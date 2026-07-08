Alcalde de Nueva York pide a Trump devolver el TPS a venezolanos tras los terremotos

Mamdani exige restablecer el TPS.

Terremotos agravan crisis venezolana.

Nueva York impulsa ayuda humanitaria.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió al Gobierno del presidente Donald Trump restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, argumentando que los recientes terremotos y la prolongada crisis política hacen que el regreso al país no sea una opción segura para miles de inmigrantes.

La petición se produjo durante una visita al restaurante venezolano Lulla’s, en Brooklyn, un establecimiento que se ha transformado en uno de los principales centros de acopio de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria destinada a las comunidades afectadas por los sismos en Venezuela.

Mamdani asegura que los terremotos refuerzan la necesidad de mantener el TPS

Durante su recorrido por el centro de donaciones, Mamdani expresó públicamente su respaldo a la comunidad venezolana residente en Nueva York y extendió su llamado al Gobierno federal para ampliar las medidas de protección humanitaria.

El alcalde sostuvo que la situación actual en Venezuela justifica plenamente la continuidad del TPS y otras herramientas migratorias que permitan a los beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos.

“Seguiremos exigiendo que el Gobierno federal redesigne el TPS para Venezuela y restablezca protecciones humanitarias para los que viven en EE.UU. Después de dos grandes terremotos y años de inestabilidad política, ninguna persona honesta puede discutir que sea seguro volver a Venezuela”, afirmó Mamdani, de acuerdo con un comunicado oficial.

El mandatario municipal insistió en que la combinación de desastres naturales y la crisis que atraviesa el país sudamericano hace necesario reforzar, y no reducir, las protecciones migratorias existentes.