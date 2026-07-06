El muro inteligente de Trump acelera su despliegue con IA y vigilancia en la frontera

Trump acelera muro inteligente.

IA reforzará la frontera.

Crecen críticas por vigilancia.

La administración del presidente Donald Trump avanza en la expansión del llamado “muro inteligente”, una estrategia que combina infraestructura física con inteligencia artificial, sensores, cámaras y sistemas automatizados para reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México.

El proyecto forma parte del nuevo paquete de inversión aprobado por el Congreso para fortalecer el control migratorio y contempla un presupuesto de 46,000 millones de dólares, destinado tanto a la construcción de nuevos segmentos del muro como al despliegue de tecnología de vigilancia de última generación.

Aunque el gobierno sostiene que esta iniciativa permitirá mejorar la detección de cruces irregulares y optimizar el trabajo de los agentes fronterizos, organizaciones civiles y grupos de derechos humanos advierten que la expansión de estos sistemas podría aumentar la vigilancia sobre las comunidades fronterizas y generar nuevos riesgos para los migrantes.

Así funcionará el muro inteligente de Trump con inteligencia artificial

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El plan contempla la construcción de nuevos tramos de muro de acero de hasta nueve metros de altura en distintos puntos de la frontera sur de Estados Unidos.

Sin embargo, la principal apuesta del gobierno no está únicamente en las barreras físicas, sino en una red tecnológica diseñada para operar de manera permanente.

De acuerdo con información de AP, el sistema integrará cámaras de alta resolución, sensores terrestres, fibra óptica, torres de vigilancia autónomas y herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar datos en tiempo real.

La tecnología buscará detectar movimientos sospechosos, identificar posibles cruces irregulares y enviar alertas automáticas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), permitiendo una respuesta más rápida de los agentes.

La administración asegura que esta combinación de recursos permitirá ampliar significativamente la cobertura de vigilancia sin necesidad de incrementar proporcionalmente el número de oficiales desplegados sobre el terreno.

«Es un muro inteligente. No es solo una barrera. Optimiza el uso de nuestro recurso más valioso: nuestros agentes», declaró Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante una comparecencia ante el Congreso.

Según la información difundida, actualmente se construyen alrededor de seis millas de muro por semana y desde mediados de junio ya se han agregado más de 74 millas de nuevas barreras.

En los sectores donde el relieve dificulta la instalación de estructuras de acero, el gobierno prevé utilizar torres equipadas con sensores, cámaras térmicas y sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar actividad a varios kilómetros de distancia.