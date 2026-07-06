Inmigrante muere bajo custodia de ICE tras pedir ayuda mental sin respuesta

Inmigrante muere bajo custodia

Habría pedido ayuda mental

Autopsia revela homicidio

Un inmigrante cubano de 31 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, después de solicitar en múltiples ocasiones atención por problemas de salud mental sin recibir el tratamiento adecuado, según reveló una investigación basada en documentos oficiales.

Registros médicos, expedientes judiciales y testimonios citados en el reporte indican que Geraldo Lunas Campos padecía trastorno bipolar, ansiedad y había manifestado pensamientos suicidas semanas antes de su fallecimiento.

A pesar de estas señales de alerta, el detenido no fue trasladado a un centro especializado, aunque profesionales de salud recomendaron una evaluación psiquiátrica más profunda mientras permanecía en el centro Camp East Montana, en El Paso.

La falta de atención oportuna ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de salud dentro de instalaciones migratorias, especialmente en casos de personas con diagnósticos mentales severos.

Autopsia contradice versión inicial de autoridades migratorias

Semanas después de solicitar ayuda, Lunas Campos murió durante un enfrentamiento con guardias del centro de detención, en circunstancias que inicialmente fueron descritas por autoridades como un posible suicidio.

Sin embargo, una autopsia posterior determinó que la causa de muerte fue un homicidio, lo que contradice la versión inicial y ha intensificado el escrutinio sobre lo ocurrido dentro de la instalación.

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El caso ha puesto en evidencia posibles inconsistencias en los reportes oficiales y en el manejo de situaciones críticas relacionadas con la salud mental de los detenidos.

La revelación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que desde hace años denuncian deficiencias en la atención médica dentro de estos centros.