México niega proteger a Rubén Rocha y rechaza que esté oculto en una base militar

Gobierno niega resguardo militar

Sheinbaum rechaza protección

EE.UU. mantiene acusaciones

El Gobierno de México rechazó este jueves las versiones que aseguran que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra resguardado en una instalación militar.

La respuesta oficial surgió luego de la difusión de columnas periodísticas que afirmaban que el político habría sido trasladado por elementos del Ejército.

Según esas publicaciones, el presunto operativo buscaba cambiar de ubicación al mandatario estatal ante una solicitud de detención urgente con fines de extradición promovida por Estados Unidos.

El gobierno de México responde a rumores sobre el paradero de Rubén Rocha

📲 “El señor está en su casa, es más, no tiene protección federal”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al rechazar los señalamientos sobre una supuesta protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. pic.twitter.com/gTmLQyz9b5 — Notigram (@Notigram) July 9, 2026

El Gabinete de Seguridad federal respondió de manera categórica y calificó esa información como falsa.

En un comunicado, las autoridades aseguraron que ninguna dependencia realizó un operativo relacionado con Rocha Moya.

«Ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito. Asimismo, es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país», afirmó el Gobierno.

Con ello, el Ejecutivo buscó frenar las versiones que habían generado cuestionamientos sobre el paradero del gobernador con licencia.