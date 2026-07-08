Influencer latina y su pareja son asesinados a tiros mientras dormían; investigan posible venganza
Publicado el08/07/2026 a las 10:07
- Influencer latina es asesinada
- Pareja murió baleada
- Investigan posible venganza
La influencer costarricense Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, de 28 años, murió junto a su pareja tras un ataque armado ocurrido dentro de su vivienda la madrugada del 4 de julio.
Las autoridades informaron que la creadora de contenido se encontraba descansando junto a su novio, Jorge Isaac Agüero, de 30 años, cuando varios hombres ingresaron al inmueble.
De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la pareja sin darles oportunidad de escapar.
Los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos, pero ambos fueron declarados sin vida dentro de la vivienda debido a la gravedad de las heridas.
La influencer compartía contenido de su vida cotidiana y viajes
Gabriela Sanarrusia era conocida en plataformas como Instagram y TikTok, donde había reunido una comunidad de seguidores interesados en su contenido de estilo de vida.
En sus publicaciones mostraba momentos de sus viajes, actividades personales y experiencias como madre de una niña de nueve años, faceta que también formaba parte de su presencia en redes sociales.
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Su muerte generó numerosas reacciones entre usuarios que seguían su trabajo y expresaron mensajes de condolencias tras conocerse la noticia.
Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información para reconstruir los momentos previos al ataque y establecer cómo ocurrió la irrupción de los agresores.
Las autoridades investigan el posible móvil del crimen
Según el diario costarricense La Nación, los responsables escaparon del lugar inmediatamente después del ataque y posteriormente incendiaron un vehículo presuntamente relacionado con el crimen.
Esa acción forma parte de las evidencias que ahora analizan los investigadores para identificar a los autores materiales y determinar la ruta que siguieron tras abandonar la escena.
Las primeras líneas de investigación apuntan a que el doble homicidio pudo estar relacionado con un acto de venganza, aunque las autoridades aclararon que esa hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente.
Los investigadores señalaron que el móvil definitivo solo podrá establecerse cuando concluyan las diligencias y se analicen todas las pruebas reunidas durante la investigación.
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El caso permanece bajo investigación en Costa Rica
Personal del Departamento de Investigación Judicial de Costa Rica acudió al domicilio para realizar el levantamiento de los cuerpos y asegurar la escena del crimen.
Durante las labores periciales también se recolectó evidencia balística y otros indicios que serán incorporados al expediente para esclarecer lo sucedido.
Hasta el momento no se han informado detenciones ni se ha revelado la identidad de los presuntos responsables del ataque ocurrido el pasado 4 de julio.
Con el avance de la investigación, las autoridades buscan determinar quiénes participaron en el doble homicidio, cuál fue el motivo del ataque y si existen elementos suficientes para llevar el caso ante la justicia, señaló ‘La Nación‘.
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