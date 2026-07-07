Mamdani presiona a Trump por el TPS para venezolanos tras terremotos: «No es seguro volver»

Mamdani presiona a Trump

Refuerzan ayuda humanitaria

Venezolanos esperan protección

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió al Gobierno del presidente Donald Trump restablecer las protecciones migratorias para los venezolanos al considerar que la crisis y los recientes terremotos impiden un regreso seguro al país.

Dicho pronunciamiento ocurrió durante una visita al restaurante venezolano Lulla’s, en Brooklyn, convertido en un centro de acopio para enviar alimentos, medicinas y otros insumos a los afectados.

Funcionarios municipales y voluntarios aprovecharon el encuentro para insistir en que la ayuda humanitaria debe complementarse con medidas migratorias para proteger a miles de familias.

La ciudad también reiteró su compromiso de respaldar las iniciativas comunitarias mientras continúa la asistencia para las zonas afectadas en Venezuela.

Mamdani insiste en mantener el TPS para venezolanos

Durante la visita, Mamdani afirmó que las condiciones actuales en Venezuela justifican mantener las protecciones migratorias vigentes.

El alcalde aseguró que Nueva York seguirá presionando para que Washington revierta la eliminación del TPS.

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«Seguiremos exigiendo que el Gobierno federal redesigne el TPS para Venezuela y restablezca protecciones humanitarias para los que viven en EE.UU.», expresó.

También añadió: «Después de dos grandes terremotos y años de inestabilidad política, ninguna persona honesta puede discutir que sea seguro volver a Venezuela».