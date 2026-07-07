Temblor despierta a Santa Elena: sismo de magnitud 3.6 sacude la costa de Ecuador
Publicado el07/07/2026 a las 09:29
- Sismo de magnitud 3.6 en Ecuador
- Sin daños reportados
- Continúa vigilancia sísmica
Un sismo de magnitud 3.6 se registró durante la madrugada de este martes en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, un movimiento que fue detectado por las autoridades sin que, hasta el momento, se reporten personas lesionadas ni afectaciones materiales.
El evento ocurrió mientras gran parte de la población descansaba, por lo que varios habitantes percibieron el movimiento, aunque las autoridades no informaron sobre incidentes derivados del temblor.
El Instituto Geofísico de Ecuador monitoreó el fenómeno y confirmó que se trató de un sismo de intensidad moderada dentro de la actividad sísmica habitual del país.
Aunque el movimiento no generó una emergencia, el hecho vuelve a poner atención sobre la constante actividad tectónica que caracteriza al territorio ecuatoriano.
Autoridades confirman los datos del movimiento
De acuerdo con el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 04:21 de la madrugada, hora local, cuando los sistemas de monitoreo detectaron el movimiento en la provincia costera.
Los especialistas ubicaron el epicentro en las coordenadas 2.82 grados de latitud sur y 80.33 grados de longitud oeste.
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El organismo también informó que el movimiento telúrico se originó a una profundidad aproximada de 37 kilómetros bajo la superficie.
Hasta el cierre de los reportes oficiales no existían informes sobre daños en viviendas, infraestructura o servicios básicos en la zona.
Ecuador permanece bajo constante vigilancia sísmica
La ubicación geográfica del país hace que los sismos formen parte de los fenómenos naturales que ocurren con frecuencia en distintas regiones.
Ecuador se encuentra dentro del denominado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.
En esta extensa franja convergen importantes placas tectónicas cuyo movimiento provoca terremotos y otros fenómenos geológicos de manera constante.
Por esa razón, las autoridades mantienen sistemas permanentes de vigilancia para detectar cualquier evento que pueda representar un riesgo para la población.
El Anillo de Fuego concentra la mayor actividad sísmica
El Cinturón de Fuego del Pacífico tiene forma de herradura y rodea gran parte del océano Pacífico, concentrando numerosas zonas de subducción.
Además de Ecuador, esta región incluye a países como Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia y Argentina.
La interacción entre las placas tectónicas convierte a estos territorios en escenarios frecuentes de movimientos sísmicos de diferente magnitud a lo largo del año.
Aunque el temblor registrado en Santa Elena no dejó consecuencias, los especialistas recuerdan que la vigilancia permanente y la preparación ciudadana siguen siendo fundamentales en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo, detalló ‘EFE’ y ‘El Universo‘.