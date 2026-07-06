Inmigrante muere bajo custodia de ICE tras pedir ayuda mental sin respuesta
Publicado el06/07/2026 a las 10:54
- Inmigrante muere bajo custodia
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- Autopsia revela homicidio
Un inmigrante cubano de 31 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, después de solicitar en múltiples ocasiones atención por problemas de salud mental sin recibir el tratamiento adecuado, según reveló una investigación basada en documentos oficiales.
Registros médicos, expedientes judiciales y testimonios citados en el reporte indican que Geraldo Lunas Campos padecía trastorno bipolar, ansiedad y había manifestado pensamientos suicidas semanas antes de su fallecimiento.
A pesar de estas señales de alerta, el detenido no fue trasladado a un centro especializado, aunque profesionales de salud recomendaron una evaluación psiquiátrica más profunda mientras permanecía en el centro Camp East Montana, en El Paso.
La falta de atención oportuna ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de salud dentro de instalaciones migratorias, especialmente en casos de personas con diagnósticos mentales severos.
Autopsia contradice versión inicial de autoridades migratorias
Semanas después de solicitar ayuda, Lunas Campos murió durante un enfrentamiento con guardias del centro de detención, en circunstancias que inicialmente fueron descritas por autoridades como un posible suicidio.
Sin embargo, una autopsia posterior determinó que la causa de muerte fue un homicidio, lo que contradice la versión inicial y ha intensificado el escrutinio sobre lo ocurrido dentro de la instalación.
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El caso ha puesto en evidencia posibles inconsistencias en los reportes oficiales y en el manejo de situaciones críticas relacionadas con la salud mental de los detenidos.
La revelación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que desde hace años denuncian deficiencias en la atención médica dentro de estos centros.
Familia presenta demanda y exige responsabilidades
La familia del inmigrante presentó una demanda civil por más de un millón de dólares contra los operadores del centro y los guardias involucrados, alegando negligencia en la atención médica y uso excesivo de la fuerza.
“Pidió ayuda una y otra vez, pero nunca recibió la atención que necesitaba”, señala la investigación, que detalla múltiples solicitudes de asistencia ignoradas o no atendidas adecuadamente.
El caso se suma a otras denuncias sobre condiciones dentro de centros de detención migratoria, donde activistas han documentado problemas estructurales en el acceso a servicios médicos y psicológicos.
Expertos advierten que la falta de intervención oportuna en casos de salud mental puede derivar en consecuencias fatales, especialmente en entornos de alta tensión como los centros de detención.
Crecen presiones para revisar condiciones en centros de ICE
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha defendido los protocolos actuales, el caso continúa bajo revisión judicial y podría abrir la puerta a nuevas investigaciones sobre el trato a inmigrantes bajo custodia.
Organizaciones civiles han reiterado la necesidad de mejorar la supervisión y garantizar atención especializada para personas con padecimientos mentales dentro del sistema migratorio.
El incidente también ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza en estos centros y la responsabilidad de las autoridades en la protección de los detenidos.
Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, en Estados Unidos está disponible la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis, que ofrece apoyo gratuito y confidencial las 24 horas, según ‘La Opinión‘.