandatario estatal ante una solicitud de detención urgente con fines de extradición promovida por Estados Unidos.
El gobierno de México responde a rumores sobre el paradero de Rubén Rocha
📲 “El señor está en su casa, es más, no tiene protección federal”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al rechazar los señalamientos sobre una supuesta protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. pic.twitter.com/gTmLQyz9b5
— Notigram (@Notigram) July 9, 2026
El Gabinete de Seguridad federal respondió de manera categórica y calificó esa información como falsa.
En un comunicado, las autoridades aseguraron que ninguna dependencia realizó un operativo relacionado con Rocha Moya.
«Ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito. Asimismo, es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país», afirmó el Gobierno.
Con ello, el Ejecutivo buscó frenar las versiones que habían generado cuestionamientos sobre el paradero del gobernador con licencia.
Sheinbaum sostiene que Rubén Rocha permanece en su domicilio
El Gabinete de Seguridad también aseguró que la actual administración mantiene una política de no proteger a funcionarios o particulares investigados.
En ese contexto, sostuvo que el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum no interviene para ocultar personas frente a investigaciones nacionales o extranjeras.
Las autoridades insistieron en que no existe una estrategia para brindar protección institucional a ningún señalado por posibles delitos.
Como parte del mismo posicionamiento, el Gobierno defendió los resultados obtenidos durante el actual sexenio en materia de seguridad.
Indicó que más de 56.000 personas han sido detenidas por delitos considerados de alto impacto.
También señaló que entre los detenidos se encuentran 87 servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas.
«A través de trabajos de inteligencia e investigación, se han combatido no solo los liderazgos criminales, sino también sus estructuras operativas, redes logísticas, células generadoras de violencia y fuentes de financiamiento», concluyeron las autoridades mexicanas.
Horas más tarde, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la controversia.
La mandataria reiteró que su Gobierno no protegerá a ninguna persona siempre que existan pruebas suficientes en su contra.
Al mismo tiempo, explicó que actualmente no existen elementos que justifiquen la detención del gobernador con licencia.
Acusaciones de Estados Unidos mantienen abierta la controversia
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Sheinbaum también afirmó que Rubén Rocha Moya permanece en su domicilio ubicado en Culiacán, capital del estado de Sinaloa.
Además, aseguró que el exgobernador no cuenta con protección federal por parte de las autoridades mexicanas.
La presidenta de México consideró que las versiones sobre un supuesto resguardo militar forman parte de un intento para afectar la imagen del Gobierno federal.
En sus declaraciones, también cuestionó la forma en que Estados Unidos presenta acusaciones relacionadas con narcotráfico.
La mandataria sostuvo que Washington ha recurrido «muchas veces» a este tipo de señalamientos para generar escenarios de injerencia o debilitamiento institucional en otros países.
Las declaraciones ocurren varios meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara acusaciones contra Rocha Moya.
En abril, las autoridades estadounidenses señalaron al gobernador con licencia y a otros nueve funcionarios de Sinaloa.
De acuerdo con esa acusación, los señalados habrían colaborado presuntamente con la facción criminal conocida como Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Estados Unidos sostiene que esa colaboración habría ocurrido a cambio de sobornos, una acusación que mantiene abierta la tensión entre ambos países y que ahora vuelve al centro del debate tras los rumores sobre el paradero del político.
Hasta el momento, el Gobierno de México mantiene su postura de que Rubén Rocha Moya no se encuentra bajo resguardo militar y rechaza que exista un operativo destinado a protegerlo de las investigaciones impulsadas por autoridades estadounidenses.
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FUENTE: EFE