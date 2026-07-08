Trump pone fin a la tregua con Irán y lanza contundente mensaje: “Están enfermos”

Trump da por terminada la tregua con Irán tras nuevos ataques en Ormuz y lanza una dura frase que reaviva la tensión.

Trump rompe la tregua.

Petróleo sube 5%.

Escala tensión en Ormuz. Donald Trump aseguró que la tregua con Irán «ha terminado» luego de una nueva ola de ataques en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos coincidieron con una nueva escalada militar entre Washington y Teherán, que incluyó bombardeos, ataques a instalaciones estratégicas y ofensivas contra embarcaciones, provocando un inmediato aumento en los precios internacionales del crudo. Trump rompe definitivamente con la tregua mientras aumenta la tensión en Oriente Medio Ver este video en su propia página → El presidente estadounidense dio por concluido el alto al fuego alcanzado con Irán después de los recientes ataques contra embarcaciones en el Golfo Pérsico. Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, Trump fue consultado sobre si el acuerdo seguía vigente y respondió sin rodeos. «Por lo que a mí respecta, ha terminado», declaró el mandatario. La frase marcó un cambio definitivo en el tono de Washington respecto a las negociaciones que ambos países mantenían desde junio para intentar contener el conflicto. Trump también dejó claro que ya no confía en la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Teherán. «Es una pérdida de tiempo tratar con ellos», añadió. «Dejaré que nuestros excelentes negociadores sigan hablando si así lo desean, pero yo no lo veo. No me gusta esta gente», acotó. Las declaraciones llegaron después de varios días de enfrentamientos en torno al estrecho de Ormuz, considerado uno de los puntos más sensibles para el suministro energético mundial.

El estrecho de Ormuz vuelve a convertirse en el centro del conflicto mundial La tensión aumentó luego de que Irán atacara al menos tres embarcaciones en la zona durante los últimos días. Como respuesta, Estados Unidos lanzó una ofensiva contra diversos objetivos militares iraníes el martes. Posteriormente, Teherán respondió atacando instalaciones en países aliados de Washington ubicados en la región del Golfo. El estrecho de Ormuz concentra buena parte del transporte marítimo de petróleo y gas del planeta, por lo que cualquier incidente en esa zona tiene repercusiones inmediatas sobre los mercados internacionales. Irán mantiene su intención de modificar el funcionamiento del paso marítimo. Teherán busca establecer un sistema mediante el cobro de tasas a los barcos que atraviesen el estrecho y ha advertido que atacará a las embarcaciones que no utilicen los corredores autorizados por sus autoridades. Para varios analistas, ese punto se ha convertido en el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo duradero. «Nos encontramos en un momento delicado en el que se están explorando posibles alternativas a un sistema iraní de peajes o tarifas», explicó Andreas Krieg, experto en seguridad del King’s College de Londres. El especialista agregó que «Irán está enviando una señal clara de que no aceptará ninguna alternativa».

Los precios del petróleo reaccionan de inmediato a la nueva crisis Las palabras de Trump y la intensificación del conflicto tuvieron un impacto casi instantáneo en los mercados internacionales. Los precios del petróleo registraron un incremento cercano al 5% pocas horas después de conocerse las declaraciones del presidente estadounidense. Los inversionistas reaccionaron ante el temor de nuevas interrupciones en el suministro mundial de crudo. Mientras tanto, la agencia estatal iraní IRIB informó sobre múltiples explosiones registradas en distintos puntos cercanos al estrecho de Ormuz. Entre ellas se reportaron seis explosiones en la isla de Qeshm, siete en la ciudad de Sirik y otras más en Bandar Abás, uno de los principales puertos iraníes. También se registraron detonaciones en Bushehr, ciudad donde opera la única central nuclear civil del país. La importancia estratégica de esa región es enorme. Muy cerca se encuentra la isla de Jark, considerada la principal terminal petrolera iraní, por donde pasa alrededor del 90% de las exportaciones de crudo del país. La prensa oficial iraní también informó la muerte de un integrante de la Guardia Revolucionaria durante los ataques.

Estados Unidos e Irán intercambian nuevas ofensivas militares El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos militares iraníes. Entre ellos figuraban sistemas de defensa antiaérea, radares costeros y unas 60 embarcaciones ligeras pertenecientes a la Guardia Revolucionaria. Según Centcom, la operación buscó «degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial». La respuesta iraní fue inmediata. La Guardia Revolucionaria aseguró haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Kuwait y Baréin. Periodistas de la AFP presentes en Baréin informaron haber escuchado varias explosiones durante la ofensiva. En paralelo, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de incumplir gravemente los compromisos alcanzados entre ambos gobiernos. Qalibaf denunció «graves» violaciones del acuerdo, incluyendo la decisión de Washington de volver a imponer restricciones a las exportaciones petroleras iraníes. Estados Unidos revocó recientemente las exenciones que permitían determinadas ventas de crudo iraní mientras continúan las negociaciones.