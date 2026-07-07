Tornados en China dejan 11 muertos y cientos heridos

11 muertos por tornados

Hubei sufre destrucción masiva

Guangxi activa alerta roja

Las severas tormentas que impactaron el centro de China dejaron un saldo de al menos 11 personas fallecidas y cientos de lesionados tras el paso de varios tornados por la provincia de Hubei, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal Xinhua.

Las autoridades también reportaron importantes daños materiales y miles de personas afectadas por el fenómeno meteorológico, mientras que otras regiones del país enfrentan graves inundaciones relacionadas con los remanentes de la tormenta tropical Maysak.

Las tormentas eléctricas comenzaron durante la noche del lunes y afectaron distintas zonas del este de la provincia de Hubei.

Tornados en China dejan una devastación histórica

Two tornadoes with winds up to 93 mph struck central China’s Hubei province, killing at least five people and leaving one missing, according to state media pic.twitter.com/ywW3w9iSha — Reuters (@Reuters) July 7, 2026

Según Xinhua, alrededor de 14 mil 600 personas resultaron afectadas por el mal tiempo, según Efe.

El balance oficial señala que al menos 11 personas perdieron la vida. Además, más de 330 personas sufrieron lesiones.

Las autoridades también informaron que una persona permanece desaparecida. Los daños materiales fueron considerables.

Más de 20 viviendas colapsaron completamente durante el fenómeno. Otras 4 mil 800 casas registraron distintos niveles de afectación.