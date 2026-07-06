Demócrata Mallory McMorrow sorpende a todos al suspender su campaña al Senado

McMorrow suspende su campaña.

Primarias quedan entre dos.

Demócratas redefinen estrategia.

La carrera por el Senado en Michigan dio un vuelco inesperado después de que la senadora estatal demócrata Mallory McMorrow anunciara la suspensión de su campaña, a menos de un mes de las elecciones primarias del partido.

La decisión reduce la contienda a dos aspirantes y reconfigura una de las elecciones que los demócratas consideran clave para sus aspiraciones de recuperar la mayoría en el Senado tras las elecciones de medio término.

McMorrow no explicó los motivos concretos de su retiro en el mensaje que publicó en redes sociales, aunque durante las últimas semanas enfrentaba crecientes presiones de sectores de su propio partido para consolidar el voto en torno a los otros dos candidatos con mayores posibilidades.

Su salida deja el camino libre para una disputa directa entre la congresista Haley Stevens, representante del ala moderada, y el exfuncionario de salud pública Abdul El-Sayed, identificado con el sector progresista del Partido Demócrata.

La salida de Mallory McMorrow cambia el rumbo de las primarias demócratas

View this post on Instagram A post shared by Mallory McMorrow (@mallorymcmorrow)

La contienda busca llenar el escaño que dejará vacante el senador demócrata Gary Peters, quien decidió no buscar un tercer mandato.

Ese asiento es considerado estratégico para los demócratas, ya que necesitan conservarlo si quieren aspirar a recuperar el control del Senado durante los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump.

Con la retirada de McMorrow, la competencia del 4 de agosto queda reducida a dos proyectos políticos muy distintos dentro del mismo partido.

Stevens representa al sector más cercano al liderazgo tradicional demócrata, mientras que El-Sayed ha construido su campaña con un discurso progresista respaldado por figuras nacionales de la izquierda del partido.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha expresado su respaldo a Stevens.

En contraste, El-Sayed cuenta con el apoyo del senador Bernie Sanders y de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, dos de las voces más influyentes del ala progresista.