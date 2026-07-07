Rascacielos de Pfizer provoca evacuación en Nueva York por posible colapso

Evacúan rascacielos en Manhattan

Temen colapso estructural

Bomberos activan operativo

Un rascacielo de oficinas en Manhattan fue desalojado este martes tras detectarse daños estructurales que hicieron temer un posible colapso.

La emergencia movilizó a los bomberos de Nueva York y obligó a evacuar también inmuebles cercanos, mientras las autoridades inspeccionaban la estabilidad del edificio.

Por qué importa: El incidente ocurrió en una zona de alta actividad de Manhattan, a pocos pasos de la estación Grand Central, lo que llevó a una rápida respuesta preventiva.

Los bomberos de Nueva York respondieron la mañana del martes a una emergencia en un rascacielo ubicado en el número 200 de la calle 42 Este.

El edificio fue durante años la sede de la farmacéutica Pfizer y actualmente se encuentra en obras.

Rascacielos en Manhattan obliga a una evacuación preventiva

Evacuado un rascacielos en el centro de Manhattan por temor al colapso de su estructurahttps://t.co/JB4t0h10wd — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) July 7, 2026

La alerta comenzó poco antes de las 8 de la mañana.

Los equipos de emergencia recibieron un reporte por la caída de ladrillos desde la estructura.

Ese aviso llevó al despliegue inmediato de personal especializado para evaluar las condiciones del inmueble.

El edificio se localiza a escasa distancia de la estación Grand Central, una de las zonas con mayor movimiento en Manhattan.

Debido a la ubicación del inmueble, las autoridades actuaron con rapidez para reducir cualquier riesgo para trabajadores y personas cercanas.

Según informó The New York Times, el inmueble supera los 30 pisos de altura.