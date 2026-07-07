Tornados en China dejan 11 muertos y cientos heridos
Publicado el07/07/2026 a las 09:04
- 11 muertos por tornados
- Hubei sufre destrucción masiva
- Guangxi activa alerta roja
Las severas tormentas que impactaron el centro de China dejaron un saldo de al menos 11 personas fallecidas y cientos de lesionados tras el paso de varios tornados por la provincia de Hubei, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal Xinhua.
Las autoridades también reportaron importantes daños materiales y miles de personas afectadas por el fenómeno meteorológico, mientras que otras regiones del país enfrentan graves inundaciones relacionadas con los remanentes de la tormenta tropical Maysak.
Las tormentas eléctricas comenzaron durante la noche del lunes y afectaron distintas zonas del este de la provincia de Hubei.
Tornados en China dejan una devastación histórica
Two tornadoes with winds up to 93 mph struck central China’s Hubei province, killing at least five people and leaving one missing, according to state media pic.twitter.com/ywW3w9iSha
— Reuters (@Reuters) July 7, 2026
Según Xinhua, alrededor de 14 mil 600 personas resultaron afectadas por el mal tiempo, según Efe.
El balance oficial señala que al menos 11 personas perdieron la vida. Además, más de 330 personas sufrieron lesiones.
Las autoridades también informaron que una persona permanece desaparecida. Los daños materiales fueron considerables.
Más de 20 viviendas colapsaron completamente durante el fenómeno. Otras 4 mil 800 casas registraron distintos niveles de afectación.
Uno de los eventos más relevantes ocurrió en la ciudad de Huanggang.
Allí se registró un inusual tornado clasificado como EF2.
El fenómeno causó daños en varios edificios de la ciudad.
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Una empresa de logística fue una de las instalaciones más afectadas.
También sufrió daños un complejo de almacenes.
Xinhua informó que varios camiones fueron levantados por los fuertes vientos.
Las unidades fueron desplazadas hasta 30 metros debido a la intensidad del tornado.
Videos muestran la fuerza del fenómeno
China: Residents in Ezhou, Hubei, captured the dramatic moment a tornado tore through the area, with powerful winds causing damage as the storm struck. pic.twitter.com/JLEJQXTnhK
— Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) July 6, 2026
Las imágenes compartidas en redes sociales reflejaron parte de la intensidad del evento.
Un video difundido por Shanghai Daily en la plataforma X mostró momentos de tensión dentro de un edificio.
En la grabación se observa a varias personas refugiadas en la planta baja.
Mientras tanto, los fuertes vientos obligaban a abrir violentamente las puertas de vidrio.
Una de esas puertas terminó rompiéndose por la fuerza del viento.
De acuerdo con China Weather News, los tornados suelen presentarse principalmente en provincias del sur y en zonas costeras.
Entre las regiones donde este tipo de fenómenos es más frecuente figuran Guangdong y Jiangsu.
Sin embargo, este tipo de tornados resulta poco común en la provincia de Hubei.
El experto meteorológico Wang Xiaoling explicó al diario Hubei Daily que diversos factores contribuyeron al desarrollo de estos tornados.
Entre ellos mencionó los remanentes de la tormenta tropical Maysak.
Según el especialista, esas condiciones favorecieron la formación del fenómeno durante la noche del lunes.
El sur de China enfrenta inundaciones
#Internacional 🌪️🇨🇳 Un inusual fenómeno de dos tornados simultáneos golpeó el centro de #China.
El saldo preliminar es de 11 personas fallecidas, una desaparecida y más de 330 lesionadas, además de severos daños materiales. pic.twitter.com/xHyE9Lyjhy
— Martha Berra (@MarthaIBerraA) July 7, 2026
Mientras Hubei enfrentaba los tornados, otras regiones del país continuaban bajo emergencia por lluvias.
En la ciudad de Hengzhou, ubicada en el sur de China, las autoridades reportaron cuatro personas fallecidas.
Además, otras ocho permanecían desaparecidas.
Las lluvias asociadas a Maysak provocaron inundaciones generalizadas en la región de Guangxi.
Como medida preventiva, más de 53 mil personas fueron evacuadas en Hengzhou.
Otras 8 mil personas dejaron sus hogares en el condado de Binyang.
Ante la magnitud del fenómeno, Guangxi activó una alerta roja por inundaciones.
Se trata del nivel máximo de advertencia emitido por las autoridades.
Xinhua informó que varios ríos alcanzaron niveles de hasta 7.5 metros por encima de los umbrales de advertencia.
Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados tanto por los tornados en Hubei como por las inundaciones en Guangxi, mientras las labores de atención y respuesta permanecen en marcha en las zonas afectadas.