Temblor despierta a Santa Elena: sismo de magnitud 3.6 sacude la costa de Ecuador

Sismo de magnitud 3.6 en Ecuador

Sin daños reportados

Continúa vigilancia sísmica

Un sismo de magnitud 3.6 se registró durante la madrugada de este martes en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, un movimiento que fue detectado por las autoridades sin que, hasta el momento, se reporten personas lesionadas ni afectaciones materiales.

El evento ocurrió mientras gran parte de la población descansaba, por lo que varios habitantes percibieron el movimiento, aunque las autoridades no informaron sobre incidentes derivados del temblor.

El Instituto Geofísico de Ecuador monitoreó el fenómeno y confirmó que se trató de un sismo de intensidad moderada dentro de la actividad sísmica habitual del país.

Aunque el movimiento no generó una emergencia, el hecho vuelve a poner atención sobre la constante actividad tectónica que caracteriza al territorio ecuatoriano.

Autoridades confirman los datos del movimiento

De acuerdo con el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 04:21 de la madrugada, hora local, cuando los sistemas de monitoreo detectaron el movimiento en la provincia costera.

Los especialistas ubicaron el epicentro en las coordenadas 2.82 grados de latitud sur y 80.33 grados de longitud oeste.

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El organismo también informó que el movimiento telúrico se originó a una profundidad aproximada de 37 kilómetros bajo la superficie.

Hasta el cierre de los reportes oficiales no existían informes sobre daños en viviendas, infraestructura o servicios básicos en la zona.