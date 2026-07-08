Influencer latina y su pareja son asesinados a tiros mientras dormían; investigan posible venganza

Influencer latina es asesinada

Pareja murió baleada

Investigan posible venganza

La influencer costarricense Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, de 28 años, murió junto a su pareja tras un ataque armado ocurrido dentro de su vivienda la madrugada del 4 de julio.

Las autoridades informaron que la creadora de contenido se encontraba descansando junto a su novio, Jorge Isaac Agüero, de 30 años, cuando varios hombres ingresaron al inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la pareja sin darles oportunidad de escapar.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos, pero ambos fueron declarados sin vida dentro de la vivienda debido a la gravedad de las heridas.

La influencer compartía contenido de su vida cotidiana y viajes

Gabriela Sanarrusia era conocida en plataformas como Instagram y TikTok, donde había reunido una comunidad de seguidores interesados en su contenido de estilo de vida.

En sus publicaciones mostraba momentos de sus viajes, actividades personales y experiencias como madre de una niña de nueve años, faceta que también formaba parte de su presencia en redes sociales.

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Su muerte generó numerosas reacciones entre usuarios que seguían su trabajo y expresaron mensajes de condolencias tras conocerse la noticia.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información para reconstruir los momentos previos al ataque y establecer cómo ocurrió la irrupción de los agresores.