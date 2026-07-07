ICE mantiene recompensa y ofrece millones por hijos del Chapo

ICE reiteró que ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

ICE reactiva la búsqueda

Recompensa sigue vigente

Los Chapitos continúan prófugos La cacería contra integrantes de «Los Chapitos» volvió a cobrar fuerza tras un nuevo recordatorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La agencia reiteró que ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar, detener y lograr la condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. El anuncio fue difundido mediante la cuenta oficial de ICE en la red social X. La dependencia también lanzó una advertencia para la población. ICE reactiva la búsqueda de Los Chapitos TWO DOWN AND TWO TO GO WITH $10M REWARD! These infamous brothers, known as “Los Chapitos,” inherited drug trafficking networks from their notorious father Joaquin “El Chapo” Guzman Loera. Ivan Archivaldo Guzmán Salazar and Jesus Alfredo Guzmán Salazar remain at large, and there… pic.twitter.com/SD6e7fT8QK — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) July 6, 2026 Pidió no intentar capturar a ninguno de los dos. Según la agencia, ambos son considerados armados y peligrosos. El mensaje reafirma que la recompensa continúa vigente. ICE sostiene que cualquier información relevante puede contribuir a las investigaciones abiertas.

ICE recuerda que la recompensa sigue disponible 🚨🇲🇽🇺🇸 | EN LA MIRA: El gobierno de Estados Unidos reiteró la recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán, líderes de «Los Chapitos» e hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. El Departamento… pic.twitter.com/I0E1tT7BYa — La Derecha Diario México (@DerechaDiarioMX) July 7, 2026 En su publicación, la agencia identificó a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar como integrantes de la organización criminal conocida como «Los Chapitos». La dependencia los relaciona con la estructura que heredó parte de las redes de narcotráfico atribuidas a Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera. ICE afirmó que ambos permanecen prófugos. Por ese motivo reiteró que mantiene una recompensa de hasta 10 millones de dólares. TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza con frenar leyes por voto La oferta aplica para quien proporcione información que conduzca a su localización, captura y posterior condena. La agencia insistió en que las personas no deben intentar detenerlos por cuenta propia. El aviso enfatiza que se trata de individuos considerados de alta peligrosidad. La dependencia difundió nuevamente los mecanismos oficiales para recibir información. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse con la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). ICE indicó que el teléfono habilitado es el 520-335-7315. También puso a disposición el correo electrónico GUZMANsons-Tips@ice.dhs.gov para recibir reportes.

¿Quiénes integran la facción conocida como «Los Chapitos»? Para las autoridades estadounidenses, el Cártel de Sinaloa continúa siendo una de las organizaciones criminales con mayor alcance internacional. Estados Unidos atribuye a esa organización el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia su territorio. Además, señala presuntas actividades relacionadas con secuestro, homicidio y lavado de dinero. Dentro de esa estructura, las autoridades identifican a una facción integrada por hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera. Aunque el grupo es ampliamente conocido como «Los Chapitos», agencias estadounidenses también lo denominan «Los Menores». Esa denominación aparece en documentos y comunicados oficiales emitidos por autoridades de Estados Unidos. La facción está integrada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar. También forma parte Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Los otros integrantes identificados son Ovidio Guzmán López, conocido como «El Ratón». La lista se completa con Joaquín Guzmán López.