Mamdani presiona a Trump por el TPS para venezolanos tras terremotos: «No es seguro volver»
Publicado el07/07/2026 a las 08:23
- Mamdani presiona a Trump
- Refuerzan ayuda humanitaria
- Venezolanos esperan protección
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió al Gobierno del presidente Donald Trump restablecer las protecciones migratorias para los venezolanos al considerar que la crisis y los recientes terremotos impiden un regreso seguro al país.
Dicho pronunciamiento ocurrió durante una visita al restaurante venezolano Lulla’s, en Brooklyn, convertido en un centro de acopio para enviar alimentos, medicinas y otros insumos a los afectados.
Funcionarios municipales y voluntarios aprovecharon el encuentro para insistir en que la ayuda humanitaria debe complementarse con medidas migratorias para proteger a miles de familias.
La ciudad también reiteró su compromiso de respaldar las iniciativas comunitarias mientras continúa la asistencia para las zonas afectadas en Venezuela.
Mamdani insiste en mantener el TPS para venezolanos
Durante la visita, Mamdani afirmó que las condiciones actuales en Venezuela justifican mantener las protecciones migratorias vigentes.
El alcalde aseguró que Nueva York seguirá presionando para que Washington revierta la eliminación del TPS.
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«Seguiremos exigiendo que el Gobierno federal redesigne el TPS para Venezuela y restablezca protecciones humanitarias para los que viven en EE.UU.», expresó.
También añadió: «Después de dos grandes terremotos y años de inestabilidad política, ninguna persona honesta puede discutir que sea seguro volver a Venezuela».
Funcionarios respaldan ampliar las protecciones
La jefa de Asuntos de Inmigración, Faiza N. Ali, respaldó el llamado para ampliar las medidas de protección disponibles.
Pidió al Gobierno federal utilizar «cada herramienta humanitaria posible» para responder a la emergencia.
Entre las opciones mencionó la Salida Forzosa Diferida y el TPS como mecanismos para evitar deportaciones temporales.
Según explicó, ambas herramientas pueden brindar estabilidad a miles de venezolanos mientras persista la crisis.
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Nueva York fortalece la ayuda comunitaria
La jefa de Asuntos Internacionales, Ana María Archila, destacó la solidaridad mostrada por organizaciones y negocios locales.
Indicó que ya funcionan 20 centros de donación en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut para apoyar a Venezuela.
Archila afirmó: «Nuestra administración está identificando maneras en que la ciudad puede apoyar estos esfuerzos de ayuda impulsados por la comunidad mientras compartimos nuestros conocimientos a medida que Venezuela pasa de la respuesta de emergencia al largo trabajo de recuperación y reconstrucción».
Las autoridades también reconocieron el trabajo del propietario de Lulla’s e invitaron a la población a seguir donando.
El futuro del TPS mantiene en alerta a miles
El TPS protege contra la deportación y permite trabajar legalmente a personas cuyos países atraviesan crisis o desastres.
La administración Trump eliminó este beneficio para varios países y redujo la cobertura para cientos de miles de venezolanos.
De los 600 mil beneficiarios, unos 250 mil perdieron el amparo en noviembre y otros 350 mil podrían quedarse sin protección en octubre.
La petición de Mamdani busca que el Gobierno federal reconsidere esa decisión mientras continúan las labores de ayuda para Venezuela, detalló ‘EFE’ y ‘Yahoo‘.