Ciudadano demanda al ICE por correo contra director

ICE enfrenta demanda constitucional.

Correo desata controversia.

Debate por libertad expresión.

Un ciudadano estadounidense demandó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al asegurar que la agencia violó su derecho a la libertad de expresión tras enviarle una advertencia por un correo electrónico con fuertes críticas contra su entonces director interino.

El caso surge después de que agentes federales visitaran el domicilio de David Streever mientras él se encontraba de viaje en Finlandia y entregaran una notificación a su esposa relacionada con un mensaje enviado meses antes.

La demanda, presentada en Washington D.C., sostiene que las acciones del ICE constituyen una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.

David Streever envió un correo electrónico en enero dirigido a Todd Lyons, quien entonces ocupaba el cargo de director interino del ICE.

Demanda contra ICE enfrenta juicio por libertad expresión

After two Americans were killed by federal agents, David Streever wrote an email to ICE. Then, DHS agents came to Streever’s home. Civil liberties experts said the visit is part of a broader campaign by DHS of tracking and intimidating its critics. https://t.co/hcBH9EqBhY pic.twitter.com/UJiGaM3tdJ — The Washington Post (@washingtonpost) July 7, 2026

El mensaje fue enviado después de que un agente migratorio disparara fatalmente a Renee Good durante una manifestación contra el ICE en Minneapolis.

En ese correo, Streever calificó a Lyons como «un ser humano monstruoso».

También escribió que el funcionario «jamás conocerá la paz».

Según sus abogados, meses después dos agentes federales acudieron a su vivienda en Rochester.

Como Streever estaba fuera del país, los agentes entregaron la advertencia a su esposa.

La notificación indicaba que el correo electrónico era considerado una amenaza.