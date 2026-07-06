El muro inteligente de Trump acelera su despliegue con IA y vigilancia en la frontera
Publicado el06/07/2026 a las 08:19
- Trump acelera muro inteligente.
- IA reforzará la frontera.
- Crecen críticas por vigilancia.
La administración del presidente Donald Trump avanza en la expansión del llamado “muro inteligente”, una estrategia que combina infraestructura física con inteligencia artificial, sensores, cámaras y sistemas automatizados para reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México.
El proyecto forma parte del nuevo paquete de inversión aprobado por el Congreso para fortalecer el control migratorio y contempla un presupuesto de 46,000 millones de dólares, destinado tanto a la construcción de nuevos segmentos del muro como al despliegue de tecnología de vigilancia de última generación.
Aunque el gobierno sostiene que esta iniciativa permitirá mejorar la detección de cruces irregulares y optimizar el trabajo de los agentes fronterizos, organizaciones civiles y grupos de derechos humanos advierten que la expansión de estos sistemas podría aumentar la vigilancia sobre las comunidades fronterizas y generar nuevos riesgos para los migrantes.
Así funcionará el muro inteligente de Trump con inteligencia artificial
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El plan contempla la construcción de nuevos tramos de muro de acero de hasta nueve metros de altura en distintos puntos de la frontera sur de Estados Unidos.
Sin embargo, la principal apuesta del gobierno no está únicamente en las barreras físicas, sino en una red tecnológica diseñada para operar de manera permanente.
De acuerdo con información de AP, el sistema integrará cámaras de alta resolución, sensores terrestres, fibra óptica, torres de vigilancia autónomas y herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar datos en tiempo real.
La tecnología buscará detectar movimientos sospechosos, identificar posibles cruces irregulares y enviar alertas automáticas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), permitiendo una respuesta más rápida de los agentes.
La administración asegura que esta combinación de recursos permitirá ampliar significativamente la cobertura de vigilancia sin necesidad de incrementar proporcionalmente el número de oficiales desplegados sobre el terreno.
«Es un muro inteligente. No es solo una barrera. Optimiza el uso de nuestro recurso más valioso: nuestros agentes», declaró Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante una comparecencia ante el Congreso.
Según la información difundida, actualmente se construyen alrededor de seis millas de muro por semana y desde mediados de junio ya se han agregado más de 74 millas de nuevas barreras.
En los sectores donde el relieve dificulta la instalación de estructuras de acero, el gobierno prevé utilizar torres equipadas con sensores, cámaras térmicas y sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar actividad a varios kilómetros de distancia.
La tecnología sustituirá parte de la vigilancia tradicional
Las autoridades consideran que el nuevo modelo permitirá aprovechar mejor los recursos disponibles y aumentar la capacidad de monitoreo en áreas consideradas de difícil acceso.
La inteligencia artificial procesará la información captada por los distintos dispositivos para distinguir movimientos relevantes y reducir falsas alarmas.
Con ello, los agentes podrán concentrarse en las zonas donde el sistema detecte eventos considerados prioritarios.
El objetivo oficial es que la tecnología complemente las labores humanas y permita una vigilancia continua durante las 24 horas del día.
La estrategia representa uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos implementados hasta ahora en la frontera entre Estados Unidos y México.
Además del muro y los sensores, el programa contempla una mayor integración entre los distintos sistemas de monitoreo utilizados por las autoridades federales.
Las autoridades sostienen que esta infraestructura permitirá responder con mayor rapidez ante posibles cruces ilegales y fortalecer las operaciones de vigilancia en amplios sectores fronterizos.
El desarrollo de estas herramientas forma parte de la política migratoria impulsada por la actual administración para endurecer el control en la frontera sur.
El muro inteligente enfrenta críticas por privacidad y gasto público
#ENTÉRATE | 🇺🇸 La administración de Donald Trump impulsa la construcción del llamado ‘muro inteligente’. Aquí los detalles ⏯️ pic.twitter.com/tMjltII5LH
— El Heraldo Estado de México (@elheraldoedomex) July 6, 2026
El avance del proyecto de Trump también ha despertado cuestionamientos entre organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos civiles y de las comunidades fronterizas.
Diversos especialistas advierten que la expansión de la vigilancia tecnológica podría afectar la privacidad de residentes que viven cerca de la frontera.
También existe preocupación porque un mayor control tecnológico obligue a los migrantes a utilizar rutas todavía más peligrosas para intentar ingresar al país.
«Estamos presenciando una expansión masiva de la vigilancia en las zonas fronterizas», afirmó Ricky Garza, asesor de políticas fronterizas de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur.
A estas críticas se suma la preocupación por el elevado costo del proyecto
El «muro inteligente» de Trump en la frontera no será solo concreto y acero: bajo tierra habrá cables de fibra óptica que detectan movimiento y una IA analizan esos datos en tiempo real para evitar la migración ilegal . El proyecto costará 46,000 millones de dólares. pic.twitter.com/ipWDVE38Mq
— Javier Matuk (@jmatuk) July 4, 2026
La organización Taxpayers for Common Sense ha solicitado una supervisión más estricta del uso de los recursos públicos destinados a la iniciativa.
El grupo recuerda que proyectos similares desarrollados durante administraciones anteriores registraron retrasos, incrementos en los costos y diversos problemas tecnológicos durante su implementación.
Mientras continúan las obras y el despliegue de nuevos sistemas de inteligencia artificial en la frontera, el llamado «muro inteligente» se perfila como uno de los proyectos más costosos y debatidos de la política migratoria de la administración Trump, en medio de un intenso debate sobre su eficacia, su impacto en las comunidades fronterizas y el equilibrio entre seguridad nacional y privacidad.
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FUENTE: La Opinion