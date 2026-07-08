La impactante historia de Gael, el bebé que nació entre los escombros tras el devastador terremoto en Venezuela

Nació durante el terremoto.

Parto entre escombros.

Esperanza en la tragedia.

El nacimiento de Gael Jesús ocurrió en medio del caos absoluto que dejaron los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira, donde cientos de familias luchaban por sobrevivir entre edificios colapsados, réplicas constantes y la ausencia total de servicios básicos.

Mientras rescatistas buscaban sobrevivientes entre montañas de concreto y miles de personas intentaban ponerse a salvo, una joven embarazada de 19 años comenzó el trabajo de parto en un improvisado refugio al aire libre.

Lo que debía ser una cesárea programada terminó convirtiéndose en un parto de emergencia asistido por desconocidos que decidieron ayudar pese a las condiciones extremas.

Un parto inesperado cambió el destino de una familia durante el terremoto

Sin hospitales operativos, sin agua y en total oscuridad, un grupo de desconocidos se unió para asistir el nacimiento de Gael, un bebé que nació entre los escombros en Venezuela.https://t.co/x36HSzZJBk — Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 8, 2026

Los médicos habían advertido a Eliana García que no podía dar a luz de forma natural.

Con 38 semanas de embarazo esperaba una cesárea programada para la semana siguiente debido a que tenía la pelvis estrecha.

La tarde del 24 de junio todo cambió cuando dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron violentamente el estado La Guaira.

Eliana y su familia corrieron hacia un campo de béisbol para alejarse de los edificios que se desplomaban, y fue allí donde comenzaron las contracciones.

«Sentía como ganas de hacer pipí. Pero pujaba y pujaba y como no salía nada entendí que el bebé venía», dice García a la AFP en un refugio.

En cuestión de minutos, la familia comprendió que ya no habría tiempo para llegar a un hospital. Improvisaron un espacio utilizando la única sábana que habían logrado rescatar mientras todos intentaban ponerse a salvo.