Ciudadano demanda al ICE por correo contra director
Publicado el07/07/2026 a las 08:13
- ICE enfrenta demanda constitucional.
- Correo desata controversia.
- Debate por libertad expresión.
Un ciudadano estadounidense demandó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al asegurar que la agencia violó su derecho a la libertad de expresión tras enviarle una advertencia por un correo electrónico con fuertes críticas contra su entonces director interino.
El caso surge después de que agentes federales visitaran el domicilio de David Streever mientras él se encontraba de viaje en Finlandia y entregaran una notificación a su esposa relacionada con un mensaje enviado meses antes.
La demanda, presentada en Washington D.C., sostiene que las acciones del ICE constituyen una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.
David Streever envió un correo electrónico en enero dirigido a Todd Lyons, quien entonces ocupaba el cargo de director interino del ICE.
Demanda contra ICE enfrenta juicio por libertad expresión
After two Americans were killed by federal agents, David Streever wrote an email to ICE. Then, DHS agents came to Streever’s home.
Civil liberties experts said the visit is part of a broader campaign by DHS of tracking and intimidating its critics. https://t.co/hcBH9EqBhY pic.twitter.com/UJiGaM3tdJ
— The Washington Post (@washingtonpost) July 7, 2026
El mensaje fue enviado después de que un agente migratorio disparara fatalmente a Renee Good durante una manifestación contra el ICE en Minneapolis.
En ese correo, Streever calificó a Lyons como «un ser humano monstruoso».
También escribió que el funcionario «jamás conocerá la paz».
Según sus abogados, meses después dos agentes federales acudieron a su vivienda en Rochester.
Como Streever estaba fuera del país, los agentes entregaron la advertencia a su esposa.
La notificación indicaba que el correo electrónico era considerado una amenaza.
La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión representa legalmente a Streever.
La organización sostiene que la actuación federal vulneró los derechos constitucionales de su cliente.
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«Esto está claramente amparado por la Primera Enmienda», afirmó el abogado Adam Steinbaugh.
«Se trataba de un discurso político», agregó el representante legal.
La demanda busca que un tribunal determine si la respuesta del ICE excedió los límites permitidos por la Constitución.
El contenido del correo es parte central del litigio
David Streever sues the DHS, claiming the agency targets critics with retaliatory “warning notices” after a heated email—raising first-amendment and civil-liberties concerns. The dispute spotlights how dissent is handled by federal agents. pic.twitter.com/hF1983DajO
— Azat TV (@azattelevision) July 7, 2026
El correo electrónico llevaba como asunto «¿Qué sigue?».
El texto contenía tres párrafos dirigidos a Todd Lyons.
En uno de los fragmentos, Streever comparó al entonces funcionario con Reinhard Heydrich, dirigente del régimen nazi.
El mensaje decía: «Eres un ser humano monstruoso y pasarás a la historia como el Reinhard Heydrich estadounidense, el carnicero».
También escribió que la forma en que, según él, se protegía la actuación del agente involucrado en Minnesota terminaría perjudicando a Lyons.
El correo añadía: «Incluso Trump se volverá contra ti antes del final».
Además señalaba que el funcionario sería «un hombre triste y despreciado».
El texto concluía con la frase: «Jamás conocerás la paz».
Según Steinbaugh, agentes federales también intentaron localizar a Streever cuando regresó de Finlandia.
El abogado afirmó que intentaron acercarse a él en un hotel de Nueva York.
De acuerdo con su versión, el personal del establecimiento impidió el acceso de los agentes.
Otro caso en Nueva York también quedó bajo revisión
BREAKING: HELL YEAH! A New Yorker hits ICE with a massive lawsuit after they sent intimidation agents to his house for sending them an upset email.
These thugs have completely lost their minds…
“I cherish our right to speak openly about issues of public concern,” said David… pic.twitter.com/ayhr4QAJXA
— Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) July 7, 2026
La demanda señala que Streever no fue la única persona contactada por autoridades federales ese mes, según Univision.
La misma semana, agentes acudieron a un centro de votación para confrontar a Paigelynne Gonyea.
Gonyea trabaja como funcionaria electoral en Nueva York.
Ella considera que la advertencia estuvo relacionada con una publicación realizada en redes sociales.
En esa publicación escribió: «Creo que hoy es un gran día para que Jonathan sea acusado».
El mensaje iba acompañado de una fotografía de Jonathan Ross.
Ross es el agente del ICE que disparó contra Renee Good.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, difundió posteriormente una imagen de otra publicación atribuida a Gonyea.
Según Bis, esa publicación incluía la dirección del agente Ross.
Parte de la imagen compartida por el departamento apareció censurada.
En un comunicado emitido en junio, Bis afirmó que Gonyea «cometió un delito federal al publicar en línea la dirección de un agente del ICE».
También sostuvo que «si usted revela la información personal de nuestros agentes, lo investigaremos y será llevado ante la justicia».
Por su parte, representantes del ICE habían señalado previamente que la agencia investiga todas las amenazas consideradas creíbles contra sus empleados y directivos.
La institución evitó hacer comentarios adicionales sobre la demanda debido a que la investigación continúa.
La oficina del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, tampoco emitió comentarios inmediatos.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Nueva York confirmó que revisa la interacción entre agentes federales y Gonyea ocurrida en un centro de votación durante las elecciones primarias del estado.