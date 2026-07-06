Demócrata Mallory McMorrow sorpende a todos al suspender su campaña al Senado
Publicado el06/07/2026 a las 07:26
- McMorrow suspende su campaña.
- Primarias quedan entre dos.
- Demócratas redefinen estrategia.
La carrera por el Senado en Michigan dio un vuelco inesperado después de que la senadora estatal demócrata Mallory McMorrow anunciara la suspensión de su campaña, a menos de un mes de las elecciones primarias del partido.
La decisión reduce la contienda a dos aspirantes y reconfigura una de las elecciones que los demócratas consideran clave para sus aspiraciones de recuperar la mayoría en el Senado tras las elecciones de medio término.
McMorrow no explicó los motivos concretos de su retiro en el mensaje que publicó en redes sociales, aunque durante las últimas semanas enfrentaba crecientes presiones de sectores de su propio partido para consolidar el voto en torno a los otros dos candidatos con mayores posibilidades.
Su salida deja el camino libre para una disputa directa entre la congresista Haley Stevens, representante del ala moderada, y el exfuncionario de salud pública Abdul El-Sayed, identificado con el sector progresista del Partido Demócrata.
La salida de Mallory McMorrow cambia el rumbo de las primarias demócratas
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La contienda busca llenar el escaño que dejará vacante el senador demócrata Gary Peters, quien decidió no buscar un tercer mandato.
Ese asiento es considerado estratégico para los demócratas, ya que necesitan conservarlo si quieren aspirar a recuperar el control del Senado durante los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump.
Con la retirada de McMorrow, la competencia del 4 de agosto queda reducida a dos proyectos políticos muy distintos dentro del mismo partido.
Stevens representa al sector más cercano al liderazgo tradicional demócrata, mientras que El-Sayed ha construido su campaña con un discurso progresista respaldado por figuras nacionales de la izquierda del partido.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha expresado su respaldo a Stevens.
En contraste, El-Sayed cuenta con el apoyo del senador Bernie Sanders y de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, dos de las voces más influyentes del ala progresista.
El mensaje completo con el que McMorrow anunció su retiro
La senadora comunicó oficialmente su decisión mediante un video difundido en sus redes sociales.
«Hoy anuncio que voy a suspender mi campaña para el Senado de los Estados Unidos», escribió McMorrow.
«Y lo hago con un profundo, profundísimo sentimiento de gratitud. Por nuestros miles de voluntarios, por todos los que habéis aportado lo que habéis podido —construyendo una campaña sin un solo dólar procedente de los comités de acción política (PAC) de las empresas—. Por mi equipo, que ha creado este equipo partiendo de la nada. Os doy las gracias», afirmó.
En otro mensaje publicado junto al anuncio, McMorrow agradeció el respaldo recibido durante los meses de campaña y aseguró que seguirá apoyando los esfuerzos del Partido Demócrata en Michigan.
Aunque no respaldó formalmente a ninguno de los aspirantes restantes, señaló que apoyará al candidato que resulte vencedor en las primarias.
La disputa ideológica continúa entre moderados y progresistas
Antes de abandonar la contienda, McMorrow había defendido la idea de que los votantes no debían verse obligados a elegir únicamente entre una candidata respaldada por el aparato del partido y un representante del ala progresista.
En una entrevista concedida semanas atrás a CNN, sostuvo que la elección se estaba presentando como una «falsa elección binaria» entre el statu quo y un candidato que nunca había ganado una campaña estatal.
Sin embargo, las encuestas mostraban dificultades para que su candidatura ganara impulso frente a Stevens y El-Sayed.
Además, su campaña no logró igualar el nivel de inversión publicitaria que mantenían sus dos principales rivales durante las últimas semanas.
Diversos analistas políticos señalaron que esa combinación terminó reduciendo considerablemente sus posibilidades de competir por la nominación.
El Partido Demócrata enfrenta una elección clave para el control del Senado
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La salida de McMorrow también refleja las tensiones internas que vive el Partido Demócrata respecto a la dirección que debe tomar de cara a las elecciones de noviembre.
Mientras el establishment considera que una candidatura moderada tendría mayores posibilidades frente al republicano que resulte nominado, los sectores progresistas creen que un mensaje más ambicioso puede movilizar a nuevos votantes.
Algunos dirigentes demócratas temían que las posiciones más a la izquierda de El-Sayed pudieran complicar las posibilidades del partido en la elección general.
Ahora, con McMorrow fuera de la carrera, muchos integrantes del establishment consideran que será más sencillo concentrar esfuerzos para impedir que El-Sayed obtenga la nominación.
Por el lado republicano, todo apunta a que el excongresista Mike Rogers volverá a competir por el escaño, después de haber perdido por un estrecho margen la elección senatorial de 2024.
La primaria demócrata del 4 de agosto definirá quién intentará conservar para el partido uno de los escaños considerados más importantes del mapa electoral rumbo a las elecciones de medio término.
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FUENTE: The New York Times / Primera Hora