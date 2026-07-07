Trump amenaza con frenar leyes por voto
Publicado el07/07/2026 a las 10:27
- Trump condiciona nueva legislación
- Ley SAVE America avanza
- Congreso enfrenta presión republicana
Donald Trump exigió que los republicanos unan las reformas electorales con un proyecto de ley de gastos para defensa, condicionando su firma a que ambas iniciativas lleguen juntas a su escritorio.
Por qué importa: La estrategia busca acelerar una propuesta que no ha logrado avanzar en el Senado y aumenta la presión sobre los líderes republicanos antes del receso legislativo de verano.
La Cámara de Representantes regresará la próxima semana, mientras el Senado tendrá que decidir si acepta una medida que enfrenta resistencias políticas y poco margen de tiempo.
El presidente Donald Trump endureció su postura sobre las prioridades legislativas de los republicanos en el Congreso.
Trump condiciona su agenda legislativa a la Ley SAVE America
Trump demands Republicans use budgetary gambit to pass voting reforms – USA TODAY https://t.co/12apaEb5W0
— O (@O19928734) July 7, 2026
El mandatario afirmó que no firmará ninguna otra legislación hasta que las reformas electorales sean aprobadas, según USA Today.
Su nueva estrategia consiste en incorporar esas reformas al proyecto que contempla 350 mil millones de dólares adicionales para el Pentágono.
La iniciativa formaría parte de un megaproyecto de ley que agruparía las principales prioridades republicanas en un solo paquete.
Trump difundió su postura mediante un mensaje publicado en redes sociales.
En ese mensaje pidió a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado convertir la propuesta en su prioridad inmediata.
También solicitó que los recursos del programa denominado Recon 3.0 avancen desde el Comité de Presupuesto cuando el Congreso retome actividades.
Según Trump, la combinación entre la Ley SAVE America y el financiamiento para el Departamento de Defensa permitiría una aprobación rápida.
Mike Johnson apuesta por una nueva vía legislativa
President Trump is backing House GOP leadership’s plan to use the filibuster-proof budget reconciliation process to pass portions of the SAVE America Act after an initially cool reception to the idea. https://t.co/LtpT1SP9ur
— The Washington Times (@WashTimes) July 7, 2026
La postura del presidente llegó poco después de un anuncio realizado por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.
Johnson confirmó que intentará nuevamente impulsar restricciones relacionadas con el voto cuando los legisladores regresen a Washington.
Su propuesta contempla utilizar el proyecto de gastos para defensa como vehículo para incorporar las reformas electorales.
Entre las medidas incluidas se encuentra la exigencia de presentar prueba de ciudadanía para registrarse como votante.
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La iniciativa también establecería la obligación de mostrar una identificación con fotografía al momento de emitir el voto.
Las versiones anteriores de la denominada Ley SAVE America ya fueron aprobadas varias veces por la Cámara.
Sin embargo, el proyecto no ha conseguido el respaldo suficiente para superar el proceso legislativo en el Senado.
Ante ese escenario, Johnson pretende recurrir al mecanismo presupuestario de conciliación, que requiere únicamente una mayoría simple en la cámara alta.
El calendario legislativo complica los planes republicanos
La estrategia republicana enfrenta obstáculos incluso dentro de su propio partido.
La promesa de Johnson no convenció de inmediato a los conservadores más duros de la Cámara de Representantes.
La semana pasada, ese desacuerdo provocó una paralización de las actividades legislativas.
Como consecuencia, Johnson canceló varias votaciones y envió anticipadamente a los legisladores a sus distritos antes del feriado del 4 de julio.
Los integrantes de la Cámara tienen previsto regresar a Washington durante la próxima semana.
Después de una eventual aprobación en la Cámara, el Senado también tendría que dar luz verde al paquete legislativo.
La propuesta podría enfrentar oposición de legisladores moderados y de quienes mantienen una postura favorable a la austeridad fiscal.
Además, el margen de maniobra es reducido, ya que ambas cámaras tienen previsto iniciar un receso de verano de varias semanas hacia finales de julio, lo que deja poco tiempo para negociar y aprobar una legislación conjunta antes de que llegue al escritorio del presidente.