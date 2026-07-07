Trump amenaza con frenar leyes por voto

Trump condiciona nueva legislación

Ley SAVE America avanza

Congreso enfrenta presión republicana

Donald Trump exigió que los republicanos unan las reformas electorales con un proyecto de ley de gastos para defensa, condicionando su firma a que ambas iniciativas lleguen juntas a su escritorio.

Por qué importa: La estrategia busca acelerar una propuesta que no ha logrado avanzar en el Senado y aumenta la presión sobre los líderes republicanos antes del receso legislativo de verano.

La Cámara de Representantes regresará la próxima semana, mientras el Senado tendrá que decidir si acepta una medida que enfrenta resistencias políticas y poco margen de tiempo.

El presidente Donald Trump endureció su postura sobre las prioridades legislativas de los republicanos en el Congreso.

Trump condiciona su agenda legislativa a la Ley SAVE America

Trump demands Republicans use budgetary gambit to pass voting reforms – USA TODAY https://t.co/12apaEb5W0 — O (@O19928734) July 7, 2026

El mandatario afirmó que no firmará ninguna otra legislación hasta que las reformas electorales sean aprobadas, según USA Today.

Su nueva estrategia consiste en incorporar esas reformas al proyecto que contempla 350 mil millones de dólares adicionales para el Pentágono.

La iniciativa formaría parte de un megaproyecto de ley que agruparía las principales prioridades republicanas en un solo paquete.

Trump difundió su postura mediante un mensaje publicado en redes sociales.

En ese mensaje pidió a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado convertir la propuesta en su prioridad inmediata.

También solicitó que los recursos del programa denominado Recon 3.0 avancen desde el Comité de Presupuesto cuando el Congreso retome actividades.

Según Trump, la combinación entre la Ley SAVE America y el financiamiento para el Departamento de Defensa permitiría una aprobación rápida.