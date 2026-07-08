Alcalde de Nueva York pide a Trump devolver el TPS a venezolanos tras los terremotos
Publicado el08/07/2026 a las 06:38
- Mamdani exige restablecer el TPS.
- Terremotos agravan crisis venezolana.
- Nueva York impulsa ayuda humanitaria.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió al Gobierno del presidente Donald Trump restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, argumentando que los recientes terremotos y la prolongada crisis política hacen que el regreso al país no sea una opción segura para miles de inmigrantes.
La petición se produjo durante una visita al restaurante venezolano Lulla’s, en Brooklyn, un establecimiento que se ha transformado en uno de los principales centros de acopio de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria destinada a las comunidades afectadas por los sismos en Venezuela.
Mamdani asegura que los terremotos refuerzan la necesidad de mantener el TPS
Durante su recorrido por el centro de donaciones, Mamdani expresó públicamente su respaldo a la comunidad venezolana residente en Nueva York y extendió su llamado al Gobierno federal para ampliar las medidas de protección humanitaria.
El alcalde sostuvo que la situación actual en Venezuela justifica plenamente la continuidad del TPS y otras herramientas migratorias que permitan a los beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos.
“Seguiremos exigiendo que el Gobierno federal redesigne el TPS para Venezuela y restablezca protecciones humanitarias para los que viven en EE.UU. Después de dos grandes terremotos y años de inestabilidad política, ninguna persona honesta puede discutir que sea seguro volver a Venezuela”, afirmó Mamdani, de acuerdo con un comunicado oficial.
El mandatario municipal insistió en que la combinación de desastres naturales y la crisis que atraviesa el país sudamericano hace necesario reforzar, y no reducir, las protecciones migratorias existentes.
Funcionarios de Nueva York piden utilizar todas las herramientas humanitarias disponibles
En la visita también participó la jefa de Asuntos de Inmigración de la ciudad, Faiza N. Ali, quien respaldó la petición del alcalde y pidió a Washington actuar con rapidez.
Ali señaló que la administración federal debería recurrir a todos los mecanismos legales disponibles para evitar deportaciones mientras persista la emergencia humanitaria.
La funcionaria mencionó específicamente el TPS y la Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés), una medida administrativa que permite suspender temporalmente las deportaciones mediante autorización presidencial.
Según Ali, ambas figuras representan alternativas para brindar estabilidad a miles de familias venezolanas mientras mejora la situación en su país de origen.
La comunidad venezolana organiza una amplia red de ayuda para los afectados
Otra de las participantes fue la jefa de Asuntos Internacionales de Nueva York, Ana María Archila, quien destacó la respuesta de la comunidad ante la emergencia.
Archila explicó que restaurantes, pequeños negocios y decenas de voluntarios han unido esfuerzos para instalar alrededor de 20 centros de donación distribuidos entre Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.
La funcionaria señaló que la administración municipal busca apoyar estas iniciativas comunitarias mientras Venezuela enfrenta el complejo proceso de recuperación.
“Nuestra administración está identificando maneras en que la ciudad puede apoyar estos esfuerzos de ayuda impulsados por la comunidad mientras compartimos nuestros conocimientos a medida que Venezuela pasa de la respuesta de emergencia al largo trabajo de recuperación y reconstrucción”, declaró Archila.
Las autoridades también reconocieron públicamente el trabajo del propietario de Lulla’s, Ivo Díaz, cuyo restaurante se ha convertido en uno de los principales puntos para recibir alimentos, medicamentos y otros insumos destinados a los damnificados.
Asimismo, animaron a cualquier persona interesada en colaborar a acercarse al establecimiento para participar en la campaña de ayuda.
¿Qué ocurre actualmente con el TPS para los venezolanos?
El Estatus de Protección Temporal es un beneficio migratorio que protege contra la deportación y concede autorización de empleo a ciudadanos de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden un regreso seguro.
Durante la administración Trump, el Gobierno eliminó el TPS para varios países como parte de una política migratoria más restrictiva.
En el caso de Venezuela, cerca de 600,000 personas llegaron a estar protegidas por este programa.
Sin embargo, aproximadamente 250,000 venezolanos perdieron esa protección en noviembre pasado.
Además, los otros 350,000 beneficiarios enfrentan el vencimiento de su TPS en octubre próximo, una fecha que mantiene en incertidumbre a miles de familias.
La petición de Mamdani busca precisamente que la Casa Blanca revierta esa situación y amplíe las medidas humanitarias, argumentando que los recientes terremotos han agravado aún más las condiciones que enfrentan los venezolanos dentro de su país.
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FUENTE: L a Opinion