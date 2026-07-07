Rascacielos de Pfizer provoca evacuación en Nueva York por posible colapso
Publicado el07/07/2026 a las 07:12
- Evacúan rascacielos en Manhattan
- Temen colapso estructural
- Bomberos activan operativo
Un rascacielo de oficinas en Manhattan fue desalojado este martes tras detectarse daños estructurales que hicieron temer un posible colapso.
La emergencia movilizó a los bomberos de Nueva York y obligó a evacuar también inmuebles cercanos, mientras las autoridades inspeccionaban la estabilidad del edificio.
Por qué importa: El incidente ocurrió en una zona de alta actividad de Manhattan, a pocos pasos de la estación Grand Central, lo que llevó a una rápida respuesta preventiva.
Los bomberos de Nueva York respondieron la mañana del martes a una emergencia en un rascacielo ubicado en el número 200 de la calle 42 Este.
El edificio fue durante años la sede de la farmacéutica Pfizer y actualmente se encuentra en obras.
Rascacielos en Manhattan obliga a una evacuación preventiva
Evacuado un rascacielos en el centro de Manhattan por temor al colapso de su estructurahttps://t.co/JB4t0h10wd
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) July 7, 2026
La alerta comenzó poco antes de las 8 de la mañana.
Los equipos de emergencia recibieron un reporte por la caída de ladrillos desde la estructura.
Ese aviso llevó al despliegue inmediato de personal especializado para evaluar las condiciones del inmueble.
El edificio se localiza a escasa distancia de la estación Grand Central, una de las zonas con mayor movimiento en Manhattan.
Debido a la ubicación del inmueble, las autoridades actuaron con rapidez para reducir cualquier riesgo para trabajadores y personas cercanas.
Según informó The New York Times, el inmueble supera los 30 pisos de altura.
La inspección reveló columnas comprometidas y hundimientos
🚨 Two support columns buckled inside a building under construction in Midtown, forcing an evacuation. Streets were shut down during the evening rush as crews responded to the scene. pic.twitter.com/nNhDQlQIDI
— NowCast News (@nowcastglobal) July 7, 2026
Durante la revisión inicial, los bomberos realizaron una inspección estructural del edificio, según Univision.
Las autoridades detectaron que dos columnas de soporte ubicadas en el interior estaban cediendo.
Además, observaron hundimientos en varios de los pisos superiores.
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Esos hallazgos incrementaron la preocupación por la estabilidad general del inmueble.
Ante ese escenario, los equipos de emergencia mantuvieron las medidas preventivas mientras continuaban las evaluaciones.
La posibilidad de un colapso fue suficiente para ordenar un desalojo inmediato.
La prioridad de las autoridades fue retirar a todas las personas presentes antes de continuar con las inspecciones.
La información sobre las condiciones internas del edificio fue difundida por The New York Times.
Autoridades amplían el operativo y evacúan edificios vecinos
Los trabajadores de la construcción que se encontraban dentro del rascacielo abandonaron el inmueble como parte del protocolo de seguridad.
Las autoridades extendieron las medidas preventivas a edificios cercanos.
También fueron desalojados los inmuebles ubicados en los números 225 y 221 de la calle 43 Este.
La decisión buscó minimizar cualquier riesgo en caso de que la situación estructural empeorara.
El operativo se desarrolló mientras continuaban las evaluaciones sobre el estado del edificio principal.
Hasta el momento, la medida respondió exclusivamente al riesgo detectado durante la inspección.
La evacuación incluyó tanto a quienes trabajaban dentro del rascacielo como a las personas que se encontraban en los edificios vecinos.
Las autoridades concentraron sus esfuerzos en garantizar la seguridad de la zona mientras avanzaban las revisiones técnicas del inmueble.